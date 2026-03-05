За что в 1945 году Вангу приговорили к расстрелу

История болгарской провидицы Ванги полна загадок, но менее известна другая сторона её биографии — постоянное противостояние с властями. Будучи уроженкой страны, пережившей смену режимов и советское вторжение, Ванга не раз оказывалась на волоске от гибели. И дважды её феноменальный дар становился единственной причиной, по которой она оставалась в живых.

Красная Армия и «монархо-фашистская» Болгария

Судьба Ванги неразрывно связана с драматичными страницами истории Болгарии. Как отмечает историк Владимир Бешанов в книге «Год 1944 – «победный»», в советской риторике Болгария того времени клеймилась как «монархо-фашистское» государство. Хотя страна долгое время лавировала между нейтралитетом и союзом с Гитлером, в марте 1941 года она всё же присоединилась к Берлинскому пакту.

Перелом наступил 8 сентября 1944 года, когда Красная Армия вошла на болгарскую территорию. Как указывается в энциклопедии «Новейшая история. ХХ век» под редакцией А. В. Шубина, уже на следующий день правительство Болгарии объявило войну Германии, монархия пала, а к власти пришли коммунисты. Однако радость от смены власти быстро сменилась волной репрессий. Особенно жестко новая власть действовала в приграничных регионах, таких как город Петрич, где жила Ванга. Само географическое положение делало местных жителей «неблагонадежными» в глазах новых правителей.

Первое дело: «вредный элемент» и потерянный пакет

Несмотря на подозрительное отношение, Вангу первое время не трогали: ее брат Васил, участник партизанского движения, погиб героической смертью, взорвав мост и приняв вину на себя, чтобы спасти товарищей. Но репутация «сестры героя» защищала провидицу недолго.

Как пишет Инна Свеченовская в книге «Ванга. Роковые предсказания сбываются», в 1945 году Вангу арестовали как «вредный элемент». Формальный обвинение гласило, что она сеет суеверия и будоражит население. Приговор был суров — расстрел.

По свидетельству племянницы Ванги, Красимиры Стояновой (автора книги «Ванга. Чудесные исцеления и феномен ясновидения»), от гибели провидицу спасла счастливая случайность и её собственный дар. Местный пограничник, которому также грозил трибунал, потерял в лесу сумку с секретными документами. Отчаявшись, он уговорил начальство обратиться к арестованной провидице. Ванга, которую привели на допрос, указала точное место. Документы нашлись. Пораженный командующий состав, как утверждает Ирина Некрасова, не только помиловал растяпу-пограничника, но и отменил смертный приговор самой Ванге.

Второй арест: пророчество о смерти вождя

Однако это был не единственный раз, когда Ванга оказалась за решеткой. Осенью 1952 года она совершила ошибку, предсказав скорую смерть Иосифа Сталина. По информации из книги Софьи Бенуа «Ванга. Величайшая тайна пророчицы», слова провидицы были переданы «куда следует», и она была арестована.

В тюремной камере Ванга провела около полугода. Ее участь висела на волоске, но в марте 1953 года предсказание сбылось — Сталин умер. Это совпадение (или подтверждение дара) стало причиной её освобождения. Трудно сказать, чем бы закончилось это дело, если бы вождь остался жив.

Исследователь Вадим Пустовойтов в книге «Ванга – посланница внеземных цивилизаций» подтверждает факт заключения, но призывает смотреть на ситуацию шире. По его мнению, многие и без Ванги понимали, что пожилой вождь не вечен. Однако Пустовойтов подчеркивает, что в условиях тоталитарной системы сам факт публичного озвучивания такого прогноза был опаснейшим преступлением. Хотя документальных подтверждений тому, что делом Ванги занимались Лаврентий Берия или Никита Хрущев, не сохранилось, история её второго ареста остается яркой иллюстрацией того, как воля случая и необъяснимый талант провидицы в очередной раз перевесили суровость государственной машины.