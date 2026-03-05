Владимир Романов: был ли он союзником Гитлера

В советской пропаганде он был карикатурным персонажем — «царем из германского обоза», которого фашисты везут в Россию, чтобы посадить на трон. В либеральных СМИ 1990-х его называли обергруппенфюрером СС и чуть ли не личным другом фюрера. Кем же на самом деле был великий князь Владимир Кириллович Романов, родившийся в изгнании и всю жизнь носивший титул «Императора Всероссийского»? И почему споры о его позиции в годы Второй мировой не утихают до сих пор?

© РИА Новости

Предложение, от которого отказались

Владимир Кириллович появился на свет в 1917 году в Финляндии — уже после отречения Николая II. Россия была для него абстракцией, родиной, которую он никогда не видел. Тем не менее, в среде монархической эмиграции он считался главой Императорского Дома.

В 1938 году, когда пахло большой войной, радикальные эмигрантские круги предложили 24-летнему князю стать... регентом Украины. План был циничным, но логичным: нацисты вот-вот нападут на СССР, и если Гитлер поддержит Романова как украинского правителя в изгнании, это поможет расшатать Советский Союз изнутри.

Владимир Кириллович ответил отказом. Его аргумент звучал гордо: он не собирается возглавлять какую-либо часть бывшей Российской империи, тем самым способствуя ее расчленению. Даже если этой империи больше нет на картах.

«Крестовый поход» и гнев Риббентропа

Когда 22 июня 1941 года Германия напала на СССР, Владимир Романов находился во Франции, в своем имении Сен-Бриак. Через четыре дня, 26 июня, появляется документ, который станет главным обвинением против него.

Обращение главы Российского Императорского Дома гласило:

«В этот грозный час, когда Германией и почти всеми народами Европы объявлен крестовый поход против коммунизма-большевизма, который поработил и угнетает народ России в течение двадцати четырёх лет, Я обращаюсь ко всем верным и преданным сынам нашей Родины с призывом: способствовать по мере сил и возможностей свержению большевистской власти и освобождению нашего Отечества от страшного ига коммунизма».

Казалось бы, вот оно — прямое благословение нацистского вторжения. Но дальше начинается детектив.

Советская пресса моментально использовала это обращение для пропаганды. Появились плакаты со стихами:

«В германском обозе волненье не зря — фашисты везут для России царя!..».

Однако в Берлине текст вызвал... бешенство. Рейхсминистр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп отправил в Париж срочную телеграмму: Романову приказано немедленно воздержаться от подобных заявлений, иначе он будет интернирован. Нацисты сочли, что обращение князя играет на руку Москве, давая советской пропаганде лишний козырь — мол, с монархистами и белогвардейцами заодно.

Под колпаком и под арестом

После оккупации Франции Владимир Кириллович не эмигрировал, а остался в Сен-Бриаке. По одним данным — из-за наивности, по другим — потому что находился под негласным надзором английской разведки, которая давно опекала молодого Романова.

Сам князь позже утверждал, что именно в эти годы он впервые узнал от немецких офицеров о существовании концлагерей и ужасах нацизма. Более того, он пытался помогать советским военнопленным, используя свои связи с оппозиционно настроенными военными вермахта.

Патриарх Алексий II в надгробном слове в 1992 году подтвердил:

«Характерно, что во время Второй Мировой войны, находясь во Франции, Владимир Кириллович установил связь с немецкими офицерами, оппозиционно настроенными к фашистскому режиму, и благодаря этому деятельно помогал советским военнопленным. В 1944 году последовали его арест и депортация в Германию».

В 1944 году Романова действительно арестовали и отправили в Германию. Формально — под надзор, фактически — спасая от возможной расправы со стороны СС.

Миф об эсэсовце

Откуда же взялось утверждение, что Владимир Кириллович был обергруппенфюрером СС? Эта версия активно тиражировалась в 1990-е и 2000-е годы некоторыми СМИ.

Представители Российского императорского дома в 2017 году официально назвали это «лживым и невежественным» вымыслом. Историки указывают, что в документальных списках обергруппенфюреров СС Романов не значится, да и по возрасту (ему было 24 года в 1941-м) он никак не тянул на чин, равный генерал-полковнику.

Другое дело — что в 1945 году князь действительно примкнул к колонне 1-й Русской Национальной Армии (формирования, воевавшего на стороне вермахта), пытаясь спастись от наступающих советских войск. Но активного участия в боях он не принимал, да и соединение было сформировано фактически в самом конце войны.

Возвращение на Родину

После войны Владимир Кириллович жил в Испании, где его приютил Франко. Позже перебрался в США. Он никогда не скрывал своих антикоммунистических убеждений, но и активным коллаборационистом не был. Советская контрразведка, безжалостно уничтожившая Краснова, Шкуро и других реальных пособников нацистов, оставила Романова в покое. Видимо, не за что было карать.

В 1992 году прах великого князя по его завещанию перевезли в Россию. Патриарх Алексий II отпел Владимира Кирилловича в Исаакиевском соборе, а похоронили его в великокняжеской усыпальнице Петропавловской крепости — рядом с предками.

Так закончилась история человека, который хотел освободить Россию от большевиков, но не захотел делать это ценой ее расчленения. И который, кажется, так до конца и не понял, что в 1941 году выбирать между Сталиным и Гитлером означало выбирать между двумя видами ада.