Как кинофабрика превратилась в легендарный «Ленфильм»

Старейшая киностудия России, "Ленфильм", отметила 112-летие со дня своего основания. Именно 5 марта 1914 года в Петрограде появился Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета - первая государственная кинофабрика, которая спустя два десятилетия превратилась в легендарный "Ленфильм".

© Пресс-служба "Ленфильма"

За свою долгую историю студия пережила революцию, блокаду, эвакуацию и годы перестройки, но неизменно оставалась центром притяжения талантливых режиссеров и актеров. Здесь снимали свои фильмы Григорий Козинцев, Алексей Герман, Игорь Масленников, а ленты "Чапаев", "Золушка", "Человек-амфибия" и "Собачье сердце" вошли в золотой фонд отечественного кино.

Сегодня "Ленфильм" продолжает работать. Здесь снимались современные хиты, любимые зрителем: "Майор Гром", "Пророк. История Александра Пушкина" и "Конек-Горбунок". Сейчас в производстве у студии находится четыре полнометражных и шесть документальных фильмов, например военная драма "На краю детства" и картина об обороне Ладоги "Остров Сухо".

Напомним, что в прошлом году киностудия вернулась в собственность государства. В начале декабря президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций киностудии "Ленфильм" в собственность Санкт-Петербурга.

В 1918 году именно в этих стенах сняли первый советский фильм "Уплотнение". Имя "Ленфильм" кинофабрика получила в 1934 году. В 1930-е студия выпустила легендарного "Чапаева". В 1944 году, ровно через 30 лет после основания, "Ленфильм" возобновил работу после блокады и сразу начал снимать кино - первой вышла лента "Жила-была девочка". В 1947 году в павильонах студии создали любимую поколениями "Золушку".

В 1960-1980-е на "Ленфильме" вышли "Человек-амфибия", "Гамлет", "Дама с собачкой", сериал о Шерлоке Холмсе и "Собачье сердце". В 1966 году появилась знаменитая эмблема с "Медным всадником".

Сейчас "Ленфильм" остается действующей киностудией, где не только снимают крупные проекты, но и помогают дебютантам. В 2021 году здесь открыли бесплатную лабораторию для молодых режиссеров - за четыре года через нее прошли 40 проектов, больше 20 из них уже сняты или готовятся к съемкам.