За что на самом деле репрессировали создателей «Катюши»

Кто создал легендарное оружие Победы? Официальная версия долгие годы гласила: главный конструктор «Катюши» — Андрей Костиков, Герой Соцтруда, лауреат Сталинской премии и член-корреспондент АН СССР. Но правда оказалась страшнее любого детектива: за спиной Костикова стояли репрессии, доносы и раздавленные судьбы настоящих гениев ракетной мысли.

Команда, опередившая время

В середине 30-х годов в стенах Реактивного научно-исследовательского института (РНИИ) собралась уникальная команда. Эти люди грезили космосом, переписывались с Циолковским и закладывали основы советской ракетной программы.

Георгий Лангемак, блестящий инженер, разработал реактивные снаряды РС-82 и РС-132 — ту самую начинку для будущих «Катюш». Он же ввел в обиход слово «космонавтика». Валентин Глушко, вундеркинд без высшего образования (зато с консерваторией по классу скрипки!), в 15 лет уже получал письма от Циолковского. Вместе с Сергеем Королевым они создавали ракетную технику, которая на десятилетия определила будущее отрасли.

Руководил этой командой Иван Клейменов. Рядом с ним трудились Борис Петропавловский, Юрий Победоносцев и другие энтузиасты. Именно их руками и мозгами в конце 30-х годов была создана реактивная установка БМ-13 — та самая «Катюша», которая позже станет символом возмездия для врага.

Но грянул 1937-й.

Человек, который хотел быть первым

Андрей Костиков на фоне этих титанов выглядел бледно. Коллеги считали его посредственным инженером. Костиков завидовал: Клейменов и Лангемак получали ордена и премии, а его талант (как ему казалось) упорно не замечали. Обида и амбиции толкнули его на путь, которым шли многие в те годы, — путь доноса.

Костиков начал методично строчить письма наверх. Он обвинял руководство института во вредительстве: мол, опытные образцы запускают в производство сырыми, тормозят оборону. К кампании подключили его друга, уволенного из института инженера Корнеева, который писал лично маршалу Ворошилову, называя Клейменова «пособником подонков человечества».

Под удар попали все. Королеву припомнили проблемы с торпедами, списанные на двигатели Глушко. Логика доносчика была проста: раз работает плохо — значит, вредит умышленно.

НКВД: признания под диктовку

В 1937-38 годах Лангемак, Клейменов, Королев, Глушко и другие были арестованы. Костиков мгновенно взлетел — стал и.о. главного инженера.

Начались допросы. Историки до сих пор спорят о деталях тех следственных дел. Известно, что показания выбивались с особой жестокостью. В архивах нашли нестыковки: например, протокол допроса Клейменова датирован 14 декабря 1937 года, но в журнале регистрации значится, что в этот день допроса не было. Значит, подписи ставили задним числом.

Глушко и Клейменов «сознались» и назвали имена других — Победоносцева и Королева. Лангемака заставили детально описать акты вредительства, причем технические консультации ему, по некоторым данным, давал всё тот же осведомитель из института. В камерах пытали.

Итог оказался чудовищным: Иван Клейменов и Георгий Лангемак были расстреляны. Им не было и сорока.

Сергею Королеву и Валентину Глушко повезло чуть больше — они провели в лагерях и «шарашках» по 6 лет, но выжили, чтобы позже возглавить советскую космическую программу.

Фальшивый лавр

Андрей Костиков получил всё: славу, деньги, звания. Именно его именем назвали создателя «Катюши». В 1991 году, когда страна доживала последние месяцы, реабилитированные посмертно Лангемак и Клейменов были удостоены звания Героев Социалистического Труда. Но к тому моменту миф о Костикове уже полвека кочевал по энциклопедиям.

Сам Костиков ненадолго пережил свои жертвы. В 1942 году его тоже арестовали — по обвинению в шпионаже. Год он провел в тюрьме, но вышел, так как дело развалилось. Умер он в 51 год в чине генерал-майора.

Ирония судьбы: могилу человека, построившего карьеру на костях гениев, украшает монументальный памятник работы знаменитого скульптора Сергея Коненкова. А настоящие творцы «Катюши» долгие годы оставались безымянными. Их имена вернулись из небытия только в перестройку, когда страна начала с ужасом перелистывать страницы своего прошлого.