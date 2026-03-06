Территория современной Украины — это не естественные исторические границы, а результат сложных геополитических конструкций, собранных воедино в первой половине ХХ века. Главным архитектором этого процесса выступил Иосиф Сталин. Именно он, сначала как нарком по делам национальностей, а затем как генсек, определил контуры украинской государственности, которые сегодня стали яблоком раздора.

Донбасс и Новороссия (1918–1928)

Весной 1918 года на карте бывшей Российской империи существовало два украинских образования: самостийная Украинская народная республика (УНР) и Донецко-Криворожская советская республика со столицей в Харькове. Последняя включала в себя земли, где преобладало русскоязычное население: Харьковскую, Екатеринославскую губернии и Северную Таврию.

Немецкая оккупация 1918 года уничтожила Донецко-Криворожскую республику, присоединив ее территории к гетманству Скоропадского. Но когда немцы ушли, большевики не стали восстанавливать прежние границы. Наркомнац во главе со Сталиным принял иное решение: все земли, на которые претендовали УНР и гетман, передавались новой Украинской ССР.

В 1920 году к Украине отошли даже казачьи территории области Войска Донского, включая Таганрог. Правда, в 1928 году, после долгих согласований, Таганрог вернули РСФСР, но большинство донбасских районов, включая шахтерские города, остались в УССР. Тогда же в состав Украины включили и древний русский Путивль.

Так закладывалась основа восточных границ.

Украинский язык как оружие (1920-е)

Параллельно с территориальным расширением шло укрепление национального самосознания. В 1920-х Сталин запустил политику «коренизации», которая на Украине получила название «украинизации».

Делопроизводство госучреждений, образование — всё переводилось на украинский язык, даже в регионах с преимущественно русским населением. Украинские школы открывались на Кубани и в Казахстане — там, где жили этнические украинцы. Из эмиграции вернулся историк Михаил Грушевский, создатель украинского национального мифа.

А в 1934 году Сталин перенес столицу УССР из пролетарского Харькова в древний Киев. Жест символический: советская власть брала под крыло историческую Русь.

Галиция и Волынь (1939)

17 сентября 1939 года Красная Армия перешла польскую границу. Официально — чтобы защитить братские народы Западной Украины и Западной Белоруссии. Реально — реализовать пакт Молотова-Риббентропа.

Сталин не стал создавать новые республики. 22 октября под контролем НКВД прошли выборы в Народное Собрание Западной Украины, которое тут же попросилось в состав УССР. 1 ноября 1939 года Восточная Галиция и Волынь стали советскими.

После войны Черчилль уговаривал Сталина отдать Львов полякам. Генсек был непреклонен: Львов остался украинским. Полякам отдали лишь Перемышль с окрестностями — так легла современная граница.

Буковина и Южная Бессарабия

С 1918 года боярско-королевская Румыния оккупировала Бессарабскую губернию бывшей Российской империи и Буковину, входившую ранее в состав Австро-Венгрии.

В июне 1940 года советские войска предприняли очередной «освободительный поход». Румынская армия не оказала сопротивления. Красная Армия заняла территорию Бессарабии и Северной Буковины. На территории последней преобладал украинский этнос.

Ещё в 1924 году в составе Украинской ССР, на левом берегу Днестра, была образована Молдавская АССР. Теперь, после присоединения Бессарабии, Сталин создал Молдавскую ССР с центром в Кишинёве. При этом ряд районов бывшей Молдавской ССР с городом Балтой – первой столицей автономии – был передан в Одесскую область Украины.

Одновременно в южной части Бессарабии, где молдаване составляли этническое меньшинство, была образована Измаильская область, включённая в Украинскую ССР. После очередного освобождения Бессарабии от румынской оккупации в 1944 году Измаильская область была расформирована, и её районы включили в Одесскую область УССР.

На территории Северной Буковины была образована Черновицкая область УССР. Так Украина получила современную границу с Румынией.

Закарпатье

До 1918 года Закарпатье входило в состав венгерской части монархии Габсбургов, а после стало частью независимой Чехословакии. Эта территория носила разные названия, чаще всего со словом Русь: Угорская Русь, Подкарпатская Русь. Именно под последним именем данная область фигурировала в составе Чехословакии до декабря 1938 года, когда под давлением Гитлера она была переименована в Подкарпатскую Украину.

В марте 1939 года, в связи с ликвидацией Гитлером Чехословакии, Подкарпатская Украина провозгласила себя независимым государством. Но ненадолго. Гитлер предназначал эту область в награду своему венгерскому союзнику диктатору Хорти. Закарпатье было оккупировано венгерскими войсками и включено в состав Венгрии.

По окончании Второй мировой войны Сталин не стал возвращать Закарпатье Чехословакии. В июне 1945 года был подписан договор о присоединении Закарпатья к СССР, и в апреле 1946 года объявлено о создании Закарпатской области УССР. Так Украина обрела современную границу с Чехословакией и Венгрией.