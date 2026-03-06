Кто научил русских есть гречку

Казалось бы, что может быть более русским, чем гречневая каша? Однако история этого продукта на территории нашей страны полна загадок и неожиданных поворотов. Откуда на самом деле пришла гречка и почему она стала для нас родной, а для Европы так и осталась чуждой?

© РИА Новости

От греков до монголов

Самая распространённая теория гласит, что на Русь гречка попала от греков, из Константинополя. Отсюда и название. Но есть одна неувязка: сами греки гречку не едят, в их традиционном рационе она отсутствует. Так что версия о византийском происхождении трещит по швам.

Другая теория связывает появление гречки с православными монахами, пришедшими из Византии. Горьковатый вкус гречневой каши вполне соответствует философии аскезы, которую практиковали монахи. Но и это лишь предположение.

Третья версия отсылает нас к монгольскому нашествию. Возможно, крупу завезли ордынские купцы, и тогда понятно, почему у гречки есть второе название — татарка, «татарское растение».

Четвёртая теория, пожалуй, самая убедительная. Скорее всего, культура проникла на Русь через Волжскую Булгарию, где существовали крупные рынки, куда съезжались купцы из Азии и с Востока. Эту версию подтверждают и археологические находки. Как указывал вице-президент Российского мукомольного союза В. Мальцев, уже в начале нашей эры гречка возделывалась на территориях Южной Сибири, в Горной Шории, а затем проникла за Урал.

Истинно русский продукт

Как бы то ни было, кроме России и нескольких соседних стран, гречка нигде не прижилась. Европейцы считают её горькой, со специфическим привкусом. По всей Европе и в США гречиху выращивают лишь как кормовую культуру. Полезные свойства при этом не отрицают, но в человеческий рацион включать не спешат.

Занятно, что ещё недавно скот кормили и отрубями, полезность которых открыли совсем недавно. Теперь любой продукт с добавлением отрубей считается диетическим и стоит дороже. С гречкой та же история: весь мир признаёт её пользу, но есть отказывается.

Гречка в медицине

В народной медицине гречка использовалась широко и разнообразно. Измельчённые листья и примочки из муки применяли для заживления ран и фурункулов, соком растения промывали глаза, измельчённую в пыль муку использовали как присыпку. Разогретой гречневой крупой в холщовом мешочке лечили суставы и поясницу.

Современная медицина только подтверждает народную мудрость. Гречку считают диетическим, низкокалорийным продуктом, богатым антиоксидантами, клетчаткой, витаминами А, РР, Е и группы В. В ней содержатся кальций, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, йод, медь, фтор, марганец, хром, кобальт, молибден, кремний, а также фитоэстрогены и аминокислоты.

Особо ценится зелёная (необжаренная) гречка. Она понижает уровень сахара в крови, снижает давление, нормализует липидный обмен, уменьшает уровень «плохого» холестерина и риск образования тромбов. Флавоноиды, содержащиеся в гречке, помогают бороться с раковыми клетками. А пророщенные зелёные зёрна используют для похудения и очищения организма.

Отдельной строкой идёт гречишный мёд — одно из самых полезных лакомств, применяемое для профилактики и лечения анемии, атеросклероза, болезней сердца, желудочно-кишечного тракта и кожных заболеваний.

Стратегический запас

В современном мире гречку как продукт для людей выращивают всего несколько стран: Китай, Япония, Казахстан, Россия и Украина. Переехавшие в Европу россияне отмечают: европейскую гречку есть невозможно — она быстро разваривается, превращаясь в неприятное желе. Поэтому русскую гречку везут с собой или покупают в специализированных магазинах.

В России основные посевы гречихи сосредоточены в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане, Краснодарском крае, Рязанской, Тульской, Оренбургской, Курской и Брянской областях, в Забайкалье, Приамурье и Приморье. В 2017 году гречихой засеяли почти 1,7 миллиона гектаров, а экспорт российской крупы вырос на 60 процентов.

Отдельная история — запасы гречки в Росрезерве. Точное количество продуктов на складах засекречено, но нет сомнений, что сотни тонн гречки там хранятся всегда. В 2014 году, когда в стране резко подскочили цены на крупу, именно о «раскупоривании» этих запасов заговорили в первую очередь.

Росрезерв создан для нужд армии во время боевых действий, оказания гуманитарной помощи и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Гречка подходит для этого идеально: она очень медленно окисляется и может храниться на складах до двух лет. Другие крупы такой устойчивостью не обладают. Специалисты НИИ проблем хранения Росрезерва держат гречку при температуре от 0 до –10 градусов — ниже нельзя, иначе начнётся разрушение растительного белка, и крупа потеряет вкус.

Щи да каша — пища наша

Гречка незаменима в русской кухне. Из неё варят каши и супы, делают постные котлеты, гречневую муку добавляют в оладьи, блины и хлеб. Дешёвая и сытная, она не раз спасала русские семьи от голода в трудные годы.

Веками гречка оставалась основой солдатского рациона. Знаменитая гречневая каша с мясом до сих пор входит в сухой паёк ИРП-4 — тушёная говядина, гречка, говяжий жир и специи.

А в Азии гречку тоже любят, но иначе. В Японии и Корее из неё делают лапшу соба, а в Китае из зелёных зёрен заваривают чай, лечащий гипертонию.