История первой правительницы Руси княгини Ольги

Одна из женщин, чьё имя навсегда вписано в историю нашей страны, — княгиня Ольга, первая женщина — правительница Древней Руси. Её жизнь была полна драматических поворотов: от скромной девушки с псковских берегов до суровой и сильной правительницы. Она не просто занимала княжеский престол, а по-настоящему управляла страной, укрепляла границы, строила города и заложила основы того, что позже назовут Святой Русью. Как ей это удалось в эпоху, когда власть считалась исключительно мужским делом, — в материале RT.

Что известно о юных годах княгини Ольги

Сведения о происхождении и юности княгини Ольги противоречивы и полны загадок. «Повесть временных лет» сообщает, что в 903 году князю Игорю привели жену по имени Ольга. Согласно местным преданиям, она была родом с Псковщины и происходила из забытого рода изборских князей, однако была достаточно простой девушкой. В летописи сохранилось её первоначальное имя — Прекраса, которое после замужества сменилось на Ольгу.

О её знакомстве с князем Игорем существует и поэтичная легенда. Юный князь охотился в псковских краях и, увидев на другой стороне реки красивую девушку-перевозчика, попросил переправить его. Во время переправы Игорю понравилась девушка, но он получил суровый отпор: Прекраса заявила, что лучше утопится, чем потерпит бесчестье. Поражённый её мудростью и целомудрием, Игорь позже вспомнил о ней и взял в жёны. Также существует версия, что супругу князю Игорю выбрал князь Олег.

Исследователи до сих пор спорят о её корнях. Имя Ольга — это русская форма скандинавского Хельга («святая, священная»), что указывает на возможное варяжское происхождение. Другие версии называют её болгарской княжной (некоторые летописи упоминают «Плесков» как болгарский город), однако псковская версия о родине правительницы наиболее устоявшаяся.

Убийство князя Игоря и месть Ольги древлянам

Осенью 945 года князь Игорь отправился в полюдье — ежегодный объезд подвластных земель для сбора дани. Собрав положенное с древлян, он двинулся в обратный путь, но по дороге, поддавшись уговорам дружины, решил вернуться за дополнительной данью. Древляне во главе со своим князем Малом возмутились и напали на малочисленный отряд Игоря — князя убили, а тело, по одной из версий, разорвали, привязав к двум пригнутым берёзам, и похоронили отдельно от убитой дружины близ города Искоростеня.

Для того времени смерть князя означала не просто потерю мужа, но и крушение государственной власти. Киевская Русь оказалась на грани распада: древляне отделились, перестали платить дань и решили окончательно подчинить себе Киев, поженив вдову Игоря со своим князем Малом. Ольга, оставшаяся в Киеве с трёхлетним сыном Святославом, оказалась в безвыходном положении: дружина мужа перебита, враг у ворот, а на руках — малолетний наследник. Но княгиня проявила недюжинную хитрость и жёсткость, совершив четыре ритуальные мести, каждая из которых была продумана до мелочей.

Первое древлянское посольство из 20 человек прибыло в ладье. Ольга притворно согласилась на брак и велела оказать послам высокую честь — нести их ладью на руках. Довольные древляне гордо восседали в лодке, не подозревая, что их несут к огромной яме. По приказу княгини послов вместе с ладьёй сбросили в яму и закопали живьём.

Второе посольство, состоявшее из знатных древлянских мужей, прибыло в Киев следом. Ольга любезно предложила гостям истопить баню, чтобы они попарились с дороги. Когда ничего не подозревавшие послы зашли внутрь, слуги княгини заперли двери и подожгли баню со всех сторон. Все прибывшие сгорели заживо.

Третья месть стала самой кровавой. Ольга отправилась в древлянскую землю сама, чтобы, как она заявила, совершить тризну — языческий обряд поминовения — на могиле мужа. Древляне поверили и собрались на пир. Когда они опьянели хмельным мёдом, дружина Ольги перебила их. Летописи называют разное число погибших — от нескольких сотен до 5 тыс. человек.

Но и этого княгине показалось мало. На следующий год она собрала войско, взяла с собой малолетнего сына Святослава и двинулась на главный город древлян — Искоростень. После долгой осады, когда стало ясно, что город не взять приступом, Ольга вновь прибегла к хитрости. Она предложила жителям снять осаду в обмен на лёгкую дань — по три голубя и три воробья с каждого двора. Обрадованные древляне собрали птиц. Тогда Ольга велела привязать к лапкам каждой птицы горящий трут и отпустить их на волю. Птицы, естественно, полетели в свои родные гнёзда, расположенные под крышами домов и сараев. Искоростень вспыхнул. Пока жители тушили пожары, войско Ольги ворвалось в город.

После разгрома Искоростеня Ольга окончательно подчинила древлян Киеву, обложив их тяжёлой данью, две трети которой шли в Киев, а треть — лично княгине. Так, проявив невиданную для женщины того времени жёсткость и политическую волю, она не только отомстила за мужа, но и укрепила свою власть, показав всем, что с ней нельзя не считаться. Детей убитого древлянского князя Мала — Добрыню и Малушу — Ольга забрала к себе на воспитание.

После усмирения древлян Ольга начала править Русью как регент при сыне Святославе. Её правление продлилось 17 лет — с 945 по 962 год. Даже когда сын вырос и увлёкся военными походами, фактическая власть оставалась в руках матери, которая занималась обустройством государства, пока Святослав воевал.

Налоговая реформа, введение «погостов» и каменное градостроительство: что сделала княгиня Ольга для Руси

Поняв, что причиной гибели мужа стала неурегулированность сборов, Ольга провела первую в истории Руси налоговую реформу. Она установила «уроки», фиксированный размер дани, и создала систему «погостов». Погосты стали административными и торговыми центрами, куда местное население должно было свозить дань, что упорядочило налогообложение и укрепило власть на местах.

Княгиня лично объехала свои владения от Новгорода до Пскова, устанавливая новые порядки. Летописи сохранили упоминания о том, что она сама определяла места для погостов, размеры дани и даже охотничьи угодья («ловища»). Эта объездная работа заняла не один год, но результат стоил усилий.

Она также инициировала каменное градостроительство. При ней в Киеве появились первые каменные здания, был заложен загородный дворец, фундамент и остатки стен которого археологи нашли в 1970-х годах. Ольга укрепила оборонную мощь, определила западные границы Руси с Польшей и способствовала росту международной торговли.

«Благословенна ты в жёнах русских, ибо оставила тьму и возлюбила Свет»: крещение княгини Ольги в Константинополе

Примерно в 957 году Ольга отправилась с масштабной миссией в Константинополь. Это было не просто паломничество, а продуманный политический шаг: она хотела не только принять крещение, но и добиться для Руси равноправных отношений с Византией. Император Константин Багрянородный принял княгиню с невиданными почестями, а само таинство крещения совершил патриарх Феофилакт. В крещении Ольга получила имя Елена — в честь святой равноапостольной Елены, матери императора Константина.

Патриарх напутствовал её пророческими словами: «Благословенна ты в жёнах русских, ибо оставила тьму и возлюбила Свет. Благословят тебя русские люди во всех грядущих поколениях». Согласно летописной легенде, император, очарованный княгиней, предложил ей стать его женой, но Ольга напомнила: после крещения он стал её крёстным отцом, а такой брак невозможен. Как пишут некоторые источники, император признавал, что «переклюкала» (перехитрила) его Ольга.

Вернувшись в Киев, княгиня привезла священников, иконы и богослужебные книги. При ней строились первые храмы, складывалась христианская община. Сына Святослава обратить в новую веру не удалось — он боялся насмешек дружины. Но Ольга занялась воспитанием внука Владимира, будущего крестителя Руси, заронив в его душу семена веры. Скончалась княгиня в 969 году, завещав похоронить себя по христианскому обряду. В 1547 году она была причислена к лику святых в чине равноапостольной.

Интересные факты о княгине Ольге

Жизнь первой русской святой окружена не только летописными свидетельствами, но и множеством любопытных деталей, легенд и исторических загадок. Вот лишь некоторые из них.

Споры о возрасте княгини. Согласно летописи, Ольга вышла замуж в 903 году, то есть в 12 лет, а своего сына Святослава родила только в 942-м — в 51 год, что выглядит крайне сомнительно. Историки полагают, что более поздние переписчики изменили даты, чтобы выстроить хронологию, и на самом деле княгиня была значительно моложе.

Фольклорный образ. В народных преданиях Ольга предстаёт не только мудрой правительницей, но и хитроумной «невестой-губительницей», которая загадывала древлянам неразрешимые загадки о смерти (ладья — гроб; баня — погребальный костёр). Исследователи находят в этом связь с былинными сюжетами о коварных невестах и даже с образами сказочных царевен.

Первая святая. Ольга стала первой женщиной на Руси, причисленной к лику святых. Причём удостоилась она высшего святого чина — равноапостольной, то есть равной апостолам по просвещению народов светом Христовой веры. Такой чести удостаиваются лишь немногие.

Дипломатия и градостроительство. Ольга первой установила дипломатические отношения с Германией: в 959 году она отправила послов к королю Оттону I с просьбой прислать епископа. При ней началось активное строительство храмов: например, деревянный Троицкий собор на Псковщине, на месте, где, по легенде, ей явился «луч Трисиятельного Божества».

Памятники и награды. В 2019 году в Москве, в Останкино, был открыт памятник княгине, где она изображена с маленьким внуком Владимиром, а к концу 2025 года там же завершилось строительство первого столичного храма в честь святой Ольги — пятикупольной каменной церкви на 200 прихожан. В Пскове к лету 2026 года планируют отремонтировать памятник княгине на Октябрьской площади. А в городе Сланцы Ленинградской области в январе 2026 года стартовал конкурс на создание нового памятника Ольге — его установят на набережной реки Плюссы, поскольку эти земли в X веке входили во владения княгини. Также в Русской православной церкви существует женский орден Святой равноапостольной княгини Ольги (учреждён в 1988 году).