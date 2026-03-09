$79.1591.84

«Алюминиевые огурцы» Виктора Цоя: абсурд, который стал символом эпохи

ГлагоL

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Сегодня стоит вспомнить одну из ранних песен группы «Кино» — «Алюминиевые огурцы». На первый взгляд, это детская считалочка с абсурдным припевом: «Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле!». Но именно эта нарочитая простота десятилетиями заставляла поклонников искать скрытые смыслы, вспоминает автор канала «Музыка. История, открытия, мифы».

© Global Look Press

Песня родом из юношеского периода Цоя, когда «Кино» еще не существовало, а он вместе с другом Алексеем Рыбиным записывал материалы с помощью музыкантов «Аквариума» в студии Андрея Тропилло. Альбом «45» распространялся на магнитных пленках и не имел политизированного подтекста — это была игра, эксперимент с формой и звучанием, взгляд на мир под необычным углом.

Многие слушатели пытались найти в образах песни глубокий смысл. Одни видели в «алюминиевых огурцах» советские бомбы, другие — заклепки на одежде панков и рокеров, третьи — последствия Чернобыля, превращение живого в искусственное. Но оказалось, что источник вдохновения был куда проще: студенческая практика на колхозном поле. По словам Рыбина, Цой описывал огурцы под дождём как «холодные, серые, скользкие, тяжелые штуки» — алюминиевые. Все было веселой игрой слов, абсурдом без глубокого подтекста.

Сам Цой в 1987 году подтверждал: песня не имеет смысла, это «фонетика, игра ассоциаций, попытка разрушения реализма». Он сравнивал ее с театром абсурда Эжена Ионеско — без мрачности, но с легкостью и юмором. «Алюминиевые огурцы» создают эмоциональный заряд, подталкивают взглянуть на привычные вещи иначе, почувствовать абсурдность навязанных действий.

Парадокс в том, что бессмыслица рождает смыслы. Металлические огурцы — символ тщетности, брезентовое поле — символ бесплодности. Но упорство героя песни, его монотонный труд, делает абсурд осмысленным: даже кажущаяся пустой работа может иметь свое значение. И когда песню исполняет хор, она живет независимо от трактовок — алюминиевый огурец может быть холодным и несъедобным, но в нём вдруг узнаешь что-то личное и настоящее.

