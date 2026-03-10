Зачем СССР и Британия оккупировали Иран в 1941 году

25 августа 1941 года, когда вермахт рвался к Москве, Красная армия открыла еще один фронт — южный. Но воевать пришлось не с немцами, а с… Ираном. Вместе с извечным геополитическим соперником — Британией. Операция «Согласие» стала уникальным примером стремительного взаимодействия бывших врагов, которые всего за три недели взяли под контроль целую страну. И причины этого вторжения были куда серьезнее, чем просто защита нефти.

Зачем Сталину и Черчиллю понадобился Иран?

К лету 1941 года Иран (до 1935 года официально называвшийся Персией) напоминал пороховую бочку. Формально нейтральный шах Реза Пехлеви старший питал симпатии к Гитлеру. И для этого были основания: Германия была главным торговым партнером Ирана, в страну въехали тысячи немецких специалистов, а иранская армия перевооружалась немецкими винтовками. В Тегеране открыто действовали нацистские диверсанты и разведчики. Сам шах, заигрывая с Берлином, даже переименовал страну из Персии в Иран — «Землю ариев» .

Для Москвы ситуация стала критической. Во-первых, Иран — это южные ворота к бакинской нефти. Если бы шах пропустил вермахт через свою территорию, Кавказ оказался бы под ударом с тыла. Во-вторых, после нападения на СССР Британия стала союзником, и обеим державам был жизненно необходим надежный канал поставок по ленд-лизу. Арктические конвои несли потери от немецких подлодок, а путь через Иран выглядел идеально: от портов Персидского залива до советской границы.

У Британии был свой интерес: иранская нефть. Англичане панически боялись, что немцы захватят нефтепромыслы в Хузестане и оставят британский флот без топлива. Лондону и Москве нужно было действовать на опережение .

Дипломатия закончилась, начались танки

СССР и Британия пытались уговорить шаха по-хорошему. С 26 июня по 16 августа 1941 года союзники трижды вручали Тегерану ноты с требованием выслать немецких агентов. Шах медлил, тянул время и тайно подписал с немцами новый торговый договор. Более того, иранская армия была приведена в боевую готовность: к границам подтянули 30 тысяч резервистов .

Последней каплей стал визит в Тегеран главы абвера адмирала Канариса. В Москве и Лондоне поняли: промедление смерти подобно.

Юридический козырь нашелся у СССР. Еще в 1921 году Москва и Тегеран подписали договор, статья 6 которого разрешала Советской России ввести войска, если третья страна попытается превратить Иран в плацдарм для нападения . 25 августа послы СССР и Британии одновременно явились к шаху и вручили ноты о начале военной операции.

Блицкриг по-союзнически

Операция «Согласие» (у британцев — Operation Countenance) была молниеносной. Координацию с советской стороны осуществлял генерал-лейтенант Дмитрий Козлов, а планы разрабатывал начальник штаба Федор Толбухин — будущий маршал, освобождавший Европу .

Рано утром 25 августа Красная армия пересекла границу на севере. 44-я и 47-я армии при поддержке пограничников и Каспийской флотилии смяли иранские заставы. В бой пошли танки Т-26, авиация бомбила узлы связи и переправы. Одновременно британцы двинулись с юга и юго-запада: две колонны — из Басры и Багдада — захватили нефтяные промыслы и города Абадан, Ахваз, Керманшах .

Иранская армия, несмотря на 12 дивизий, была застигнута врасплох. Генералы сдавались целыми частями, не успев взорвать мосты. Через пять часов после начала операции советские части заняли Тебриз. 27 августа из Туркмении ударила 53-я армия, перейдя границу на тысячекилометровом фронте . 29–30 августа союзники встретились в районе Сенендеджа и Казвина.

Цена и итоги

За три недели активной фазы боев СССР потерял 40 человек убитыми и три самолета. Британия — 22 солдата и один танк. Иран не досчитался 800 убитых, 6 танков и 6 самолетов .

17 сентября союзники вошли в Тегеран. Шах Реза Пехлеви отрекся от престола в пользу своего сына Мохаммеда Резы и отправился в изгнание — сначала на Маврикий, потом в Южную Африку, где и умер . Говорят, покидая родину, он набрал в карман горсть иранской земли — чтобы помнить, кем был .

Новое правительство Ирана подписало с союзниками договор: все немцы высылались, страна становилась транзитным коридором для помощи СССР. Север взяла под контроль Красная армия, юг — англичане.

Дорога жизни

Иранский коридор оказался спасительным. Через порты Персидского залива и Трансиранскую железную дорогу в СССР пошло почти 24% всех грузов по ленд-лизу . Автомобили, самолеты, продовольствие, взрывчатка — именно через Иран советские водители получали знаменитые «студебеккеры». В 1943 году в Тегеране встретились Сталин, Рузвельт и Черчилль, чтобы решить судьбу послевоенного мира . Иран стал не просто оккупированной территорией, а площадкой Большой игры, где ковалась победа.

Союзники вывели войска в 1946 году, но память об операции «Согласие» осталась уникальным примером того, как вчерашние враги могут за считанные дни договориться и взять под контроль целую страну, чтобы не дать это сделать общему врагу.