Деньги Гитлера: как с ними хотел поступить Сталин

Когда отгремели последние залпы Второй мировой, на смену окопной войне пришла война финансовая и дипломатическая. Проигравший платит — эта истина стара как мир. Вопрос только в том, как считать ущерб и кто сколько получит. Контрибуции или репарации — термины сухие, но за ними стояла битва не менее жестокая, чем танковые сражения на Курской дуге. И главный приз в этой битве — побежденная, но не уничтоженная Германия.

Ялта-1945: Сталин берет слово

Февраль 1945 года. Крым только начинает оправляться от руин. В Ливадийском дворце встречаются «Большая тройка»: Рузвельт, Черчилль и Сталин. Место выбрано не случайно — советский лидер не мог покинуть страну в разгар войны, но и союзникам нужно было показать цену победы. Разрушенный Севастополь, сожженная Керчь, истерзанная Ялта стали лучшей иллюстрацией того, почему СССР имеет право голоса в вопросах будущего Германии.

Сталин был прагматиком. Он понимал: победителей много, а трофей один. Поэтому в Ялте он предложил цифру, которая тогда показалась компромиссной: Германия должна выплатить 20 миллиардов долларов. Половина — СССР, как стране, вынесшей основную тяжесть войны. Остальное — США и Великобритании. Франция и Польша могли рассчитывать на свою долю из этих средств. Рузвельт согласился. Черчилль, чьи войска были в 500 километрах от Берлина (советские — в 60), тоже кивнул, хоть и скрепя сердце. Тогда, в феврале 45-го, это казалось справедливым.

Потсдам: как англосаксы переиграли сценарий

Но история любит черный юмор. Рузвельт умер в апреле, Черчилль проиграл выборы, и к лету 1945 года, когда союзники встретились в Потсдаме, расклад сил изменился. Война закончилась, Германия повержена, и западные союзники уже не горели желанием отдавать Сталину его «крымские» 10 миллиардов.

В Потсдаме родилась новая реальность: Германию поделили на зоны оккупации. Францию, по настоянию США, тоже записали в победители, чтобы увеличить вес западного блока. А вот единой суммы репараций так и не утвердили. Как позже сухо констатировало министерство финансов ФРГ:

«Страны-победители брали репарации в одностороннем порядке, и нормативных записей об этом не существует».

Проще говоря: началась гигантская распродажа (или раздача) германского имущества без ценников.

СССР: не деньги, но станки

СССР с самого начала не настаивал на том, чтобы репарационные выплаты производились в денежном эквиваленте, понимая, что это может оказаться непосильным грузом для страны, разоренной войной. Поэтому Сталина вполне устроили репарации в «натуральной» форме – из Германии на восток потянулись эшелоны со станками, стройматериалами, продовольствием, другими материальными ресурсами. Помимо ценностей, изъятых в восточной зоне оккупации, СССР было предоставлено 25% оборудования с предприятий из западных зон.

Польский институт международных отношений подсчитал, что СССР получил от Германии репараций на 3,081 миллиарда долларов. Польша получила из этого 7,5 процентов. В 1953 году СССР и Польша подписали с ГДР соглашение, согласно которому все долги Германии считались погашенными.

Сколько получили другие страны

Как уже было сказано, никто не подсчитывал стоимость вывозимого из Германии добра. По оценкам, сделанным уже после 1950 года, США, Англия и Франция вывезли из Германии оборудования и материалов на сумму 1,2 миллиарда долларов, на 300 миллионов долларов золота (277 тонн), морских судов – на 200 миллионов долларов. США и Англия изъяли с немецких предприятий на 5 миллиардов долларов технической документации и патентов.

Кроме того, Германия выплачивала деньги правительству Израиля (для жертв Холокоста) – 3 миллиарда марок, правительству Греции (за ущерб, понесенный в годы оккупации) – 115 миллионов марок, правительству Италии (для жертв нацизма) – 40 миллионов марок.