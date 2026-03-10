Как увеличилась площадь Украины в составе Советского Союза

Современные границы Украины сложились в результате сложного и противоречивого процесса территориальных изменений, происходивших на протяжении всего советского периода. За время существования СССР территория Украинской Советской Социалистической Республики увеличилась более чем на 160 тысяч квадратных километров, а население выросло почти вдвое — с 26 до 51 миллиона человек. Этот рост стал результатом нескольких этапов территориального расширения, инициированных советским руководством.

Западный вектор: пакт Молотова-Риббентропа и его последствия

Ключевым событием, изменившим западные границы УССР, стал пакт о ненападении между СССР и Германией, подписанный в августе 1939 года. Секретные протоколы к договору разграничивали сферы интересов двух держав в Восточной Европе. В соответствии с этими договоренностями, после начала Второй мировой войны советские войска в сентябре 1939 года заняли территории Западной Украины, входившие до этого в состав Польши .

Уже 14 ноября 1939 года на внеочередной сессии Верховного Совета УССР было принято решение включить эти земли в состав республики. В результате к УССР отошли Львовская, Волынская, Ровенская, Тернопольская и Станиславская (ныне Ивано-Франковская) области. Летом 1940 года последовало новое расширение: от Румынии были отделены и присоединены к Украине Северная Буковина и часть Бессарабии, образовавшие Черновицкую и Аккерманскую области (последняя позже вошла в состав Одесской) .

Общая площадь территорий, приобретенных в 1939-1940 годах, составила около 20,5 тысяч квадратных километров — примерно 3% нынешней территории Украины.

Послевоенное урегулирование: Закарпатье и корректировка границ

Окончание Великой Отечественной войны принесло новые изменения. В 1945 году между СССР и Чехословакией было подписано соглашение, по которому Закарпатская Украина (ранее входившая в состав Чехословакии) переходила к Советскому Союзу и включалась в состав УССР . Площадь этой территории составляет около 2% современной Украины.

В том же 1945 году произошел обмен территориями с Польшей: Украина передала Польше район Перемышля, получив взамен участок по левому берегу Западного Буга с городами Белз и Кристинополь (позже переименованный в Червоноград). Эти изменения были закреплены Парижскими мирными договорами 1947 года .

Крымский полуостров: «подарок» Хрущева

Наиболее известный территориальный жест был сделан уже после смерти Сталина. В 1954 году, по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Крымская область была передана из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Формально это решение приурочили к 300-летию Переяславской рады — воссоединения Украины с Россией. 19 февраля 1954 года Верховный Совет СССР утвердил соответствующий указ .

Мотивы этого решения до сих пор вызывают дискуссии среди историков. Официальная формулировка гласила о «единстве экономики, территориальной близости и тесных хозяйственных и культурных связях между Крымской областью и Украинской ССР» . Исследователи также отмечают личную связь Хрущева с Украиной, где он начинал свою партийную карьеру и провел много лет . Кроме того, этот шаг рассматривается в контексте послесталинской децентрализации управления, когда некоторые полномочия и ресурсы передавались из центра союзным республикам .

Важно отметить, что в тот момент Севастополь, имевший особый статус базы Черноморского флота, формально оставался городом республиканского подчинения РСФСР, однако в тексте указа о передаче Крымской области отдельно не упоминался и де факто перешел вместе с областью в состав УССР.

Историческая оценка

Таким образом, формирование территории Украинской ССР происходило в три основных этапа, связанных с именами трех советских лидеров: Ленина (создание республики в 1922 году), Сталина (присоединение западных земель) и Хрущева (передача Крыма). К концу 1980-х годов территория УССР составляла 603,7 тысячи квадратных километров . Эти границы, сложившиеся в советский период, стали международно признанными границами независимой Украины после распада СССР в 1991 году.