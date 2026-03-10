Почему Сталин не захотел стать первым президентом СССР

Сегодня, когда мы произносим слово «президент», перед глазами встает образ единоличного правителя, избранного народом. Но в середине 1930-х годов, когда в СССР обсуждали проект новой Конституции, возникла идея ввести именно такой пост. Иосиф Сталин, казалось бы, мог легко занять это кресло. Однако он решительно воспротивился. Почему человек, сосредоточивший в своих руках колоссальную власть, отказался от официального титула?

Конституция-победительница

Середина 1930-х годов — время, когда Советский Союз активно искал союзников перед лицом нарастающей фашистской угрозы. Историки полагают, что именно стремление выглядеть демократичной страной в глазах мирового сообщества подтолкнуло руководство СССР к разработке новой Конституции. Как отмечает историк Олег Хлевнюк, это был важный шаг для создания имиджа миролюбивой и прогрессивной державы.

В феврале 1935 года ЦИК СССР создал конституционную комиссию. К лету 1936 года проект был готов. Его опубликовали для всенародного обсуждения — случай по тем временам беспрецедентный. В страну полетели письма, на собраниях выступали рабочие и колхозники, предлагали поправки. Для их обработки создали Редакционную комиссию во главе со Сталиным.

Итоговый текст утвердили 5 декабря 1936 года на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов. Позже эту Конституцию назовут «сталинской» и будут величать самой демократичной в мире. Действительно, по набору прав и свобод она могла дать фору многим западным основным законам. Но была одна деталь, которая сегодня кажется крайне любопытной.

Президент или не президент?

Среди предложений, поступивших в ходе обсуждения, были и такие, которые касались высшего руководства страны. Некоторые делегаты и граждане предлагали ввести прямые выборы Председателя Президиума Верховного Совета — должностного лица, которое по Конституции становилось высшим в государстве. Фактически речь шла о создании института, аналогичного президентскому.

Сталин, выступая на съезде, специально остановился на этом вопросе. Он назвал предлагаемую фигуру «президентом», чтобы听众 понимали суть идеи. И заявил: этого не будет.

Его аргументация была проста и логична: единоличный президент, избираемый всенародно, неизбежно противопоставит себя Верховному Совету. Возникнет двоевластие. В СССР же высшая власть должна быть коллегиальной. «Президент в СССР — это Президиум Верховного Совета, включая и председателя Президиума, избираемый не всем населением, а Верховным Советом и подотчётный Верховному Совету», — чеканил вождь.

На первый взгляд — образцовая защита советского коллективизма. Но многие историки видят здесь совсем другую подоплёку.

Больше, чем президент

Владимир Шевченко, автор книги «Повседневная жизнь Кремля при президентах», высказывает мысль, которая кажется очевидной: к 1936 году Сталин уже сосредоточил в своих руках абсолютную власть. Ему не нужен был титул, который лишь ограничивал бы его формальными рамками. Как отмечают участники международной конференции «Институт президентства в новых независимых государствах», Сталин был «больше чем президент». Он был вождём, отцом народов, хозяином Кремля. Предоставить же такой пост кому-то другому он, естественно, не собирался.

Более того, за фасадом демократической Конституции скрывалась суровая реальность. Как пишет историк Всеволод Курицын, в основном законе впервые юридически закреплялась руководящая роль партии (знаменитая статья 126). Политические права и свободы предоставлялись «в соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя» — формулировка, которая позволяла трактовать эти права очень узко. А однопартийная система автоматически делала любые выборы формальностью.

Итог

Сталин не стал президентом. Формальным главой государства оставался «коллективный президент» — Президиум Верховного Совета, а реальная власть по-прежнему принадлежала партийному аппарату во главе с генсеком. Институт единоличного президента появится в нашей стране только в 1991 году, уже в другой исторической эпохе. А пока, в 1936-м, Сталин предпочёл оставаться в тени конституционных декораций, крепко держа в руках все нити управления. И это был, пожалуй, самый президентский поступок в его жизни.

