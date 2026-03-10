Какие земли России Эстония хочет забрать себе

Территориальные споры между Россией и её соседями — явление нередкое, учитывая сложную историю формирования границ. Однако требования Эстонии выделяются своей настойчивостью и регулярностью. В основе претензий лежит договор столетней давности, который Москва считает давно утратившим силу, но который в Таллине продолжает будоражить умы политиков. Какие же земли и почему эстонская сторона считает «своими»?

«5,2 процента территории»

Разговор об эстонских претензиях обычно сводится к цифре 5,2%. Именно такую долю своей нынешней территории Эстония считает «оккупированной» Россией. Речь идёт о землях, которые отошли к Эстонии по Тартускому (Юрьевскому) мирному договору от 2 февраля 1920 года. Этот документ подвёл черту под Эстонской освободительной войной, в которой молодая республика при поддержке западных держав и белых армий смогла отстоять свою независимость от Советской России.

Согласно договору, Советская Россия признавала независимость Эстонии и передавала ей ряд территорий, которые сегодня входят в состав Российской Федерации. В их числе Ивангород и правобережье реки Нарвы — земли, ныне являющиеся частью Кингисеппского и Сланцевского районов Ленинградской области. А так же Печорский край (включая Изборск) — территория, которая сейчас соответствует Печорскому району Псковской области.

Эти земли были включены в состав Эстонии и даже упоминались в её первой конституции 1920 года. Однако история распорядилась иначе.

Как менялись границы после 1940 года

Вхождение Эстонии в состав СССР в 1940 году, а затем и Великая Отечественная война коренным образом изменили административно-территориальное деление региона. В 1944 году, когда советские войска освободили Прибалтику, Верховный Совет СССР принял решение о пересмотре границ между новообразованной Эстонской ССР и РСФСР.

Ивангород и правобережье Нарвы были переданы в состав Ленинградской области, а Печорский район — во вновь образованную Псковскую область. Таким образом, граница была возвращена практически к положению, существовавшему до 1920 года. Эстонская ССР этих территориальных потерь не признавала, но как союзная республика не могла их оспаривать.

Спор, перешедший в XXI век

С восстановлением независимости Эстонии в 1991 году страна провозгласила себя правопреемницей довоенной Эстонской Республики. В новой конституции 1992 года появилась статья 122, в которой говорилось, что сухопутная граница Эстонии устанавливается в соответствии с Тартуским мирным договором 1920 года и другими межгосударственными соглашениями. Это автоматически возродило претензии на утраченные в 1944 году территории.

Более того, при признании независимости Эстонии указом президента РСФСР от 24 августа 1991 года была использована формулировка, отсылавшая к Тартускому договору. Хотя напрямую это не означало признания границ 1920 года, Таллин получил дополнительный козырь в дипломатической игре.

В 1990-е годы начались переговоры о заключении нового пограничного договора. Они шли трудно, но к 2005 году компромисс был найден: министры иностранных дел Сергей Лавров и Урмас Паэт подписали соглашение, которое фиксировало современную линию границы. Однако ратификация документа в эстонском парламенте провалилась: депутаты включили в преамбулу закона о ратификации упоминание о Тартуском договоре. Москва сочла это скрытой формой территориальных претензий и отозвала свою подпись.

Новый договор и старые проблемы

В 2014 году Россия и Эстония предприняли ещё одну попытку. Был подписан обновлённый договор о границе, в тексте которого уже не было отсылок к документу 1920 года. Однако и он до сих пор не ратифицирован. Документ ждёт утверждения в парламентах обеих стран.

В Государственной Думе процесс даже не начинался. В Эстонии же договор столкнулся с жёсткой оппозицией со стороны националистических сил, прежде всего Консервативной народной партии (EKRE). Её лидер, Март Хельме, неоднократно заявлял о необходимости вернуть «эстонские земли». В мае 2022 года эстонский парламент и вовсе отклонил законопроект об отзыве подписей под договором, заявив, что в условиях «российской агрессии» не намерен возвращаться к вопросу о ратификации.

Позиция России

Москва занимает в этом вопросе последовательную позицию. Российское руководство неоднократно заявляло, что Тартуский договор утратил силу в 1940 году с вхождением Эстонии в состав СССР и не имеет юридической силы. Современная граница между странами установлена по итогам Второй мировой войны и закреплена в Хельсинкских соглашениях 1975 года, которые подтвердили нерушимость послевоенных границ в Европе.

В Кремле подчёркивают, что территориальные претензии Таллина неприемлемы. В посольстве РФ в Эстонии заявляют, что в условиях враждебной риторики со стороны официального Таллина возобновление переговорного процесса о ратификации пограничного договора невозможно. «Россия своё обязательство сдержала. Со стороны эстонского правительства русофобская риторика продолжает зашкаливать», — констатировали в дипмиссии ещё в 2018 году.

Таким образом, хотя Ивангород и Печоры являются неотъемлемой частью России, в эстонском политическом дискурсе они продолжают фигурировать как «временно оккупированные» территории. Пока в Таллине сильны позиции националистов, перспектива ратификации пограничного договора остаётся туманной, а спор — замороженным на неопределённый срок.