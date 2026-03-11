Инцидент с «Чинуками»: чем окончилось «вторжение» Ирана в СССР

Утром 21 июня 1978 года советские радиолокационные станции в Туркмении зафиксировали нечто необычное: со стороны Ирана в воздушное пространство СССР вторглись четыре вертолета. Через несколько часов два из них были уничтожены, восемь иранских пилотов погибли, а оставшиеся в живых оказались в руках КГБ. Казалось бы, классический пограничный инцидент. Но чем больше проходит времени, тем яснее становится: в этой истории слишком много белых пятен.

Утро в тумане

В 6:21 утра близ села Багир под Ашхабадом советские радары обнаружили четыре медленно движущиеся цели. Они шли вдоль Каракумского канала, явно со стороны иранской границы. С аэродрома Ак-Тепе подняли истребитель МиГ-23 под управлением капитана Демьянова. Но густой туман мешал визуальному наблюдению, а приказ гласил: не приближаться и не применять оружие. Демьянов, не разобравшись, принял один из объектов за советский вертолет Ми-6 и вернулся на базу.

Доклад пилота показался командованию неубедительным. Через полчаса на разведку отправили вертолет капитана Валерия Шкиндера. Тот подлетел ближе и идентифицировал нарушителей безошибочно: это были тяжелые транспортные вертолеты CH-47 «Чинук» ВВС Ирана.

Приказ, полученный Шкиндером, был краток: атаковать.

Охота над Каракумами

Шкиндер выпустил две ракеты Р-60 по ближайшему «Чинуку». Вертолет рухнул возле поселка Гяурс и сгорел вместе с восемью членами экипажа. Спастись не удалось никому.

Следующая цель попыталась уйти обратно к границе. Шкиндер догнал нарушителя и открыл огонь из пушки ГШ-23. Поврежденный вертолет совершил вынужденную посадку в районе Гяурской пограничной заставы. Четверых иранцев задержали. Два оставшихся «Чинука» благополучно вернулись на свою территорию.

Странное послесловие

Казалось бы, случай вопиющий: военное вторжение, гибель людей. Должен был разразиться международный скандал. Но… ничего не произошло.

СССР и Иран предпочли замять инцидент. Задержанным иранцам разрешили отремонтировать подбитый вертолет (в починке участвовали даже советские специалисты!) и через три недели отправили на родину. Останки восьми погибших передали иранской стороне. Телохранитель Хомейни (в Иране как раз назревала исламская революция) лично прилетал за ними.

Валерий Шкиндер, выполнивший боевую задачу, не получил никаких наград. Представление к ордену Красного Знамени отклонили в Москве. Официальная причина — «сложная международная обстановка». Действительно, отношения с Китаем обострились, на носу был ввод войск в Афганистан. Ссориться еще и с Ираном Кремлю было ни к чему.

Иранская сторона официально заявила: вертолеты не имели вооружения, экипажи выполняли тренировочный полет и заблудились из-за тумана.

Вопросы, оставшиеся без ответа

Но если все так просто, почему эта история до сих пор будоражит умы историков и военных?

Во-первых, «Чинук» — машина серьезная, с хорошим навигационным оборудованием. Четыре вертолета одновременно заблудились и нарушили границу в условиях плохой видимости? Вероятность этого крайне мала.

Во-вторых, советские техники, ремонтировавшие подбитую машину, в частных беседах признавались: на борту они видели разведывательное оборудование и несколько отснятых кассет с пленкой. Официально об этом никто не заявлял — слишком щекотливая тема.

В-третьих, спустя ровно 10 лет, в 1988 году, история повторилась, но уже на афганской территории. Два советских МиГ-23 сбили пару иранских ударных вертолетов AH-1J «Кобра», вторгшихся в воздушное пространство западного Афганистана, где находились советские войска. Совпадение? Или система?

Версии

Сегодня исследователи склоняются к тому, что инцидент 1978 года не был простой навигационной ошибкой. Скорее всего, Иран, который в тот период еще оставался союзником США и активно сотрудничал с ЦРУ, проводил разведывательную операцию вдоль советской границы. «Чинуки» могли нести аппаратуру радиоэлектронной разведки, фиксируя расположение советских РЛС и узлов связи.

Но начавшаяся через полгода исламская революция смешала все карты. Новому режиму аятолл ссора с северным соседом была не нужна. Москве — тем более. Труп иранских пилотов и обломки вертолетов постарались забыть как можно быстрее.

Капитан Валерий Шкиндер так и остался без награды. Он выполнил приказ, сбил нарушителей, но его подвиг предпочли не замечать. Пленные иранцы улетели домой на отремонтированном «Чинуке». А истинная цель того странного полета над Каракумским каналом до сих пор покрыта туманом — тем самым, который якобы сбил с курса четыре боевых вертолета в июне 1978-го.