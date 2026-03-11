Городомля: что происходило на самом секретном острове в СССР

Посреди озера Селигер, в 20 километрах от берега, затерялся крошечный клочок суши — остров Городомля. Сегодня о нем знают разве что туристы да местные жители. Но в XX веке этот покрытый хвойными лесами трехкилометровый кусочек земли был одним из самых засекреченных мест в СССР. Здесь менялись эпохи, как декорации: монахи уступали место вирусологам, вирусологи — немецким ракетчикам, а те — космическим инженерам. И каждый новый «жилец» думал, что его тайна останется на острове навсегда.

Монахи и затворники

В XVI веке Городомля был вотчиной боярина Богдана Бельского, затем перешел к князю Борису Лыкову, а в 1629 году тот подарил остров знаменитой Нило-Столобенской пустыни. Монахи облюбовали тихое местечко на берегу внутреннего озера Дивное и основали там Гефсиманский скит — место для уединенных молитв и старческих подвигов.

Остров так и оставался безлюдным и пустынным даже в начале XX века. Как писал краевед Евгений Вишняков, Городомля «стоит большею частью безлюдным, пустынным». После революции монастырское имущество конфисковали и передали… уездному отделу здравоохранения. Это решение, продиктованное местной бюрократией, оказалось пророческим.

Ящур и биооружие

В 1930 году на пустынном острове заложили первый кирпич Ящурного института. Выбор места диктовался наукой: вирус ящура чрезвычайно заразен, изучать его можно только в полной изоляции. Советские ученые следовали европейскому опыту — подобные институты уже работали на островах в Германии и Дании.

К концу 1930-х институт сменил профиль. Сюда переехал Биотехнический институт РККА, который занимался разработкой вакцин для армии, а по некоторым данным — и созданием биологического оружия. Остров обнесли колючей проволокой, поставили охрану НКВД. Секретность была чудовищная: в 1936 году врач Великанов получил выговор от самого Климента Ворошилова за то, что допустил на остров «постороннее лицо». Позже институт перевели подальше, но постройки остались.

Немецкие гости

После Великой Отечественной войны Городомля ждало новое переселение. В СССР вывезли сотни немецких специалистов по ракетной технике. Сначала их держали в подмосковных санаториях и каждый день возили на работу. Но заместитель наркома внутренних дел Иван Серов возмутился: возить секретных инженеров туда-сюда — риск! И предложил поселить немцев на острове.

Так на Городомле появился филиал № 1 НИИ-88 — головного института по ракетной и космической технике. Немцы с семьями жили в бывших институтских корпусах, работали над секретными проектами, а по периметру острова дежурили катера НКВД. Бегство было невозможно, связь с внешним миром — минимальна. В 1950-х программу свернули, специалистов отправили в ГДР, а остров вновь опустел.

Сегодня на Городомле расположен филиал Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина — предприятия, создающего системы управления для ракет и космических аппаратов. Секретность спала, и на остров даже пускают туристов.

Так маленький остров на Селигере, начав свою историю как монашеский скит, прошел через вирусологию, биооружие и ракетостроение. Его главная тайна не в том, что здесь делали, а в том, как природа и история словно сговорились создать идеальное место для секретов, которые не должны покидать своей тесной земли.