Сейф‌ ‌Берии:‌ ‌чем‌ ‌его‌ ‌содержимое‌ ‌шокировало‌ ‌чекистов‌

Когда в июне 1953 года сотрудники госбезопасности вскрыли личный сейф только что арестованного Лаврентия Берии, они ожидали найти документы, оружие, возможно, списки агентов или компромат на членов Политбюро. Но то, что предстало перед их глазами, не укладывалось в голове у видавших виды оперативников. Из стального хранилища, где должны были лежать государственные тайны, на свет божий извлекли... ворох женских чулок, комбинаций и дамского белья.

© Русская семерка

Гардероб в сейфе: миф или реальность?

Историки до сих пор спорят: как в один сейф могло поместиться 11 пар спортивных костюмов, столько же комбинаций и чулок, 7 пар трико и 5 отрезов ткани? Скорее всего, речь шла об изъятии вещей из служебного кабинета в целом, но в историю это вошло именно как легендарная находка «в сейфе Берии».

Впервые эти пикантные подробности прозвучали не в бульварной прессе, а с высокой трибуны — на июньском Пленуме ЦК КПСС 1957 года. Секретарь ЦК Николай Шаталин, который руководил обыском, делился с партийной элитой шокирующими деталями: бывший глава МВД хранил в Кремле предметы дамского туалета, в том числе иностранного производства, что само по себе было криминалом для того времени. Но главное — тон намекал на нечто совсем уж непотребное, некие «предметы, характеризующие развратность», однако в стенограммах конкретику опустили, оставив простор для слухов и домыслов.

Объяснение «дамского угодника»

Сам Берия на допросе 14 июля 1953 года, который вел лично прокурор Руденко, не стал отпираться. Да, вещи были. Да, женские. Но, по версии арестованного экс-министра, весь этот «секонд-хенд» (хоть и новый) привез его подчиненный Кобулов из Германии. Предназначалось добро не для оргий в Кремле, а для подарков.

Берия объяснил все прозаично: чулки и комбинации он дарил на праздники своей пассии — 16-летней Валентине Дроздовой (той самой Ляле, которая родила от него ребенка), ее матери, а также законной жене и сестре. Никакой мистики, только быт. На вопрос о деньгах на аборт Берия отвечал, что «оказывал материальную помощь».

Моральный облик строителя коммунизма

В те годы «моральное разложение» было статьей не менее серьезной, чем шпионаж. Особенно цинично на фоне партийной морали выглядело то, что высокопоставленный любовник помогал своим женщинам не только бельем, но и решал бытовые проблемы.

Как писал позднее публицист Кирилл Столяров, одной из своих жертв — актрисе — Берия помог с квартирой, а другой (тоже актрисе) вставил металлические зубы вместо золотых. Аргумент «железные дешевле и крепче» звучал почти по-отечески, но в деле о разврате и злоупотреблении властью выглядел лишним доказательством цинизма.

Роковая тряпка

В итоге груда дамского белья, изъятая из кабинета всесильного министра, стала не просто курьезом, а одним из кирпичиков в фундаменте смертного приговора. В декабре 1953 года Лаврентия Берию расстреляли. Официально — за шпионаж и заговор против государства. Но в народной памяти осталась и эта пикантная деталь: человек, державший в страхе всю страну, держал в сейфе чулки.