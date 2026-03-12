Как помощь Монголии Красной армии повлияла на ход Второй мировой войны

90 лет назад был подписан Протокол о взаимопомощи между СССР и Монгольской Народной Республикой. Согласно этому документу, стороны договорились в случае нападения на одну из них оказывать «друг другу всяческую, в том числе и военную помощь». По словам историков, подписание документа имело далеко идущие последствия. Помощь Красной армии Монголии в отражении японской агрессии на реке Халхин-Гол остудила пыл официального Токио поддерживать Германию в нападении на Советский Союз. А Монголия в свою очередь оказала огромную материальную помощь СССР в годы Великой Отечественной войны.

Начало сотрудничества

Территория современной Монголии в XVII веке была захвачена маньчжурами и присоединена к китайской империи Цин, которая управлялась маньчжурским родом Айсинь Гьоро. В 1911 году Синьхайская революция в Китае привела к падению империи Цин, и национально ориентированные силы в Монголии воспользовались этим для провозглашения независимого государства.

Монголию поддерживала и защищала Российская империя. Но на фоне революционных событий 1917 года влияние России в регионе ослабло. Это позволило китайским войскам занять территорию Монголии и попытаться ликвидировать её самоуправление. В 1920 году Азиатская конная дивизия под командованием барона Романа фон Унгерна-Штернберга изгнала армию Китая и восстановила фактическую независимость Монголии. В стране установился теократический режим под руководством правителя с титулом Богдо-гэгэна.

Фон Унгерн вскоре попал в плен к Красной армии и был расстрелян. А красные монголы при поддержке Советской России взяли страну под свой контроль. Договор об установлении дружественных отношений между официальной Москвой и Монголией был подписан 5 ноября 1921 года. Власть Богдо-гэгэна ограничили, а потом полностью ликвидировали, провозгласив в Монголии народную республику.

Созданная в 1921 году Монгольская народная партия, игравшая ведущую роль в политической жизни страны, взяла курс на социалистическое развитие. Причём, руководство СССР рекомендовало монгольским товарищам не слепо копировать советские управленческие образцы, а разрабатывать собственные рецепты построения государственности.

«У СССР с Монголией сложились тёплые дружественные отношения», — заявил в беседе с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

В 1925 году власти СССР по собственной инициативе вывели с территории Монголии свои войска. Но через семь лет их пришлось ввести снова, чтобы помочь официальным властям МНР справиться с восстанием, поднятым буддистским духовенством и зажиточной частью населения, недовольной новыми порядками.

В начале 1930-х годов над Монголией нависла серьёзная внешняя угроза. Милитаристская Япония захватила Манчжурию и образовала марионеточное государство Маньчжоу-Го, граничившее с монгольскими территориями.

«После оккупации Маньчжурии Япония создала плацдарм для экспансии. Монгольское государство, не имевшее мощной армии, остро нуждалось в гаранте своего суверенитета. А единственной силой, способной противостоять японской агрессии, был Советский Союз», — отметила в разговоре с RT методист научно-методического отдела Музея Победы Ангелина Башук.

Сотрудничество властей СССР и Монголии на фоне роста влияния Японии в континентальной Азии стало ещё более тесным. 27 ноября 1934 года МНР заключила с Советским Союзом соглашение о взаимной поддержке для предотвращения и предупреждения угрозы военного нападения.

«Монголия стала союзником СССР и играла роль важного буфера между советскими границами и набирающей силу Японией», — подчеркнул в беседе с RT член Ассоциации историков Союзного государства Михаил Кузовкин.

12 марта 1936 года был подписан Протокол о взаимопомощи между Союзом Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной Республикой, развивавший основные положения соглашения двухгодичной давности. В документе упоминалось о долгой истории дружественных отношений между СССР и МНР и говорилось о необходимости вместе реагировать на внешние угрозы. Ключевой стала статья 2 протокола.

«Правительства Союза Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной Республики обязуются в случае военного нападения на одну из Договаривающихся Сторон оказать друг другу всяческую, в том числе и военную помощь», — отмечалось в документе.

Огромная помощь

Необходимость реализации основных положений протокола 1936 года не заставила себя долго ждать. Ситуация в Азии накалилась до предела. В 1938 году Япония понесла поражение в двухнедельном конфликте с СССР на озере Хасан, но в Токио решили продолжить агрессию. Её объектом решили избрать не Советский Союз напрямую, а дружественную ему Монголию.

«Агрессивная политика Японии в отношении Монголии имела стратегические, экономические и военные причины», — подчеркнула Ангелина Башук.

По её словам, японские власти хотели с одной стороны установить контроль над огромными пастбищами и полезными ископаемыми Монголии, а с другой — захватить плацдарм, позволявший нанести удар вглубь СССР и перерезать Транссибирскую магистраль.

Японская сторона спровоцировала рост международного напряжения, попытавшись объявить границей между Монголией и Маньчжоу-Го реку Халхин-Гол, хотя фактически граница проходила на 20—25 км восточнее.

С января 1939 года на границе начали происходить перестрелки между японскими и монгольскими военными. А 14 мая крупный японский отряд при поддержке авиации атаковал монгольскую пограничную заставу и захватил высоту Дунгур-Обо на территории Монголии. К японцам вскоре подтянулись подкрепления.

Три дня спустя в район конфликта прибыли три советские мотопехотные роты и одна сапёрная, а также артиллерийская батарея. Совместными усилиями советские и монгольские военные отбросили японцев к границе. В то же время в небе развернулась битва между советскими и японскими лётчиками.

«Советский Союз оставался верным своим обязательствам», — подчеркнул Михаил Кузовкин.

В июле 1939 года бои в районе реки Халхин-Гол приняли масштабный характер. Командующий Первой армейской группой (до 19 июня 1939 года 57-й особый корпус. — RT) Георгий Жуков ввёл в бой созданный им заранее подвижный резерв. Японская группировка в районе горы Баин-Цаган оказалась в полуокружении. С большими потерями её военнослужащие отступили с занятых позиций. А советско-монгольские войска смогли занять плацдарм на восточном берегу реки Халхин-Гол.

20 августа советские войска, упреждая действия японских сил, перешли в масштабное наступление, оказавшееся полной неожиданностью для противника. Шесть дней спустя крупная группировка армии Японии была окружена. 15 сентября СССР, Монголия и Япония подписали соглашение о прекращении огня. По словам историков, решительные действия Красной армии позволили сохранить монгольскую государственность.

«Япония попыталась нащупать слабину у СССР, но потерпела в этом неудачу. Негативный опыт боёв на реке Халхин-Гол заставил Японию отказаться от идеи крупномасштабной войны на суше против СССР в 1941 году, что стало неприятным сюрпризом для Гитлера. В Токио победила «морская партия», и Япония переориентировалась на противостояние с США», — отметил Сергей Перелыгин.

В свою очередь власти Монголии сразу же после начала Великой Отечественной войны заявили о своей поддержке СССР. В МНР создали фонд помощи Советскому Союзу. Осенью 1941 года Монголия отправила в СССР 15 тыс. комплектов зимнего обмундирования и 3 тыс. посылок с подарками для советских граждан. Всего за время войны из МНР в СССР было отправлено девять поездов с одеждой, продуктами питания и индивидуальными посылками.

В начале 1942 года Монголия собрала валюты и золота на 3,8 млн рублей на постройку танков для Красной армии. Созданная за счёт этих средств танковая колонна поступила на вооружение 112-ой танковой бригады, получившей наименование «Революционная Монголия». Кроме того, МНР полностью взяла на себя вещевое и продовольственное снабжение советского подразделения.

В 1943 году в Монголии были собраны средства на постройку авиационной эскадрильи для советских вооружённых сил.

Особо важную роль, по словам историков, сыграла отправка в СССР монгольских лошадей — более 500 тыс. поставили в Советский Союз по специально установленным государственным ценам, а 32 тыс. монгольские крестьяне подарили Красной армии. Бойцы ценили лошадей из Монголии за их выносливость и неприхотливость.

«В условиях бездорожья и распутицы лошади были критически важным приобретением, так как могли пройти там, где не было дорог для какой техники», — пояснила Ангелина Башук.

Также Монголия отправляла в СССР мясо и шерсть. Советский Союз импортировал из республики крупный и мелкий рогатый скот, кожаное сырьё. Безвозмездно коров и лошадей отправляли в пострадавшие от нацистской оккупации регионы СССР.

«Монголы, порою отрывая от себя последнее, старались помочь накормить и одеть Красную армию, помня ту поддержку, которую Советский Союз оказал им в 1930-е годы», — подчеркнула Ангелина Башук.

В 1945 году монгольские войска вместе с частями Красной армии приняли участие в Хингано-Мукденской наступательной операции, сыгравшей важную роль в окончательном разгроме японской армии.

По словам историков, Монголия во время Великой Отечественной войны показала себя как верный, бескорыстный и благодарный союзник. Её позиция напоминала ту, какую занимает в наши дни по отношению к России КНДР.