Зачем Берия похитил жену Стаханова

Имя Алексея Стаханова в 1930-е гремело на всю страну. Рекорд в забое сделал его символом эпохи и родоначальником массового движения передовиков. Однако личная жизнь «главного шахтера СССР» развивалась по сценарию, достойному скорее нуарного детектива, чем парадной хроники. Три брака, ревность, ссылка и похищение жены, за которым стоял всесильный Лаврентий Берия, — такова изнанка легенды.

Случай в Харькове

Зимой 1934–1935 годов Стаханов, находившийся на пике формы, отправился в поездку по стране. В Харькове после торжественного концерта к нему подвели участницу самодеятельности — пятнадцатилетнюю школьницу Галю. Девочка прекрасно пела, была мила и, главное, совершенно искренне восхищалась героем труда.

Спустя год Стаханов вернулся в Харьков уже женихом. Роль свахи, по воспоминаниям, сыграл отец Галины, который прекрасно понимал, какие перспективы открывает брак с человеком, чья популярность уступала разве что сталинской. Сама девушка вряд ли испытывала пылкие чувства к 30-летнему мужчине с тяжелым характером, но решение было принято. Галина переехала в Москву, в знаменитый «Дом на набережной», став женой депутата Верховного Совета и живого символа эпохи, чей портрет к тому времени уже украсил обложку журнала Time.

Супруги жили на широкую ногу: правительственный особняк, две машины, приемы в Кремле, где Алексей Григорьевич, по слухам, мог запросто выпить с самим Сталиным. Галина старалась привить мужу лоск: учила его играть на пианино (максимум, который освоил шахтер, — «Хасбулат удалой» одним пальцем) и советовала книги. Но идиллия длилась недолго. Звездная болезнь мужа и его патологическая ревность отравляли жизнь молодой женщине.

Интриган в серых тонах

Галина Стаханова была украшением любого приема. Однажды на балу в военной академии она затмила всех: зал скандировал «ура» в ее честь, а маршал Буденный доверил ей свою маршальскую звезду. Но внимание окружающих лишь подогревало гнев супруга.

Как выяснилось, ревновал Стаханов не зря. На его жену положил глаз человек, отказать которому было практически невозможно, — нарком внутренних дел Лаврентий Берия. Однажды личный водитель Галины, ожидавший её у ЦУМа, стал свидетелем сцены, от которой кровь стынет в жилах: женщину насильно затолкали в черную машину и увезли.

Водитель бросился к Стаханову. Тот, по воспоминаниям современников, мгновенно понял, в чем дело: слухи о том, что Берия промышляет похищением красивых девушек для своих утех, ходили по Москве настойчиво. Разъяренный Стаханов, не тратя времени на разбирательства с подчиненными, дозвонился до самого Сталина. Эффект был молниеносным: Галину вернули домой той же ночью.

Позже она рассказывала, что в особняке Берии ей пришлось пойти на хитрость. На заявление, что она жена Стаханова, нарком лишь усмехнулся: «Все вы жены Стахановых». Тогда женщина солгала, что беременна. Сработал ли этот аргумент или прямой приказ из Кремля — история умалчивает, но Галину отпустили.

Финал

Брак распался в 1957 году. Ко времени хрущевской оттепели Стаханов, утративший былой политический вес и пристрастившийся к алкоголю, превратился в неудобную фигуру. Его «сослали» в шахтерский городок Торез, где он жил в общежитии и работал на рядовой должности в тресте «Торезантрацит». Галина с дочерьми отказалась ехать за мужем в фактическую ссылку.

Третий и последний брак Стаханова, заключенный уже в изгнании, остался почти незамеченным — слава и детективные страсти остались в прошлом.