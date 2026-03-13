Чем грозит России извержение спящего вулкана

Две белоснежные вершины, видимые за десятки километров, — визитная карточка Кавказа. Высочайшая гора России (5642 метра) ежегодно привлекает тысячи туристов, лыжников и альпинистов. Поселки у подножия живут курортной жизнью, канатные дороги везут отдыхающих к ледникам, и мало кто задумывается, что этот великан — вовсе не гора. Эльбрус — спящий вулкан. И его пробуждение может стереть с карты города и поселки за сотни километров.

Вулкан, который не хочет умирать

По геологическим меркам Эльбрус уснул совсем недавно. Последнее извержение с выбросом лавы произошло всего 1500–1700 лет назад. Масштабный пеплопад фиксировался в XVI веке. Для вулканологии это не срок. Эльбрус нельзя назвать потухшим — он лишь дремлет. Об этом говорят термальные источники на склонах и выходы фумарольных газов. Вулкан дышит.

Мало кто знает, но Эльбрус — часть той же вулканической цепи, что и итальянские Этна, Везувий и Стромболи. Все они расположены на стыке Евразийской и Африканской плит. Просто наши широты не привыкли к таким соседям.

В 2016 году случилось то, что заставило ученых похолодеть: склоны Эльбруса разогрелись до +21 градуса при температуре воздуха –21. По самым пессимистичным прогнозам, извержение ожидалось не раньше 2050 года, а тут — явный признак активности. К счастью, тогда обошлось. Но такие разогревы происходят регулярно. Причина — на глубине всего 7 километров под горой залегает магматическая камера диаметром около 5 километров. Ниже, на глубине 45 километров, прячется еще одна, большая камера. Их соединяет канал, по которому циркулирует раскаленная лава. Эльбрус не остыл — он ждет.

Белая шапка, которая убьет

Главная опасность Эльбруса не в лаве. Лава медленная, от нее можно уйти. Страшное кроется в том, что вулкан укутан льдом. Площадь ледников Эльбруса — 145 квадратных километров. Это более 80 ледников, хранящих до 10 миллиардов кубометров пресной воды. Терскол, Большой Азау, Ирик — эти названия известны каждому альпинисту. Они же дают начало Кубани, Малке, Баксану. Миллионы людей пьют воду, рожденную на склонах спящего вулкана.

Если Эльбрус проснется, ледники превратятся в кипяток.

«Эльбрус — андезитовый вулкан, — объясняет Мухтар Беккиев, директор Высокогорного геофизического института Росгидромета. — При пробуждении после долгой спячки происходят обрушения постройки, выбросы газов и пепла. Пирокластические потоки движутся со скоростью до 200 км/час. Таяние ледников вызывает вулканогенные сели, способные разрушать всё на расстоянии до 100 километров».

Чтобы понять масштаб, достаточно вспомнить Колумбию.

Колумбийский сценарий

В ноябре 1985 года в Колумбии проснулся вулкан Невадо-дель-Руис. Его высота — 5311 метров, ледники по площади сопоставимы с эльбрусскими. Вулкан молчал 140 лет. Местные власти решили, что и дальше всё будет тихо. Эвакуацию не объявили.

Извержение длилось 30 минут. С горы стекло почти 100 миллионов кубических метров воды. Грязевые потоки (лахары) накрыли городок Армеро, находившийся в 65 километрах от вулкана. Из 29 тысяч жителей погибли 25 тысяч. Катастрофа вошла в историю как вторая по числу жертв в XX веке.

«Вулкан кричал, что собирается взорваться, но ученые не смогли прочитать сигнал», — вспоминал вулканолог Бернар Чуе.

Так вот: ледники Эльбруса содержат в 100 раз больше воды. И если у Руиса за полчаса стекло 100 миллионов кубов, то Эльбрус может выдавать до 50 тысяч кубометров воды в секунду. И эта вода понесет с собой камни, песок, гравий. Лахары — раскаленные грязевые реки — не оставляют шансов.

Краснодар под пеплом

Но вода — лишь первый акт трагедии. Далее потоки устремятся в реки. Уровень Кубани поднимется мгновенно. Под ударом окажутся Черкесск, Невинномысск, Армавир, Кропоткин, Славянск-на-Кубани и сам Краснодар. Общая численность населения в зоне риска — около 10 миллионов человек. Спасти их в условиях внезапного схода селей будет практически невозможно.

Второе оружие вулкана — пепел. Частицы вулканического стекла имеют острые зазубренные края. Последний раз Эльбрус выбрасывал пепел так высоко, что его находили в Астраханской и Волгоградской областях — за 700 километров.

Когда в 1991 году чилийский вулкан Хадсон засыпал пеплом пастбища, погибло 100 тысяч голов скота: животные надышались взвесью и ели траву, нарезавшую внутренности как битое стекло. Если такое случится на Кубани и Ставрополье, сельское хозяйство юга России будет уничтожено на годы.

И это не всё. Мощные выбросы пепла вызывают эффект «вулканической зимы». Солнечные лучи перестают пробиваться к поверхности. В 1982 году после извержения мексиканского Эль-Чичона средняя температура на планете упала на 2,5 градуса. В 1991-м Пинатубо на Филиппинах охладил Землю. Доктор геолого-минералогических наук Иван Мелекесцев прямо говорит: сильные извержения вызывают резкое похолодание, сопоставимое с «ядерной зимой». В истории планеты периоды усиления вулканизма совпадали с эпохами оледенения.

Что дальше?

Геофизики не спускают с Эльбруса глаз. Космическая тепловая съемка уже показала, что грунт под горой местами аномально горячий. Специалисты следят за магматическими камерами: если их контуры начнут подниматься, времени на подготовку почти не останется.

Повторить трагедию Армеро — 25 тысяч жизней, принесенных в жертву самоуверенности, — никто не хочет. Но готовы ли мы к пробуждению великана? Эльбрус молчит. Но молчание это — обманчиво.