Долина смерти на Камчатке: что происходит в самом «гиблом» месте России

Камчатка — это край вулканов, гейзеров и дикой природы. Тысячи туристов едут сюда за впечатлениями, но лишь немногие знают, что в сердце полуострова притаилось место, которое обходят стороной даже медведи. Официальное название — «Долина смерти». Неофициальное — природный склеп, где звери умирают без ран, без борьбы и без видимых причин.

Открытие, которое не искали

Кроноцкий заповедник — жемчужина Камчатки. Здесь охраняют редких каланов, снежных баранов и черношапочных сурков. Здесь же находится единственная в мире роща пихты грациозной. Но есть в заповеднике уголок, о котором экскурсоводы предпочитают не распространяться.

В 1930-х годах двое охотников погнались за сбежавшими лайками. Собаки ушли далеко в предгорья вулкана Кихпиныч. Когда люди нашли их, они уже были мертвы. Как и десятки других животных: суслики, зайцы, росомахи и даже медведи — все они лежали на земле без следов борьбы, почти нетронутые тлением. Охотники едва успели осознать увиденное, как почувствовали резкое головокружение и тошноту. Они бросились прочь. Симптомы отступили только через несколько дней.

Так мир узнал о Долине смерти — полосе земли длиной в 2 километра и шириной в 300 метров, затерянной у подножия вулкана Кихпиныч. Всего в 7 километрах отсюда бьют гейзеры, кипит туристическая жизнь. Здесь же — тишина и запах тления.

Смертельный пикник для хищников

Долгие годы долина оставалась забытой. Лишь в 1970-х ученые всерьез взялись за разгадку ее тайны. Зоолог В. Каляев и вулканолог В. Леонов, независимо друг от друга, наткнулись на жуткую картину: десятки туш, принадлежащих 12 видам млекопитающих и 13 видам птиц. Особенно впечатляла статистика по хищникам — 13 медведей, 9 лисиц, 3 росомахи.

Исследователи быстро заметили закономерность. Эпицентр смерти — небольшая ложбина без деревьев, с почерневшими склонами и редкой растительностью. Первыми гибли мелкие грызуны и птицы. На их запах сбегались лисы. За лисами приходили росомахи и волки. Завершали трапезу медведи, а следом — орлы и вороны, которые камнем падали вниз, чтобы уже никогда не взлететь.

Участник экспедиции 1975 года Виталий Николаенко вспоминал: следы медведей говорили о том, что звери вели себя странно, словно не понимали, что с ними происходит. Сам Николаенко пробыл в долине недолго, но заработал спазмы в легких и сильное головокружение.

Первая версия: газовая атака вулкана

Первое, что пришло в голову ученым: углекислый газ и сероводород. Вулкан Кихпиныч действующий, из трещин в земле постоянно сочатся газы. В безветренную погоду они скапливаются на дне ложбины, как в чаше. Животные, попадая туда, просто задыхались.

Но теория дала трещину. Во-первых, у крупных зверей было время уйти — несколько десятков минут, чтобы покинуть опасную зону. Во-вторых, трупы животных не разлагались. Это означало, что погибли и бактерии, а значит, дело не только в удушье. В-третьих, некоторые звери умирали не на дне, а на склонах, где концентрация газов была ниже.

Версию с сероводородом отправили в архив. Но вопросов стало только больше.

Цианистый след

В 1982 году прозвучала новая гипотеза, которая взбудоражила научный мир. В пробах газа из долины обнаружили высокую концентрацию цианистых соединений, а именно — хлористого циана. Это сильнодействующее ядовитое вещество, которое в годы Первой мировой войны использовала Германия против войск Антанты.

Хлорциан действует молниеносно: при концентрации 0,4 мг/л смерть наступает в течение 10 минут от паралича дыхательного центра. При вскрытии некоторых трупов животных были найдены характерные кровоизлияния — еще один аргумент в пользу отравления цианидами.

Казалось бы, тайна раскрыта. Но тут возникли новые вопросы.

Нестыковки и загадки

Если хлорциан — причина смерти, почему никто из ученых не жаловался на слезотечение? Ведь даже малые дозы этого газа вызывают резь в глазах. Исследователи ходили по долине без противогазов, но отмечали лишь слабость, тошноту и головную боль. Никаких слез.

Кроме того, в долине находили полуразложившиеся трупы. Цианистый газ убивает бактерии, останавливая гниение. Если бы смерть наступала от него, животные должны были мумифицироваться. Но этого не происходит — по крайней мере, не всегда.

Ученые предположили, что хлорциан появляется в воздухе лишь в определенные периоды, когда вулканическая активность достигает пика. В остальное время долина «дышит» менее опасными газами, которые только ослабляют животных, делая их легкой добычей для хищников. Но и эта версия требует доказательств.

Что дальше?

Сегодня Долина смерти не является закрытой зоной. Туристы, летящие на вертолете в Долину гейзеров, могут мельком увидеть ее с высоты. Но высаживаться там рискованно, и гиды об этом прекрасно знают.

Подобные места есть в разных уголках планеты — в США, Индонезии, Италии. Но там животных убивает углекислый газ. Камчатская долина уникальна: только здесь в смертельный коктейль замешаны цианиды.

Окончательной точки в этой истории пока не поставлено. Ученым предстоит выяснить, как часто ядовитые газы выходят на поверхность, почему они действуют избирательно и можно ли обезопасить этот район для туристов. А пока медведи, лисы и птицы продолжают гибнуть в безмолвной ложбине у подножия вулкана, и их смерть остается одной из самых жутких загадок Камчатки.