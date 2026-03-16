60 лет Сталину: как Советский Союз праздновал юбилей вождя

21 декабря 1939 года Советский Союз буквально стоял на ушах — Сталину исполнилось 60 лет. Масштаб праздника был запредельным: газеты тех дней выглядели как бесконечный оммаж вождю, где указы и поздравления занимали почти все полосы от корки до корки, пишут авторы канала «Записки о Москве».

К юбилею Сталин официально стал Героем Социалистического Труда и кавалером ордена Ленина. Главные лица страны тоже отметились в прессе: Молотов писал о нем как о прямом наследнике Ленина, а Буденный воспевал его вклад в Красную армию.

Страна праздновала везде: от заводских цехов до университетских аудиторий и военных частей. Повсюду шли торжественные собрания и лекции, а книжные полки завалили новыми изданиями о биографии вождя, на которые газеты тут же печатали огромные хвалебные рецензии.

Культурная жизнь тоже была подчинена одной теме. Поэты массово публиковали стихи, а музеи открывали одну выставку за другой. Даже в Третьяковке все пространство отдали под экспозиции о Сталине и советском народе. А для тех, кто хотел прикоснуться к истории лично, организовали целые туры по местам «боевой славы» — группы отправлялись в Баку, Тбилиси и, конечно, на его родину в Гори.

