Что удивило свидетелей во время эксгумации Гоголя в 1931 году

В мае 1931 года Москва готовилась к масштабной реконструкции. Власти закрывали кладбище Свято-Данилова монастыря, чтобы открыть на его месте приемник для несовершеннолетних правонарушителей. Спасать предстояло лишь избранных: прах поэта Николая Языкова, публициста Алексея Хомякова и, конечно, Николая Васильевича Гоголя. То, что обнаружили при эксгумации, породило череду мистических слухов, которые не утихают почти век. Тело классика оказалось без головы. А сам процесс перезахоронения обернулся неприкрытым мародерством, в котором участвовали известнейшие писатели эпохи.

Глубже, чем все

31 июня 1931 года на кладбище Данилова монастыря собралась комиссия. Среди приглашенных были писатели Владимир Лидин, Юрий Олеша, Александр Малышкин, Всеволод Иванов, поэт Илья Сельвинский, критик Валентин Стенич и художник Александр Тышлер. Всего под актом эксгумации стояло 12 подписей.

Первыми подняли останки Хомякова и Языкова. Лидин, вооружившись фотоаппаратом, фиксировал процесс. Снимки сохранились: цинковый гроб Хомякова, частично истлевший, обнажил хорошо сохранившийся скелет в славянофильской поддевке и сапогах. Даже череп с густой шапкой волос был цел. Рядом покоилась жена Хомякова с черепаховым гребнем в прическе. От Языкова остались лишь разрозненные кости и череп с крепкими зубами.

Но главное ждало впереди. Могилу Гоголя копали почти весь день. Она оказалась аномально глубокой — гораздо глубже обычных захоронений. Рабочие наткнулись на прочный кирпичный склеп, но входа в него не нашли. Лишь к вечеру обнаружили боковой придел, через который когда-то и был вдвинут гроб.

Когда вскрыли крышку, наступила гнетущая тишина.

«Черепа в гробу не оказалось, и останки Гоголя начинались с шейных позвонков, — записал Лидин. — Весь остов скелета был заключен в хорошо сохранившийся сюртук табачного цвета; под сюртуком уцелело даже белье с костяными пуговицами; на ногах были башмаки, тоже полностью сохранившиеся. Башмаки были на очень высоких каблуках, приблизительно 4-5 сантиметров, это дает безусловное основание предполагать, что Гоголь был невысокого роста».

Голова отсутствовала.

Кто и зачем украл череп?

Тут же родилась версия: череп похитили еще в 1909 году, когда к столетию писателя реставрировали надгробие. В народе зашептали, что монахи продали голову известному коллекционеру Алексею Бахрушину. Якобы тот, страстный собиратель театральных реликвий, мечтал заполучить череп автора «Ревизора» для своего музея. Сам Лидин в своих записках упоминает эту легенду: «Бахрушин подговорил будто бы монахов Данилова монастыря добыть для него череп Гоголя».

Позже, уже в 2000-х, эту историю не раз проверяли. Леопольд Ястржембовский, исследовавший архивы Бахрушинского музея, не нашел никаких следов черепа. Да и сам Бахрушин вряд ли пошел бы на такое святотатство — он собирал предметы искусства, а не останки.

Другая версия, мрачная и циничная, родилась в день эксгумации. Писатели и музейщики, собравшиеся у гроба, повели себя как мародеры. Лидин без тени смущения признавался:

«Я позволил себе взять кусок сюртука Гоголя, который впоследствии искусный переплетчик вделал в футляр первого издания "Мертвых душ"; книга в футляре с этой реликвией находится в моей библиотеке».

Кусок ткани от сюртука — лишь верхушка айсберга. Вячеслав Полонский, еще один свидетель, записал в дневнике:

«Один оторвал кусок одежды (Малышкин), другой взял "на память" кусок гроба, а писатель А. Стенич просто украл ребро Гоголя».

Ходили слухи, что из гроба исчезли не только ребра, но и берцовая кость, и даже сапоги. Часть этих «сувениров» якобы тайно захоронили на Новодевичьем уже при повторном погребении — по мистическим соображениям.

Повернутая голова: миф о летаргическом сне

Отсутствие черепа породило еще одну легенду — о том, что Гоголя похоронили заживо. Мол, он впал в летаргический сон, а когда очнулся в гробу, перевернулся, исцарапал крышку и умер от удушья. А голова... ну, голова могла и отделиться от тела в агонии.

Эту версию охотно подхватили литераторы. Археолог Алексей Смирнов, присутствовавший на вскрытии, позже рассказывал, что голова у тела была, но «нехарактерно повернута почти на 100 градусов». Кто-то из писателей пустил слух, что крышка гроба изнутри исцарапана.

Однако медики и историки XIX века к этой версии относятся скептически. Сам Гоголь, страдавший тафофобией (страхом быть погребенным заживо), завещал друзьям не хоронить его до появления явных признаков разложения. И волю его исполнили: на похоронах присутствовали лучшие московские врачи, а скульптор Николай Рамазанов снял посмертную маску через несколько часов после смерти.

«Можно было вполне убедиться, что опасения Гоголя были напрасны; он не оживет, это не летаргия, но вечный непробудный сон», — писал Рамазанов.

Что касается поворота головы, то объяснение куда прозаичнее: за 80 лет боковые доски гроба прогнили, крышка под тяжестью грунта опустилась и просто сдвинула череп.

Судьба памятника и следствие ОГПУ

Настоящий скандал разразился позже. Сталин, как известно, был поклонником Гоголя и планировал пышно отметить его грядущий юбилей. Сообщение о пропаже черепа привело диктатора в бешенство. По некоторым данным, было начато негласное расследование, материалы которого до сих пор хранятся в архивах ФСБ. Но виновных, если они и были, не наказали.

Исчез и памятник с первой могилы Гоголя. Тот самый камень, прозванный Голгофой, который привез из Крыма Константин Аксаков, и черный мрамор с цитатой из пророка Иеремии («Горьким словом моим посмеюся») пропали за день до эксгумации. Голгофу чудом обнаружили в сарае гранильщиков в начале 1950-х годов. Вдова Михаила Булгакова, страстного почитателя Гоголя, Елена Сергеевна выкупила камень и установила его на могиле своего мужа. Так символический крест с могилы автора «Мертвых душ» оказался на месте упокоения создателя «Мастера и Маргариты».

Где же голова?

Владимир Лидин, главный летописец тех событий, так и не сделал ни одного снимка вскрытого гроба Гоголя. То ли стемнело, то ли рука не поднялась. Фотографии останков Хомякова и Языкова сохранились, а гоголевских — нет. Историк и археолог А.С. Соловьев выдвигал фантастическую версию: мол, в склепе нашли не гроб, а сеть подземных ходов с воздушными шахтами. Но это уже из области конспирологии.

Скорее всего, череп исчез в 1909 году, во время ремонта склепа. Кто и зачем его взял — частный коллекционер, монахи или просто вандалы — мы уже не узнаем. Останки Гоголя, лишенные головы, перезахоронили на Новодевичьем кладбище. А поверх них в 1952 году, к столетию смерти, водрузили помпезный памятник работы скульптора Томского с пафосной надписью:

«Великому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от правительства Советского Союза».

Сам писатель завещал не ставить ему никакого памятника.

Сегодня могила Гоголя на Новодевичьем — место паломничества. Экскурсоводы неизменно рассказывают историю о пропавшей голове. И каждый слушатель выбирает сам: верить ли в мистику, в бахрушинское похищение или в циничный акт вандализма, совершенный людьми, которые пришли «попрощаться с классиком». Ясно одно: останки автора «Вия» достойны были покоиться с миром, но не упокоились до сих пор.