Когда и почему Литва стала называться Белоруссией

Сегодня всё кажется простым: есть Беларусь, есть белорусы. Но если вы перенесетесь в XVII век и спросите жителя Минска, кто он такой, он, скорее всего, ответит: «Литвин» или «русин». А Белой Русью в те времена называли… Москву.

Как так вышло и почему название полтысячелетия путешествовало по карте, прежде чем закрепиться там, где мы видим его сейчас?

Первый поворот: Белая Русь — это Суздаль и Москва

Начнем с шока для неподготовленного читателя: Белая Русь изначально не имеет никакого отношения к современной Белоруссии.

Василий Татищев, писавший свою «Историю Российскую» в XVIII веке, утверждал, что термин «Белая Русь» встречается в летописях уже в 1135 году — и относится он к землям Ростово-Суздальского княжества. То есть к Залесью, Владимиру, а впоследствии — к Москве.

Современные историки осторожничают с такими датировками, но факт остается фактом: в XV-XVI веках Европа уверенно называла Московское государство Белой Русью. Итальянец Беневентано и поляк Вановский в 1507 году издают карту Птолемея с пометкой: «Россия Белая, или Московия».

На карте Клауса Магнуса (1539 год) Белая Русь — это район Новгорода и Пскова. А на карте Джуно (1711 год) Чёрной Русью названа уже область Москвы. Полная путаница? Да. Но именно она и есть ключ к пониманию.

Цветная география: почему Русь была белой, черной и красной?

Ученые до сих пор спорят о значении цветовых эпитетов. Лингвист Олег Трубачёв выдвинул гипотезу, что цвета указывали на стороны света. Красный (червонный) — юг, белый — восток или север, черный — запад. Это красивая теория, но есть нюанс: Чёрная Русь (Гродненщина) появляется в источниках только в XV веке и исключительно у западноевропейцев. Никакой древней славянской традиции тут не прослеживается.

Есть другая версия: «белый» — в значении «свободный», «независимый». Мол, так называли земли, не попавшие под иго или под власть бояр. Сначала свободными казались залесские земли, куда можно было уйти от княжеских распрей. А потом, когда Москва сама стала «собирателем» и угнетателем, понятие свободы переместилось на запад — в Великое княжество Литовское.

Третья гипотеза — бытовая: белый цвет одежды или волос местных жителей. Но она плохо объясняет, почему «цветные» названия гуляют по карте.

Литвины, а не белорусы

Теперь о главном. Территория современной Белоруссии столетиями называлась Литвой. Не в смысле современной Литвы (Летувы), а в смысле Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского. Местные славяне именовали себя литвинами или русинами.

Ситуация начала меняться в середине XVII века. В 1654-1655 годах, во время войны России с Речью Посполитой, русские войска заняли почти всю территорию Великого княжества Литовского. Царь Алексей Михайлович, воодушевленный успехами, меняет титул. Отныне он — «всея Великия, Малыя и Белыя России самодержец».

Обратите внимание: «Белая Россия» в титуле появляется именно тогда, когда под контролем Москвы оказываются западнорусские земли. Хотя удержать удалось только Смоленщину, название пошло в народ. Постепенно для русских людей слово «Литва» в отношении этих территорий начинает вытесняться словом «Белоруссия».

Запрет на литвинов

После разделов Польши в конце XVIII века, когда вся Белоруссия вошла в состав Российской империи, Екатерина II запретила употреблять название «Литва» и этноним «литвины» применительно к местному славянскому населению. Слишком много воспоминаний о былом величии Великого княжества.

Но местные продолжали называть себя по-старому еще долго. Культурная жизнь края была почти полностью польской. Генерал-губернатор Михаил Муравьёв в 1860-х годах жестко подавлял польское влияние, но он считал местных крестьян русскими, а не каким-то отдельным народом.

Однако этнографы видели отличия. Им нужен был термин. И тут пригодилось старое название из царского титула — Белая Русь. Так появилось слово «белорусы».

Рождение нации

В самом конце XIX века национальная интеллигенция подхватила этот этноним. Точно так же, как в Малороссии распространялось слово «украинцы», в бывшем Великом княжестве Литовском набирало силу слово «белорусы».

Окончательно термин закрепился в 1918-1919 годах, когда на обломках империи возникла сначала Белорусская Народная Республика, а затем и Советская Социалистическая Республика Беларусь.

Так Литва, просуществовавшая несколько столетий, уступила место Белой Руси, которая сама когда-то была Москвой. Географический детектив длиной в 800 лет завершился.