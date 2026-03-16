16 марта — день Евтропия, Клеоника и Василиска: история трех друзей

ГлагоL

Сегодня, 16 марта, в церковном календаре день памяти трех друзей — Евтропия, Клеоника и Василиска. Это начало IV века, времена жестких гонений императора Максимиана, напоминают авторы издания «Вокруг света».

Молодые люди были учениками святого Феодора Тирона. Когда их учителя казнили, они не стали прятаться или затихать, а продолжили открыто говорить о своей вере. Итог был предсказуем для того времени: арест и суд. От них требовали всего лишь формальности — принести жертву языческим богам, но друзья наотрез отказались. Евтропия и Клеоника после пыток распяли, а Василиск еще какое-то время провел в заточении, прежде чем тоже погиб за Христа. Для верующих их история — это прежде всего пример того, как важно иметь рядом верных друзей, которые поддержат в самый темный час.

К этим святым обычно обращаются, когда не хватает внутренних сил или когда кажется, что вокруг происходит какая-то несправедливость. Сейчас идет Великий пост, поэтому и день такой — тихий, созерцательный. Кстати, сегодня вспоминают еще двоих стойких людей: проповедника Пиония Смирнского и мученицу Домнину.

На Руси этот день всегда старались провести максимально спокойно. Никакой суеты и шумных гуляний — только храм, молитва и домашние дела. Еда самая простая. Люди верили: если сегодня небо ясное, значит, весна уже на пороге и скоро будет тепло. А вечером было принято просто посидеть всей семьей, поговорить по душам и поддержать друг друга. Ведь именно терпение и доброта помогают пережить любые трудности.

Вчера церковь вспоминала священномученика Феодота Киринейского — епископа, который во время гонений IV века не отрекся от веры, выдержал пытки и до конца поддерживал других узников. На Руси день проводили тихо, без суеты, а ясное солнце сулило раннюю весну и добрый урожай.