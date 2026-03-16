«Путем проб и ошибок»: почему советские власти ввели и отменили НЭП

105 лет назад завершился X съезд Российской коммунистической партии (большевиков). На нём были приняты решения, создавшие условия для введения в Советской России новой экономической политики. НЭП позволил решить ряд острых проблем, возникших в годы Гражданской войны, за счёт либерализации в промышленности, торговле и сельском хозяйстве. Однако новая экономическая политика не могла обеспечить мобилизацию общества для форсированной индустриализации страны и поэтому была постепенно свёрнута. Шесть основных фактов о НЭПе — в материале RT.

Запуск НЭПа

В годы Гражданской войны большевики проводили политику военного коммунизма. Она подразумевала централизацию управления экономикой, национализацию промышленности, запрет частной торговли, сворачивание товарно-денежных отношений и продразвёрстку — принудительное изъятие у крестьян «излишков» аграрной продукции выше установленных властью норм.

В промышленном производстве и сельском хозяйстве произошёл спад. Население недоедало. Курс на «отмирание денег» привёл к гиперинфляции. Страна была охвачена крестьянскими восстаниями.

«Как такового плана и стратегии экономического развития у большевиков сначала не было. В значительной степени они действовали интуитивно. Основные контуры коммунизма были понятны, но непонятно было, как должен выглядеть переходный период. Этого изначально не было ни у Маркса, ни у Ленина, поэтому большевикам приходилось идти путём проб и ошибок», — рассказал в беседе с RT доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Владимир Шаповалов.

Сложившуюся в стране ситуацию обсуждали на X съезде Российской коммунистической партии (большевиков), проходившем с 8 по 16 марта 1921 года.

Ленин предложил заменить продразвёрстку фиксированным продналогом. Часть выступавших поддержали лидера партии, заявив, что политика продразвёрстки зашла в тупик. Другие участники съезда выразили опасение, что продналог может привести к частичной реставрации капитализма.

Однако Ленин возразил им. Он отметил, что из-за небольшой доли промышленности в российской экономике прямой переход к коммунизму невозможен, а продналог поддержит «старательного хозяина» в селе. По его словам, бояться нужно было не роста мелкой буржуазии, а голода. В итоге съезд решил перейти от военного коммунизма к новой экономической политике, допускавшей элементы рыночных отношений.

21 марта 1921 года ВЦИК, основываясь на решениях X съезда, принял декрет, которым заменил продразвёрстку продналогом. Это снизило экономическую нагрузку на крестьян примерно вдвое.

По словам историков, изначально большевики планировали обеспечить гособмен оставшихся у крестьян продуктов на промышленные товары, не разрешая свободную торговлю. Но скоро стало ясно, что необходимого количества товаров у государства нет. Ленин признал, что централизованный товарообмен сорвался, и предложил совершить временное тактическое отступление в сфере экономики, частично реставрировав капитализм ради выживания большевизма.

Власти страны разрешили свободную торговлю, обеспечили правовые гарантии частной собственности, позволили желающим основывать торговые и промышленные предприятия.

«Постепенное возвращение к привычным и удобным формам хозяйствования позволяло возвратить заинтересованность крестьян в результатах их труда, подключить потенциал частнопредпринимательской инициативы к решению задач восстановления промышленности, воссоздать продовольственный рынок», — отметил в разговоре с RT кандидат исторических наук, доцент РГГУ Александр Крушельницкий.

Червонцы для Страны Советов

Гражданская война расшатала финансовую систему страны. На XI съезде РКП(б) в 1922 году было принято решение о создании устойчивой советской валюты, которую назвали червонцем. Его обеспечили драгоценными металлами. В стране возникло фактически две системы денежного обращения: обесценивающиеся совзнаки для мелкого товарооборота и твёрдые червонцы для более серьёзных целей. Уже в ноябре 1922 года в оборот поступили банкноты номиналом 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев.

Население поверило в червонцы. Это создавало прочную основу для развёртывания новой экономической политики. В 1923 году доля червонцев в общей денежной массе достигла 80%. Вскоре они проникли и на иностранные рынки.

Одновременно с выпуском банкнот было принято решение о чеканке золотых червонцев. Они представляли собой монеты из золота 900-й пробы, весившие 8,6 г, как и дореволюционные 10 рублей. На аверсе монеты изобразили герб РСФСР, а на реверсе — крестьянина-сеятеля, скопированного со скульптуры Ивана Шадра. Когда финансовая система страны достаточно окрепла, от металлических червонцев отказались.

НЭП в сельском хозяйстве

Продналог советская власть установила на уровне 20% от чистого продукта крестьянского труда. Общее благосостояние крестьянства в годы НЭПа выросло по сравнению с дореволюционным уровнем. Зажиточных крестьян облагали повышенными налогами. Поэтому в итоге в стране выросло количество крестьян-середняков.

«В прошлое ушли тяготы полунищего состояния, голод. Началось восстановление мирной жизни», — отметил Владимир Шаповалов.

По словам историков, НЭП позитивно повлиял на состояние деревни. Сельскохозяйственное производство к 1926 году выросло вдвое и на 18% превысило показатели 1913 года. Крестьяне своими налогами обеспечивали развитие промышленности и укрепление обороноспособности страны. Но полностью внедрять рыночные отношения в селе власти не хотели по политическим причинам, а к военному коммунизму возвращаться не желали, помня о голоде и крестьянских восстаниях. Шёл поиск новых форматов взаимодействия с крестьянством.

НЭП в промышленности

Советские власти приостановили национализацию промышленности. Предприятия с численностью до 20 работников оставили частникам-нэпманам, а более крупные власти могли сдавать частным лицам в аренду. Прямое управление государственной фабрично-заводской промышленностью отменили. Была возрождена денежная оплата труда, отменена уравниловка.

В промышленности создавались тресты, включавшие в среднем по десять связанных между собой или однородных предприятий. В некоторых из них работали до 50 тыс. человек. Тресты получили хозяйственную и финансовую независимость — сами решали, что производить и где торговать.

Входящие в тресты заводы и фабрики лишались государственного снабжения, переходя к рыночной закупке необходимых ресурсов. Для расширения производства тресты формировали резервный капитал. На основании добровольной кооперации они объединялись в синдикаты. К 1928 году в СССР насчитывалось 23 синдиката, действовавших во всех отраслях промышленности. Их правления выбирались на собраниях представителей трестов.

Индекс промышленного производства с 1921 по 1926 год увеличился более чем втрое. А в 1927 году прирост промпроизводства составил 13%.

Культура НЭПа

В период НЭПа в СССР происходило бурное развитие массовой культуры. Нэпманов мало интересовало классическое искусство, зато их привлекали концертные площадки, кабаре, эстрада, выступления куплетистов, различные развлекательные издания. В театрах ставились водевили.

Именно в период НЭПа появились такие известные песни, как «Бублички», «Лимончики», «Мурка». Их критиковали за «пошлость, безыдейность и мещанство», но они всё равно оставались популярны — даже после сворачивания новой экономической политики.

В 1920-е годы в СССР начали издавать множество новых журналов — особенно юмористических. Именно в эти годы появились «Крокодил», «Сатирикон», «Смехач», «Заноза».

Сворачивание НЭПа

Из-за особенностей экономических отношений между городом и селом НЭП привёл к диспропорции в промышленности. В ней преобладало мелкотоварное производство, а крупная стратегическая индустрия не развивалась. В стране существовала массовая безработица.

«Жизнь в условиях хоть и плотно контролируемой, но всё же узаконенной рыночной системы по принципу личной выгоды демонстрировала несоответствие повседневной реальности лозунгам социального равенства и диктатуры пролетариата. А прямая угроза нападения целой коалиции хищных соседей, существенно превосходивших по своей военной мощи СССР, требовала, чтобы страна, как выразился Иосиф Сталин, в промышленном развитии пробежала за считаные годы то расстояние, которое наиболее развитые страны Запада прошли за 100 лет. В условиях НЭПа такую мобилизацию обеспечить было невозможно», — отметил Александр Крушельницкий.

В конце 1920-х годов стали ликвидироваться синдикаты и вытесняться из экономики частники. Власти вводили централизованные формы управления производством. В 1928 году началась реализация первого пятилетнего плана народного хозяйства. Три года спустя в СССР была запрещена частная торговля. Параллельно после срыва в период позднего НЭПа плана хлебозаготовок шла коллективизация в сельском хозяйстве.

«Как такового официального отказа от новой экономической политики не было. Но в условиях индустриализации и коллективизации произошёл отказ от характерных для НЭПа элементов рыночных отношений. Экономика перешла на военные рельсы», — рассказал Владимир Шаповалов.

По словам историков, новые методы развития промышленности доказали свою эффективность. Уже в 1935 году на учениях Киевского военного округа СССР продемонстрировал изумлённым иностранным военным наблюдателям многочисленную и разнообразную военную технику.