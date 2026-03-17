17 марта: почему в этот день православные на стол выкладывали "грачики"

В православном календаре день преподобного Герасима Иорданского, Герасима Вологодского и благоверного князя Даниила Московского. В народном календаре - Герасим-Грачевник. Это время считалось моментом наступления настоящей весны, возвращения перелетных птиц.

© Российская Газета

Хорошей приметой было затеять генеральную уборку. Это поможет "выгнать" из дома все плохое, что скопилось за зиму. В углы дома клали можжевеловые веточки - на счастье. А вот красящие овощи, такие как свеклу, избегали есть, чтобы не привлечь неприятности.

На стол пекли специальную сдобу или печенье - "грачики". Выглядели эти печенья в форме птиц. Обязательно ими угощали детей. На улице проверяли старые скворечники, вешали новые. Согласно приметам, это принесет в дом достаток и благополучие. Считалось, что начатые сейчас дела будут удачными, а сны на 17 марта - вещими.

В это день было запрещено разорять гнезда или прогонять пернатых со двора. Нельзя грустить, иначе, по поверью, уныние и тоска в этот день "пристанут" на весь год. Запрещено было гонять котов, ссориться и давать обещания. Все это сулило приход неприятностей.

Если грачей заметили в этот день, а не раньше, снег полностью сойдет до середины апреля.

Если грачи начали строить новые гнезда - ожидается сильное половодье.

Солнце светит весь день - весна будет теплой. Дождь или снег идет - непогода продлится несколько дней. Сильный ветер поднялся - жди урожай яблок.