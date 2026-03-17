Десять изобретений, которые обернулись катастрофой

Знаете, что по-настоящему пугает в истории прогресса? Почти все кошмары начинались с фразы «мы хотели как лучше». Самые страшные вещи создавались не злодеями из комиксов, а учеными, которые искренне верили, что спасают мир, пишет автор канала TehnObzor.

Взять тот же «Циклон Б». Это же был обычный порошок от вшей, инсектицид. Но нацисты превратили его в инструмент геноцида. Трудно найти что-то более циничное, чем бытовая химия, ставшая орудием Холокоста.

Или фреоны. Когда их изобрели, химики буквально праздновали победу: наконец-то в холодильниках вместо ядовитых газов будет что-то безопасное! Кто же знал, что это «безопасное» чудо начнет методично выедать озоновый слой, оставляя нас беззащитными перед радиацией. Та же ирония и с этилированным бензином — моторы стали работать лучше, но за это мы заплатили глобальным загрязнением свинцом. Отравили целое поколение детей, буквально втерев ядовитый металл в почву и воздух.

Даже пластиковый пакет — главный герой современных свалок — задумывался как спасение природы. Его изобрели, чтобы люди перестали рубить леса ради бумажных пакетов. Хотели сохранить деревья, а получили горы мусора в океанах, который будет гнить веками.

В медицине ставки всегда были еще выше. Опиоиды обещали жизнь без боли, а принесли зависимость, ломающую миллионы судеб. За лоботомию когда-то давали премии, веря в прорыв, хотя на деле просто превращали людей в тени. Мы строили дома из «огнеупорного» асбеста, пока не поняли, что дышим раком. Мы восхищались дирижаблями, пока водород не сжег «Гинденбург». Даже сигареты когда-то впаривали как модный аксессуар, пока морги не заполнились жертвами рака легких.

Финал этой цепочки — ядерная энергия. Физики грезили о бесконечном свете и тепле, а в итоге человечество спит под «дамокловым мечом», гадая, не станет ли их мечта последним, что мы увидим.

В этом и есть главная ловушка прогресса: мы слишком часто нажимаем на газ, не успевая проверить, куда ведут тормоза.

К счастью, не каждое изобретение оборачивается катастрофой, уверял «ГлагоL». Например, портянка кажется пережитком прошлого, но веками она была практичнее носков: универсальна, быстро сохнет, не натирает из-за отсутствия швов. Шариковая же ручка появилась благодаря луже и мячу: Джон Лоуд в 1888 году подсмотрел идею, а Ласло Биро довел до ума через 50 лет, придумав технологию с карбидом вольфрама.