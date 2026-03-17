Приметы и поверья на 17 марта: что нельзя делать на Герасима Грачевника

По народному календарю 17 марта — день Герасима Грачевника. Его также называли Герасимов день или Грачевники. Название связано с тем, что в этот день на Руси ждали грачей, возвращавшихся с юга. Православная церковь 17 марта почитает память двух святых: Герасима Иорданского, который жил в Малой Азии в V веке, и иеромонаха Герасима Вологодского, жившего в XII веке.

Наши предки верили: если птицы сразу осваивали свои гнезда, значит, скоро наступит весна, и она будет теплой, так что через три недели можно выходить в поле. Если же птицы немного посидят в гнездах и улетают, холода простоят еще несколько дней. В народе даже говорили: «Грач на горе так и весна на дворе, «Герасим грача на Русь ведет — скоро снег сойдет.

Хозяйки на Герасима Грачевника пекли грачей из теста и раздавали выпечку детям. По поверьям, грачи способны избавить дом от нечистой силы. В Герасимов день выпроваживали кикимору — помогал в этом знахарь, — и лишь только осенью она могла вернуться, когда грачи улетят на юг.

Увидеть в этот день грача считалось хорошей приметой. Это сулило счастье на весь год. Грачей на Руси вообще считали вестниками весны, которые символизируют обновление, приход тепла и хороший урожай.

17 марта наши предки старались убраться в доме: подметали и мыли полы, выбивали пыль из ковров. По этой причине запрещается оставлять грязь на коврах и половиках, чтобы на них не накопились проблемы и беды. Также избавлялись от старой обуви.

На Герасима Грачевника лучше не отправляться в дальнюю дорогу — поездка может оказаться неудачной. Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми, чтобы они не сглазили и не забрали себе удачу.

В этот день нельзя громко смеяться — иначе можно привлечь злые силы, однако и грустить тоже не стоит, чтобы тоска не засела в душе. Влюбленным не стоит признаваться в своих чувствах — они могут остаться без ответа.

Еще один запрет гласит: не обижать кошек. У того, кто ослушается, возникнут проблемы в семье.

По народным приметам, если 17 марта прилетели грачи, снег сойдет через месяц. Если грач сидит на черной кочке — скоро начнется половодье. Ясная солнечная погода на Герасима Грачевника предвещает богатый урожай лесных ягод. По погоде на Герасима судили о том, какой будет предстоящая зима.