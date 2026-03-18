18 марта: зачем в день Конона Огородника наши предки на огороде выкапывали три лунки

В православном календаре вспоминают Конона Исаврийского (Мандонского). А в народном календаре день Конона Огородника. Связано такое прозвище было с тем, что святого почитали как покровителя земледельцев и огородников.

© Российская Газета

В этот день часто замачивали семена для посадки, чтобы быстрее взошли. А на огороде выкапывали три лунки, приговаривая:

"Одна для засухи, другая для мошек, третья для червей".

Считалось, что эти "фальшивые" емкости помогут уберечь урожай.

Верили, что того, кто сейчас бездельничает, ждут бедность и засуха. Однако нельзя было и работать через силу, считалось, что это приведет к неурожаю. Не звали в этот день гостей, чтобы дома никто не конфликтовал. Нельзя было брать в руки ножи, грабли и силы, верили, что это "приманит" град.

Смотрели на погоду: каким будет этот день, таким и ждали все лето.

Если все еще на крыше висят сосульки - долгая будет весна. Сухая и ясная погода "говорит", что град не побьет урожай. Если показались первые подснежники, можно начинать пахоту.