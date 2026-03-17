Какие славянские племена основали Русь

Античные и средневековые хронисты, описывая территории будущей Древней Руси, щедро населяли их не только воинственными племенами, но и фантастическими существами — например, «людьми с песьими головами». Прошли века, мифы рассеялись, но многие загадки славянских племен долгое время оставались неразгаданными. Однако в последние годы благодаря прорывным исследованиям в области палеогенетики и археологии мы начинаем понимать их истинную историю.

Международный консорциум HistoGenes, объединивший ученых из Германии, Австрии, Польши, Чехии и Хорватии, в 2025 году представил первые масштабные результаты анализа древней ДНК славянских популяций, опубликованные в журнале Nature. Ученые секвенировали более 550 геномов и выяснили: славяне происходили из региона, простиравшегося от южной Беларуси до центральной Украины. Именно там, в междуречье Днестра и Дона, формировалась общая генетическая основа, совпадающая с лингвистическими и археологическими реконструкциями.

С VI века нашей эры эти восточноевропейские группы начали массово переселяться в Центральную и Восточную Европу. Это были не армии завоевателей, а целые семьи и родовые кланы, двигавшиеся вместе. Как отмечает историк Вальтер Поль, «славянская миграция представляла собой принципиально иную модель социальной организации: массовое движение небольших групп, заселяющих новые территории без навязывания фиксированной идентичности или элитных структур».

Северяне: южане с северным названием

Парадокс, но племя северян обитало вовсе не на севере. В начале VIII века они населяли берега Десны, Сейма и Северского Донца, основав Чернигов, Путивль, Новгород-Северский и Курск.

Долгое время происхождение их названия вызывало споры. Лев Гумилев связывал его с ассимиляцией кочевого племени савиров, живших в Западной Сибири. Археолог Валентин Седов предложил иное объяснение: название имеет скифско-сарматское происхождение и возводится к иранскому слову «чёрный». Это подтверждается названием главного города северян — Чернигов, а также иранскими гидронимами в бассейне Сейма и Десны. Сама река Сейм (в древности Семь) происходит от иранского «śyama» — «тёмная река».

Современные исследования подтверждают, что в этногенезе северян принимало участие население пеньковской, колочинской и пшеворской культур. Антропологически северяне выделялись среди прочих славян узким лицом и долихоцефалией (длинноголовостью). В. В. Бунак еще в 1932 году пришел к выводу о сходстве северян с представителями средиземноморского типа, а точнее — с понтийской ветвью европеоидной расы. Средний рост мужчин-северян составлял 167,4 см, они были тонкокостны, с сильно выступающим носом.

Северяне вели активную торговлю с Византией (вывозя хлеб и меха в обмен на золото и предметы роскоши), а также с болгарами и арабами. Платили дань хазарам, а позже вошли в союз племен, объединенный новгородским князем Вещим Олегом. В IX веке на их землях возникли Черниговское и Переяславское княжества.

Вятичи и радимичи: общие корни

Вятичи занимали обширные территории нынешних Московской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской и других областей. «Повесть временных лет» возводит их название к родоначальнику Вятко (Вячеславу), который, согласно летописи, происходил «от ляхов» вместе с братом Радимом, ставшим родоначальником радимичей.

Современные генетические исследования проливают новый свет на эту летописную легенду. Сопоставление данных ДНК-анализа с традиционными историческими источниками позволяет предположить более глубокую связь племен вятичей и радимичей с западнославянскими (преимущественно польскими) гаплогруппами. Это коррелирует с летописным сказанием об их происхождении.

Внешне вятичи напоминали северян, но отличались более высокой переносицей и русыми волосами. Они были умелыми воинами, охотниками, собирателями меда, грибов и ягод, развили скотоводство и подсечное земледелие. Интересно, что они долго не входили в состав Древней Руси и не раз воевали с киевскими князьями.

Радимичи, согласно летописному преданию — потомки брата Вятко, расселились между Днепром и Десной на территории современных Гомельской и Могилевской областей Беларуси, основав Кричев, Гомель, Рогачев и Чечерск. Они тоже восставали против княжеской власти, но после битвы на реке Пещани покорились. Летописи упоминают о них в последний раз в 1169 году.

Кривичи: генетика загадочных первопроходцев

Происхождение кривичей, с VI века живших в верховьях Западной Двины, Волги и Днепра и основавших Смоленск, Полоцк и Изборск, долгое время вызывало наибольшие споры. Ключевой вопрос — считать ли кривичей славянами или балтами.

Новейшие исследования, включая анализ палео-ДНК из захоронений в Подмосковье, опубликованные в 2024-2025 годах в журнале «Древняя Русь. Вопросы медиевистики», дают неожиданные ответы. Ученые установили принадлежность мужского погребения из курганной группы Останкино-2 к Y-ДНК гаплогруппе N1a, ветвь VL29-L1022, характерной для западных прибалтийско-финских групп.

Исследователи связывают это с контактами смоленско-полоцких кривичей с псковскими кривичами в IX–X веках, которые могли обладать долей генетического наследия автохтонного населения культуры псковских длинных курганов с ее значительным прибалтийско-финским элементом. Это не противоречит выводам антропологии и позволяет говорить о сложном, смешанном происхождении кривичей, включивших как славянский, так и местный балтский и финно-угорский компоненты.

Словене: северные колонисты

Словене (ильменские словене) были самым северным славянским племенем. Они жили на берегах озера Ильмень и реки Мологи. Их происхождение также долго оставалось дискуссионным.

Антропологические исследования черепов новгородских словен, извлеченных из погребальных памятников VIII–X веков, выявили наличие генетических связей с балтийскими славянами и относительную обособленность от иных восточнославянских племен. По мнению антрополога Т. И. Алексеевой, «типы населения… словен новгородских не дают основания говорить о наличии в них скандинавского компонента, что свидетельствует в пользу отсутствия смешения варягов со славянами Северо-Запада».

Религиозные верования, легенды, ряд обычаев и географическая номенклатура словен были довольно близки славянским племенам, проживавшим в Померании. Эти данные легли в основу предположения о миграции словен из региона нижней Вислы и Одры в Приильменскую низменность в первом тысячелетии нашей эры.

Русы: народ без территории

Взгляните на карту расселения славянских племен — у каждого есть свои земли. Кроме русов. Но именно они дали имя Руси. Споры вокруг происхождения русов, подогреваемые политическими идеологиями, продолжались веками.

Однако генетика внесла ясность. Исследования подтверждают, что национальность и этническая принадлежность не определяются генами. Русские — славяне, потому что говорят на славянском языке. Генетические исследования выявили близость популяций южнорусских и украинских, а также родство русских как с западными, так и с восточными соседями. При этом доля генетических линий, встречающихся у финно-угорских групп, в генофонде русских невелика.

«Повесть временных лет» в начальных строках при перечислении народов не упоминает кривичей отдельно от руси, что позволяет предположить, что здесь они подразумевались этнически как часть руси. В итоге хронологической череды событий IX–X веков летопись начинает отождествлять русь с племенем полян на Среднем Днепре вокруг Киева: «поляне, иже ныне зовомая русь».

Благодаря новым исследованиям мы сегодня можем с уверенностью сказать, что славянская колонизация Восточной Европы была сложным, многовековым процессом, в котором участвовали разные группы населения. Их смешение, взаимодействие с местными балтскими и финно-угорскими племенами и создало тот уникальный генетический и культурный ландшафт, который мы называем Древней Русью.