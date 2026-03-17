За что в СССР могли выгнать из пионеров

Для советского школьника исключение из пионерской организации было настоящей трагедией. Провинившийся автоматически становился изгоем, на которого с презрением смотрели сверстники, достойные носить красный галстук. Но справедливости ради стоит сказать, что лишали этого права редко и чаще всего временно.

Ритуал «разжалования»

Процедура исключения была целым ритуалом. Собирался пионерский отряд, и вопрос решался общим голосованием — как у взрослых. Если две трети пионеров поднимали руки за исключение и совет дружины утверждал это решение, «разжалованного» лишали галстука и значка. Часто наказание было временным — неделя или месяц. После «осознания ошибок» провинившегося восстанавливали в рядах.

Поводы для исключения

Причин для исключения было немало. В первую очередь — плохая успеваемость и злостное нарушение дисциплины. Под прицелом оказывались курильщики и прогульщики. В ранние советские годы без разговоров выгоняли детей «врагов народа» и представителей «социально чуждых элементов» — священников, сектантов. Правда, те и сами не особо стремились в пионеры, следуя родительским наставлениям.

Особо сурово карались проступки против символов: непотребства по отношению к Ленину, пионерскому знамени или красному галстуку. Дети — народ изобретательный. Известны случаи, когда школьники жгли галстуки, разбивали бюсты Ильича или просто отказывались носить символ организации. Последнее обычно каралось временной «опалой» — на месяц-другой.

У пионеров были и определенные обязанности. Уклонение от их выполнения тоже могло стать причиной исключения.

Иногда исключали за единичные, совершенно случайные поступки. Например, одна девочка на уборке картофеля метила клубнем в одноклассника, но промахнулась и залепила в лицо секретарю горкома комсомола. Пионерского звания лишили.

Звездные штрафники

Среди знаменитостей, исключенных из пионеров, — Сергей Шнуров, Алексей Глызин и пародист Игорь Христенко. Все трое поплатились за хулиганство: Христенко с друзьями избили горнистов, Глызин тоже участвовал в драках, Шнуров от них не отставал.

Актер Михаил Трухин из «Улиц разбитых фонарей» вместе с приятелями использовал одноклассника в качестве тягловой силы, возя на нем портфели.

Драматурга Александра Володина в шестом классе исключили за любовь к артисту Качалову. В довоенные годы кто-то донес, что на стеной над Сашиной кроватью висит портрет импозантного актера. Мальчику устроили публичную обструкцию, на линейке сняли галстук и при этом сказали, что в Гражданскую таких, как он, расстреливали.

Политика и историка Юрия Афанасьева исключили за «идеологическую диверсию». В школе на него донесли — курил в туалете. Юра бросил горящий окурок в доносчика, и «бычок» попал на пионерский галстук обидчика, прожег дыру. За посягательство на частицу красного знамени шестиклассника исключили из пионеров и на две недели из школы.

Пионерия сегодня

Пионерская организация прекратила существование вместе с комсомолом в сентябре 1991 года. Но угроза исключения, оказывается, существует до сих пор. В 2011 году коммунисты Санкт-Петербурга пригрозили американской актрисе русского происхождения Маргарите Левиевой, принятой в пионеры в 1989 году: если она согласится играть девушку Бонда, ее исключат. В итоге роль в фильме «007: Координаты «Скайфолл» досталась другим актрисам. То ли угрозы подействовали, то ли просто так сложилось — теперь уже не узнать.