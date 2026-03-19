«Противник был недооценен»: как завершилась советско-польская война

105 лет назад был подписан Рижский договор, завершивший советско-польскую войну. Официальная Варшава попыталась воспользоваться Гражданской войной в России, чтобы захватить Украину и Белоруссию, несмотря на то, что совсем недавно большевики даровали Польше независимость. Поляки не смогли полностью воплотить свои планы в жизнь, но всё же оккупировали западноукраинские и западнобелорусские регионы. Историческая справедливость была восстановлена только в годы Второй мировой войны.

18 марта 1921 года был подписан Рижский договор. Согласно этому документу, по итогам советско-польской войны Варшава получила западноукраинские и западнобелорусские земли, но фактически признала РСФСР, УССР и БССР, отказавшись от дальнейших притязаний на их территории.

Причины конфликта

Отношения России и Польши столетиями оставались напряжёнными. В Средние века польско-литовские феодалы после монголо-татарского нашествия поделили между собой территории Юго-Западной Руси. Когда московские Рюриковичи, сбросив монгольское иго, подняли вопрос о возвращении земель своих предков, это спровоцировало многолетний конфликт. При Иване IV Литва вмешалась в Ливонскую войну и в результате оказалась на грани краха, но вошла в единое с Польшей государство под названием Речь Посполитая, из-за чего Москве не удалось вернуть себе западнорусские земли.

В начале XVII века, во время Смуты, под угрозой оказалась сама русская государственность: польский гарнизон стоял в Москве. Но народное ополчение изгнало оккупантов.

Позже польская шляхта стала заложницей собственной жестокости по отношению к православному населению на территории современной Украины. Из-за религиозного и социально-экономического гнёта со стороны польской знати постоянно бунтовали казаки и крестьяне в Поднепровье. Участники восстания под предводительством казацкого гетмана Богдана Хмельницкого смогли одержать над поляками несколько крупных побед и попросили русского царя Алексея Михайловича принять их «под свою руку». В Москве не хотели новой войны с поляками, но вынуждены были прийти на помощь единоверцам. Войско Запорожское присягнуло российскому престолу, а Москва вступила с Польшей в войну, по итогам которой Левобережье Днепра и Киев вошли в состав России.

Речь Посполитая ослабла и постепенно оказалась в политической зависимости от Российской империи. Однако националистически настроенную шляхту это не устраивало: она пыталась продвигать политику, направленную против православного населения, против России и других соседних держав. В конце концов монархи Австро-Венгрии и Пруссии убедили Екатерину II поделить территорию Речи Посполитой. А затем, по итогам Наполеоновских войн, под властью российской короны оказалась большая часть польских земель, включая Варшаву.

Под руководством русских царей Польша пережила экономический и культурный расцвет. Но местные националисты не могли смириться с утратой политической независимости и не раз поднимали восстания.

Во время Первой мировой войны территория Польши превратилась в арену противостояния России с Германией и Австро-Венгрией. Однако пришедшие к власти по итогам Октябрьской революции большевики проявили лояльность по отношению к полякам: 29 августа 1918 года Совнарком официально прекратил действие договоров о разделе польских земель, фактически даровав полякам независимость, а в декабре того же года советские власти официально признали Польшу. При этом на восточнославянских землях, которые некогда входили в состав Речи Посполитой, большевики провозгласили Советскую Социалистическую Республику Белоруссию и Украинскую Советскую Социалистическую Республику. В декабре 1918 года была также создана Литовская Советская Республика.

В 1918 году Германия и Австро-Венгрия оккупировали обширные территории между Балтийским и Чёрным морями, опираясь на марионеточные режимы. Но после поражения Центральных держав в войне немецкие и австрийские войска начали отступать на территорию своих стран. Встал вопрос о новых границах.

Советско-польская война

В ноябре 1918 года в Польше были образованы органы самоуправления, принявшие на себя власть после поражения Германии и Австро-Венгрии и, соответственно, прекращения существования оккупационного режима. Фактическим главой нового государства стал радикальный политик Юзеф Пилсудский, под руководством которого уже в декабре было принято решение о захвате украинских, белорусских и литовских территорий.

«У них было самое серьёзное желание — восстановить Речь Посполитую в границах до 1772 года», — рассказал в беседе с RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков.

1 января 1919 года польские части захватили Вильно (современный Вильнюс), но несколько дней спустя Красная армия их оттуда выбила. Большевики хотели мирно договориться с властями Польши о границе, однако их инициативы были проигнорированы.

«Советы предлагали полякам пойти на мирные переговоры. Но те решили, что им легко удастся распространить своё влияние военным путём, и на переговоры не пошли», — уточнил Куличков.

По договорённости с Антантой остававшиеся в Восточной Европе немецкие войска пропускали польские части на восток. Поляки атаковали Советскую Белоруссию и ликвидировали администрацию Западно-Украинской Народной Республики в Галиции.

«Главной причиной войны была агрессивная политика польского государства во главе с Юзефом Пилсудским. Никаких планов похода на Польшу у советских властей не было: они же сами только что признали её независимой», — подчеркнул в разговоре с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

В августе 1919 года поляки захватили Минск и Бобруйск. Советские войска предприняли попытку контрнаступления, но обе стороны были истощены войной, и боевые действия на время приостановились.

Руководство Антанты предложило польским властям установить границу по линии Керзона — названной в честь британского министра иностранных дел Джорджа Натаниэла Керзона демаркационной линии, делившей территории с преимущественно польским и восточнославянским населением. Но Варшаву это не устраивало. Проведя безрезультатные переговоры с представителями белого движения и большевиками, поляки в начале 1920 года снова перешли в наступление.

28 января 1920 года Совнарком РСФСР опубликовал обращение к правительству и народу Польши, в котором ещё раз заявил о признании этой страны, предложил решать все спорные вопросы мирным путём и пообещал не переходить польскую границу. Но и эта инициатива не нашла отклика в Варшаве.

Весной 1920 года поляки оккупировали обширные территории на Украине и в Белоруссии. 7 мая они вступили в Киев, после чего даже захватили плацдарм на левом берегу Днепра. При этом польские власти договорились о взаимодействии с бывшим лидером так называемой Украинской Народной Республики Симоном Петлюрой, что он отдаст им Западную Украину.

Ситуацию на Украине резко изменила переброшенная с Кавказа 1-я конная армия Семёна Будённого. Она прорвала фронт и развила наступление на Житомир и Бердичев в тылу у врага. Опасаясь возможного окружения, поляки бежали из Киева.

В начале июля перешёл в наступление в Белоруссии Западный фронт Михаила Тухачевского. Там за короткий срок Красная армия продвинулась на 600 км. Польские войска находились в критическом положении, к тому же руководство большевиков надеялось на поддержку со стороны левых сил на территории самой Польши. В середине августа началось наступление Западного фронта на Варшаву. Тухачевский планировал форсировать Вислу в нижнем течении и атаковать столицу Польши с запада. Поляки, в свою очередь, хотели нанести внезапный удар с юго-востока в тыл войск Западного фронта.

«Противник был недооценён командованием РККА. Серьёзной проблемой было и то, что наши войска беспрерывно вели наступление в течение трёх месяцев, а следовательно, тылы отстали», — подчеркнул Валерий Куличков.

В итоге польские войска смогли прорвать фронт, и Красная армия понесла под Варшавой тяжёлое поражение.

«Основной причиной проигрыша, по моему мнению, был лично Тухачевский. Коммуникации Красной армии растянулись, польские военные смогли отсечь пути снабжения РККА, а без боеприпасов и питания воевать очень сложно. Тухачевский же, вместо того чтобы решать эти проблемы, направил все силы в один удар, не обеспечив оборону флангов. Он по своему сознанию так и не стал полководцем, а остался поручиком гвардейского полка», — рассказал в беседе с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

Кроме того, как считает Сергей Перелыгин, важную роль в победе польских войск под Варшавой сыграла также активная помощь полякам со стороны Антанты.

После этого поражения Красной армии польские войска снова перешли в наступление и дошли до центральных районов Белоруссии. Но обе стороны были серьёзно ослаблены, и дальнейшие боевые действия теряли смысл.

Рижский договор

В октябре 1920 года представители Польши, РСФСР и Украинской ССР договорились о перемирии. Стороны прекращали огонь, а Варшава признавала независимость Советской Украины и Советской Белоруссии. В дальнейшем начались обсуждения условий постоянного мира.

«Советское правительство понимало, что и Красная армия, и поляки выдохлись. Причём на юге необходимо было воевать с белыми частями Врангеля, а на Дальнем Востоке решать проблему с японцами. Если на тот момент срочно что-то не было бы предпринято, пришлось бы, возможно, воевать сразу на три полноценных фронта», — пояснил Сергей Перелыгин.

18 марта 1921 года в Риге между Польшей, РСФСР, которая также представляла интересы БССР, и УССР был подписан мирный договор, окончательно остановивший войну. По его условиям Западная Украина и Западная Белоруссия (значительно восточнее линии Керзона) отходили Польше. Стороны обязывались не вести враждебную деятельность против друг друга.

«Важным моментом в Рижском договоре было фактическое международное признание РСФСР, УССР и БССР», — отметил Сергей Перелыгин.

Впрочем, условия мирного договора Варшава в полной мере никогда не соблюдала. Поляки очень жестоко обращались с советскими военнопленными. В 1920-е годы Польша фактически предоставила свою территорию бандам и эмигрантским организациям для совершения террористических актов против СССР, а затем сблизилась с нацистской Германией и даже приняла участие в разделе Чехословакии, за что, по словам историков, и поплатилась в дальнейшем.