Навруз. Что это за праздник, кто и как его отмечает

Сегодня, 20 марта, в ряде стран начинают отмечать праздник весны, персидский Новый год - Навруз, дословно "новый день" на фарси. В 2009 году ЮНЕСКО включило Навруз в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, а в 2010-м Генеральная Ассамблея ООН провозгласила его Международным днем.

Формально Навруз приходится на 21 марта, на день весеннего равноденствия. Но время наступления равноденствия разнится от страны к стране. Так, по московскому времени этот момент наступит 20 марта в 17:45 (когда солнце пересечет небесный экватор и в северном полушарии начнется астрономическая весна). А потому кто-то начнет отмечать Навруз уже в пятницу. В зависимости от страны празднование может длиться от нескольких дней до двух недель. В Иране, Таджикистане, Казахстане и Азербайджане на этот период объявляются официальные выходные.

История праздника

Хотя празднование Навруза распространено у мусульманских персоязычных и тюркоязычных народов, это не религиозный исламский праздник, а народный. Это одно из древнейших торжеств в истории человечества. По некоторым оценкам, его возраст может достигать 10 тысяч лет, хотя большинство ученых говорят о 3 тысячах лет.

Празднование Навруза связано с культом солнца и зороастризмом. Согласно иранским легендам, царь Джамшид научил людей ремеслам, построил города и победил злых духов - дэвов. В день весеннего равноденствия он поднялся на золотой трон, и когда люди увидели его сияние, они решили, что началась эра счастья и процветания. В зороастрийской традиции Навруз знаменует победу света (тепла) над тьмой (холодом) и добра над злом. Одним из главных символов этого праздника является огонь, символизирующий очищение, жизнь и солнце. В связи с этими во многих странах, где отмечается Навруз, сохранилась традиция прыгать через костры, чтобы оставить все болезни и невзгоды в прошлом.

Фото РИА Новости

Официально праздником Древней Персии Навруз стал в период династии Ахеменидов - 558-330 годы до нашей эры. В честь празднования Навруза построили дворец Персеполь, на его барельефах были запечатлены свидетельства, как пышно отмечали этот праздник. Кстати, тогда празднования длились 53 дня.

По данным исследователей, в древние времена во внутренние сады дворцов выносили 12 подносов в честь каждого месяца. В этих подносах до 7 апреля выращивали пшеницу, ячмень, горох, чечевицу и другие сельскохозяйственные культуры. И та культура, которая быстрее всходила, бралась за основную в течение года.

Сегодня Навруз отмечают не только в Иране, но и во многих других странах: Азербайджане, Афганистане, Индии, Ираке, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Пакистане, Таджикистане, Туркменистане, Турции, Узбекистане. Как видно из этого списка, они расположены вдоль древнего Шелкового пути. По мнению ученых, Навруз является примером их общего наследия. Именно по инициативе этих 13 стран праздник был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Навруз в Иране

В Иране обычно готовиться к нему начинают за две недели. В этот период красят дома, стирают ковры, украшают дом цветами (гиацинты, нарциссы), покупают новую одежду. На стол выставляют свечи, зеркала, крашеные яйца и священные книги. В последнюю среду старого года отмечается Чаршанбе-Ахир. В ночь перед этим днем принято прыгать через костры, чтобы очиститься от невзгод и получить защиту от темных сил. А вот в первые дни праздника в Иране принято ходить в гости, посещать родственников и друзей. Навруз в Иране - это также праздник изобилия. На столе обязательно должны быть блюда из семи обязательных продуктов: яблок, чеснока, зелени, дикой маслины, уксуса, пшеницы и специй. Они олицетворяют красоту, здоровье, возрождение, любовь, терпение, достаток и рассвет. Кстати, все эти слова на фарси начинаются на букву "с". Среди традиционных блюд в эти дни - плов, самса, баурсак, пахлава, чак-чак и сумаляк. Последнее - это ритуальное блюдо из пророщенных зерен пшеницы, его готовят, уваривая зерна до состояния густой сладковатой массы. И готовить его могут только девушки и женщины, мужчин к таинству не допускают. Завершается праздник массовыми пикниками на природе. Иранцы верят, что нельзя оставаться дома, чтобы не накликать беду.

В других странах

Аналогичным образом Навруз отмечают в Азербайджане, только тут его называют Новруз-байрам. Он является самым массовым и популярным в народе праздником. Согласно традициям, на столе должны быть семь блюд, название которых начинается с буквы "с". Кстати, в древние времена до принятия ислама тут ставили на стол семь предметов на букву "щ". Например, "щирини" - сладости, "щакер" - сахар. Обязательно должно было быть вино и молоко (в Иране такого нет).

Кроме блюд на стол ставятся зеркало, свечи и крашеное яйцо. То же самое, кстати, принято в Таджикистане. Эти предметы имеют глубоко символическое значение: свеча - свет или огонь, оберегающий человека от злых духов, зеркало - знак ясности или установления времени наступления Нового года, а яйцо - символ жизни и Вселенной.

В Казахстане главным ритуальным блюдом праздника становится наурыз-коже, который должен состоять из семи ингредиентов, символизирующих семь элементов жизни: вода, мясо, соль, жир, мука, злаки (рис, кукуруза или пшеница) и молоко. Эти ингредиенты символизируют радость, удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, скорость, рост и божественную защиту. Кроме того, у казахов принято в праздник ходить в гости, каждый должен посетить семь домов и пригласить семерых гостей.

В Узбекистане большое внимание уделяется тому, что первым придет в гости. Он должен обладать тихим и добрым характером, быть с хорошим чувством юмора, с добрым именем и репутацией, а самое главное - иметь "счастливую ногу", тогда он принесет в дом удачу.

В Афганистане к празднику готовят сладкие блюда, название которых начинается на букву "син" персидского алфавита. Эти блюда не только едят сами, но и обязательно угощают друзей и знакомых. Кроме того, варят компот из семи видов фруктов. Нужно также обязательно сварить и покрасить яйца - по количеству детей в семье. Есть поверье, что крашеные яйца отводят несчастья, и в Новый год каждому ребенку дают съесть яйцо.

В Турции считается, что тот, кого человек увидит первым в первый день Навруса, будет с ним весь год. Кстати, ритуальный огонь сегодня в республике сегодня часто заменяют фейерверками.

Главное блюдо

Практически повсеместно обязательный атрибут праздника Навруз на столе - проросшее зерно, оно символизирует жизнь, тепло, изобилие и здоровье. И главное блюдо, которое готовят из него - сумаляк. Согласно легендам, впервые его приготовила мать бедного семейства из того, что нашлось в доме - из проросших зерен. Они и стали зернами будущего благополучия.

Фото ТАСС

Что запрещено

Во время празднования Навруза нельзя ссориться и ругаться, ведь 21 марта начинается персидский Новый год, и, согласно поверьям, как его встретишь, так его и проведешь. В эти дни нельзя отказывать в помощи, но и нельзя давать деньги в долг, чтобы не лишить дом достатка. Нельзя работать. Кроме того, не стоит уходить из дома в ночь перед праздником, чтобы потом не скитаться на чужбине семь лет.

Мнение ООН