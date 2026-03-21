Зачем на Руси обнажались в поле

Земледельческие цивилизации прошлого строили свою жизнь вокруг одного главного принципа: плодородие — основа благополучия. Славяне в этом смысле мало отличались от других народов, возделывавших землю. Много хлеба в амбарах — значит, боги благосклонны к семье или общине. Много детей — значит, глава рода силён и угоден высшим силам. Эта простая, но всеобъемлющая логика пронизывала верования, обряды и повседневный быт.

Мужское начало, держащее мир

Изображения славянских богов были откровенны в своей символике. Фаллические идолы — не редкость, а закономерность: мужское начало олицетворяло силу, оплодотворяющую землю и дающую жизнь всему сущему. Особо выделялся среди богов Велес (или Волос) — «скотий бог», покровитель богатства и изобилия. Он держал на себе земной мир, находясь одновременно и под землёй, и в её недрах. Почитание Велеса было столь велико, что его имя упоминали даже при заключении торжественных договоров с Константинополем.

Женское начало: Макошь и рожаницы

Если Велес отвечал за подземную силу, то Макошь (Мать-сыра земля) была богиней плодородия в самом прямом смысле. По аналогии с греческой Деметрой, она дарила урожай и покровительствовала женщинам. Капища Макоши нередко включали три фигуры: в центре — сама богиня с подчёркнуто крупной грудью и животом, а по сторонам — две рожаницы: Лада (мать) и Леля (дочь). На юге Руси вместо Макоши ставили Рода — повелителя неба и дождя, чей облик часто сводился к фаллическому символу, олицетворяющему мужскую оплодотворяющую силу.

Тело как посредник между мирами

В сознании славян плодородие земли и плодовитость человека были неразрывно связаны. Бессилие и бесплодие лечили травами, выросшими на земле, а саму землю «будили» собственной наготой. Девушки на заре катались по росе, раздевшись донага, — верили, что Мать-сыра земля подарит им красоту и привлекательность. Бездетные женщины прибегали к более решительным мерам: спали обнажёнными или выходили в поле голыми в жаркий летний день, надеясь таким образом забеременеть.

Но передать земле плодородие мог только мужчина. Пахари нередко обнажались во время работы, демонстрируя свои чресла, а в некоторых случаях шли ещё дальше, подражая библейскому Онану. Считалось, что семя, пролитое на землю, способно пробудить её к жизни.

Годовой круг: праздники плодородия

Сельский календарь восточных славян был плотно увязан с языческими ритуалами. Круг открывало весеннее солнцестояние — праздник прихода весны и пробуждения природы. За ним следовали чествования первых ростков и моления о дождях, праздник Ярилы, Русалии, Купала, день Перуна, обряды начала и окончания жатвы. Завершался цикл почитанием Рода и рожениц.

Каждый этап требовал особых действий. Весной женщины уходили в поле, ложились на спину и, задрав подолы, имитировали роды — чтобы земля родила обильно. При посеве льна обнажённые крестьянки катались по земле, чтобы лен вырос длинным. Для посева жита раздевались и распускали волосы.

Особого разгула достигали обряды на Семик — начало Русалий, и на Купалу. Девушки задирали сарафаны, прыгали через костры, купались голышом в реках и озёрах. Искать заветный цветок папоротника в лесу также ходили обнажёнными. Всё это вызывало суровое осуждение церкви. Игумен Елизарова монастыря старец Памфил в XVI веке писал: «Мало не весь град взметется и возбесится… муже́м и отрокам великое прельщение… женам мужатым беззаконное осквернение и девам растление».

Стимуляция земли: когда молитвы не помогают

Если община чувствовала, что урожай под угрозой, прибегали к радикальным средствам. Выбирали самых плодовитых супругов, они выходили в поле, раздевались и совокуплялись, переходя с места на место, как бы наглядно объясняя природе, что́ от неё требуется. Этот обычай в некоторых областях Украины и России дожил до XVIII века.

В засуху женщины шли в поле и, задрав подолы или вовсе сбросив одежду, обращались к Роду — демонстрация наготы должна была возбудить бога, чтобы он пролился на землю дождём. Ритуальные игрища часто проводили на берегах рек и озёр — вода была необходима для урожая, и совокупления у воды, по вере язычников, пробуждали спящие силы неба и земли. Люди сами стремились «подзарядиться» силами природы, участвуя в общем круговороте жизни.

Символические жертвы

Интересная деталь славянских праздников — повторяющийся мотив похорон. На Масленицу сжигают чучело, на Ярило — хоронят чучело самого бога, на Русалии — символически хоронят или топят девушку, изображающую русалку. За этими обрядами стоят отголоски более древних человеческих жертвоприношений. К ним прибегали лишь в крайних случаях, когда привычные ритуалы уже не помогали, а урожай оказывался под угрозой. Жизнь отдавали, чтобы земля продолжила давать жизнь. Так плодородие оставалось главной заботой — от него зависело всё.