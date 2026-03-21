Каких наград Брежнев лишился после смерти

Среди многочисленных увлечений Леонида Ильича Брежнева — охоты, автомобилей, искренней любви к произнесению длинных речей — было одно, которое со временем стало едва ли не главной приметой его политического портрета. Речь о наградах. Генеральный секретарь ЦК КПСС удостоился места в Книге рекордов Гиннесса как самый титулованный человек в истории: к моменту прихода к власти и за годы руководства страной он получил 15 орденов и 18 медалей СССР, а также 49 орденов и 29 медалей иностранных государств.

Золото на кителе: личный рекордсмен

Современники любили обсуждать, что парадный китель генсека с полным набором регалий якобы весил больше шести килограммов. Правда, никто эту ношу никогда не взвешивал. Зато достоверно известно другое: когда Брежнева не стало, для выноса наград за гробом потребовалось 42 офицера. При жизни Леонид Ильич всех своих орденов и медалей вместе не надевал — ограничивался самыми значимыми: «Золотыми Звездами», медалями «Серп и Молот» и знаками Ленинских премий.

Особенность брежневского «иконостаса» заключалась в многократном повторении. Он стал четырежды Героем Советского Союза — кроме него такой чести удостаивался только Георгий Жуков. А когда в 1976 году получил маршальское звание, явился к однополчанам с радостным: «Вот, дослужился!» — чем изрядно озадачил боевых товарищей. Вдобавок Брежнев — единственный, кто имел сразу пять «Золотых Звезд» (одна из них — к званию Героя Социалистического Труда, полученному в 1961 году за решение хозяйственных проблем космодрома Байконур).

Некоторые награды учреждали специально под генсека. Знак «50 лет пребывания в КПСС», врученный в 1981 году, был уникальным экземпляром. Брежнев тогда растроганно заметил:

«Что касается меня, то, получая этот почетный знак, я испытываю понятное волнение. И не просто волнение, а чувство глубокой благодарности к великой партии Ленина».

Награды сыпались не только от партии, но и от ведомств — так, в 1977 году генсек стал членом Союза журналистов СССР, хотя к профессии имел весьма отдалённое отношение. Не отставали и зарубежные страны. По скромным подсчётам, не менее 50 государств мира сочли за честь отметить советского руководителя: среди них Аргентина, Вьетнам, Гвинея, Болгария, Венгрия, Индонезия, ГДР, Куба, КНДР и многие другие. Особенно щедрым на награды стал 1978 год, когда к 75-летию генсека он получил сразу тринадцать орденов восьми стран.

Орден «Победа»: главная награда, которой лишились

Увлечение Брежнева наградами обычно вызывало лишь снисходительные улыбки. Однако одно награждение стало скандальным и позже было отменено. В 1978 году генсек получил орден «Победа» — высший военный орден, который по статуту вручался командному составу Красной армии за успешное проведение боевых операций в масштабе фронта, коренным образом менявших обстановку в пользу советских войск.

Брежнев действительно был участником Великой Отечественной, но до 1944 года занимал должность начальника политотдела армии. Лишь в июне 1945-го его назначили начальником политуправления 4-го Украинского фронта (вскоре преобразованного в округ), а войну он закончил в звании генерал-майора. Тем не менее в указе о награждении помимо «большого вклада в победу» значились и «последовательное осуществление внешней политики, надежно обеспечивающей развитие страны в мирных условиях». Орден вручал главный идеолог партии Михаил Суслов.

Брежнев стал единственным человеком, получившим «Победу» в мирное время, и единственным, кто посмертно лишился этой награды. В 1989 году Михаил Горбачев подписал указ об отмене награждения «как противоречившего статуту». Год спустя примеру советского руководства последовала Польша, лишившая Брежнева ордена Воинской доблести «Virtuti Militari», вручённого в 1974-м. Так у самого награждённого человека в истории появился и уникальный антирекорд: две высшие награды, отнятые уже после смерти.