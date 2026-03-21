Какие республики СССР имели за рубежом правительства в изгнании

После революции 1917 года и установления советской власти на территории бывшей империи ряд национальных республик провозгласил независимость. Однако к середине 1920-х годов все они, за исключением прибалтийских государств, были возвращены в советскую орбиту силой оружия. Но политические элиты этих стран не смирились — возникли правительства в изгнании, которые на десятилетия стали головной болью для советской дипломатии. Их история — это история надежд, утраченных иллюзий и порой неожиданного финала.

Белоруссия: самая долгая жизнь вне родины

Белорусская Народная Республика (БНР) просуществовала недолго, но её Рада стала рекордсменом среди эмигрантских правительств. Созданная в начале 1919 года, она работала сначала в Каунасе, затем в Праге, а после Второй мировой войны перебралась в Западную Германию и Северную Америку. За годы холодной войны сменилось семь председателей. В 1993 году Рада была готова сложить полномочия перед новым белорусским парламентом в Минске, но приход к власти Александра Лукашенко заставил эмигрантов передумать. Сегодня Раду БНР возглавляет Ивонка Сурвилла — канадская белоруска, последовательно поддерживающая антиправительственные протесты на исторической родине.

Грузия: охотничий домик как резиденция

В феврале 1921 года Красная армия вторглась в Грузинскую Демократическую Республику. 18 марта в Батуми, перед эвакуацией, Учредительное собрание проголосовало за создание правительства в изгнании. Возглавил его прежний премьер Ной Жордания. Во Франции эмигранты приобрели скромный охотничий домик в городке Левиль-сюр-Орж, который стал официальной правительственной резиденцией. Лига Наций в первое время поддерживала грузинских политиков, принимая резолюции в защиту суверенитета республики, однако реального влияния эта деятельность не имела. Жордания оставался у руля до своей смерти в 1953 году. Его ненадолго сменил бывший глава МИДа Евгений Гегечкори, и уже в 1954 году эмигрантское правительство прекратило существование.

Украина: от вагонов до торжественной передачи

Симон Петлюра, глава Директории Украинской Народной Республики, в 1919 году больше напоминал вечного странника. Современники язвили: «В вагоне Директория, а под вагоном — её территория». Фактическим эмигрантом Петлюра стал в декабре того же года, прибыв в Варшаву. Ещё некоторое время он пытался назначать комиссаров на оккупированных поляками украинских землях, но после окончательного оформления советско-польской границы эти притязания потеряли смысл. Сам Петлюра перебрался в Париж, где в 1926 году был убит.

После его смерти эмигрантскую Директорию УНР возглавил Андрей Ливицкий. В 1948 году Украинский Национальный Совет избрал его президентом УНР в изгнании. Президентская эстафета затем перешла к Степану Витвицкому, Николаю Ливицкому и, наконец, Николаю Плавьюку — последнему лидеру украинских националистов в эмиграции (организация запрещена в России). Именно Плавьюк 22 августа 1992 года в торжественной обстановке передал государственные символы УНР новому президенту независимой Украины Леониду Кравчуку.

Россия: несложившийся «кабинет»

Русское политическое зарубежье так и не смогло создать единого правительства в изгнании. В апреле 1921 года генерал Пётр Врангель, находясь в Константинополе, учредил Русский совет, который сам же и возглавил. Но эта структура просуществовала всего полтора года. Дольше — до 1940 года — работал так называемый Совет послов, объединявший бывших царских дипломатов. Однако полноценного правительства не получилось: разногласия между различными течениями эмиграции оказались непреодолимыми.

Литва: комитет Сопротивления

В годы нацистской оккупации в Литве возник Верховный комитет освобождения Литвы, объединивший представителей движения Сопротивления. После войны комитет обосновался в немецком Ройтлингене, однако не сумел найти общий язык с «довоенными» литовскими дипломатами, что свело его влияние к минимуму. В 1955 году организация перебралась в Нью-Йорк, сосредоточившись на поддержке литовского языка и культуры в диаспоре. С провозглашением независимости Литвы в 1990 году комитет самораспустился.

Эстония: спор о конституции

Эстонское правительство в изгнании появилось позже других — в 1953 году. Его основатель, бывший государственный старейшина Аугуст Рей, провозгласил создание кабинета, находясь в Норвегии. Большинство министров жили в Швеции, но заседания проводили в Осло. В 1990 году правительство возглавил Энно Пенно, покинувший Эстонию ещё в 1944-м. Кабинет просуществовал до 1992 года и самораспустился после восстановления независимости республики.

Однако на этом история не закончилась. 15 сентября 1992 года один из бывших министров, также Энно Пенно, сформировал так называемое Правительство Нымме, заявив, что действует на основе конституции 1938 года. Этот политический проект продолжает существовать и по сей день, оставаясь, пожалуй, самым долгоживущим эмигрантским рудиментом в Европе.