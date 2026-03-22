«Архинадежный расстрел»: кто приказал казнить Колчака

Вопрос о причастности Ленина к расстрелу Верховного правителя России до сих пор вызывает споры среди историков. Рассекреченные документы свидетельствуют: Ильич придавал теме заключения адмирала Колчака «архиважное» значение и стремился использовать её в интересах молодой советской власти максимально полно.

© globallookpress

Заложник политических предпочтений

Согласно материалам, опубликованным Центральным архивом ФСБ России, к началу 1920 года Александр Колчак оказался в Иркутске разменной монетой в сложной игре между Антантой и местным Политцентром. Доктор исторических наук Юлия Кантор характеризует Политцентр как своеобразный политический «бульон» — средоточие антиколчаковских и одновременно антибольшевистских сил, который, помимо стремления прекратить Гражданскую войну, намеревался создать в Восточной Сибири «буферное» демократическое государство.

Большевистский Сибревком и Политцентр достигли соглашения о передаче низложенного Верховного правителя вместе с его штабом в руки Советов. Чехословацкий национальный комитет Сибири от участия в этой сделке самоустранился: бывшие военнопленные Первой мировой, подданные уже распавшейся Австро-Венгерской империи, более всего хотели вернуться на родину.

Именно чехи доставили Александра Колчака к месту его последнего пристанища. К тому моменту он уже стал заложником внутриполитической ситуации, которая развивалась помимо его воли.

Ленин или «инициатива на местах»?

Антанта предписала командующему союзными войсками генералу Морису Жанену доставить Колчака туда, куда тот сам пожелает. Однако на станции Иннокентьевской адмирал был передан большевикам. Предательство союзников не стало для него неожиданностью. К тому времени Политцентр, имевший эсеровско-меньшевистский состав, фактически прекратил существование. Колчак сдал оружие и был арестован.

Доктор исторических наук Иван Плотников в своей биографической книге об адмирале указывает, что Ленин в телеграмме иркутским товарищам требовал «архинадежно» не разглашать сведения о месте заключения и причинах ареста Колчака. При этом документальных свидетельств того, что приказ о ликвидации экс-Верховного правителя исходил из центра, не обнаружено. Более того, председатель Реввоенсовета 5-й армии Иван Смирнов в мемуарах утверждал, что ленинские шифровки прямо запрещали расстрел Колчака, поскольку тот подлежал суду.

Тем не менее Плотников полагал, что в решении о расстреле без Ленина всё же не обошлось, хотя прямых документальных подтверждений этому нет. В конце января 1920 года Иван Смирнов телеграфировал Ленину и Троцкому: «… если не удастся спасти Колчака от чехов… расстреляем в тюрьме…». В итоге именно Смирнов отдал приказ Иркутскому совету о казни — «… ввиду движения каппелевских войск на Иркутск…».

В ночь на 25 января 1920 года вместе с Александром Колчаком был расстрелян и Виктор Пепеляев — бывший председатель Совета министров несостоявшегося Российского правительства.

По воспоминаниям тогдашнего коменданта Иркутска Бориса Блатлиндера, присутствовавшего при казни, оба приговорённых встретили смерть достойно. Адмирал отказался от повязки на глазах. Тела погибших были спущены в воды Ангары.