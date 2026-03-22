Как раздавали фамилии русским

Современному человеку трудно представить жизнь без фамилии. Она воспринимается как неотъемлемая часть идентичности — то, что передаётся по наследству и связывает поколения. Однако до XIX века большая часть населения России официальных фамилий не имела. Речь, разумеется, о крепостных крестьянах. Их массовое «наречение» фамилиями стало частью государственной политики, инициированной «сверху», — как и многие другие преобразования в империи. Как же происходил этот процесс?

От бояр до мещан: кому фамилии полагались изначально

Первые фамилии на Руси появились ещё в XIII веке. Обзаводились ими прежде всего представители знати — князья и бояре. Затем эстафета перешла к дворянам, купцам и духовенству. Процесс шёл постепенно: от центра к окраинам, от родовой аристократии к городским сословиям. К началу XIX века фамилии уже имели казаки и мещане-ремесленники.

Крепостные же оставались в стороне. Лишённые личной свободы, они не могли самостоятельно совершать крупные сделки, выступать в суде или иным образом участвовать в публичной жизни. А значит, и острой нужды в закреплённой за ними фамилии не было.

В ревизских сказках — документах, фиксировавших результаты подушных переписей — крестьян записывали по имени отца, прозвищу или профессии. Причём в первую очередь указывали владельца. Типичная запись выглядела так: «Помещика Матвеева Кузьма Петров сын, плотник» или «Графа Толстого холоп Иван, рябой, Сидоров сын».

Почему государству понадобились фамилии у всех

В XIX веке бюрократическая машина империи столкнулась с проблемой учёта населения. Военному ведомству требовалось знать, сколько человек можно призвать из той или иной губернии. Отсутствие фамилий порождало путаницу, а иногда и злоупотребления: недобросовестные помещики при продаже имений могли завышать или занижать число душ.

Власти предписали дворянам присвоить крепостным фамилии. Однако помещики не торопились выполнять это распоряжение. Даже отмена крепостного права в 1861 году лишь ускорила процесс, но не решила проблему окончательно.

В 1888 году Сенат издал специальный указ: каждый житель империи обязан иметь фамилию, обозначение которой в документах «требуется по закону». Исполнение указа проверили во время Всероссийской переписи населения 1897 года — именно тогда подавляющее большинство крестьян впервые получили официально закреплённые фамилии.

Как выбирали: четыре главных источника

Способы образования крестьянских фамилий были столь же разнообразны, как и сама народная жизнь. Историк-генеалог Максим Оленев в работе «История фамилий непривилегированных сословий в России XVIII–XIX веков» на примере ревизской сказки 1850 года села Ратчино Коломенского уезда показал основные механизмы.

1. От прозвищ

Большинство фамилий возникло из «уличных» прозвищ — тех, что люди давали друг другу в повседневной жизни. Переписчики часто просто узаконивали уже устоявшиеся неофициальные имена.

Щербаковы — от «щербак», человека без передних зубов.

Головановы — от «голован», мужчины с крупной головой.

Курбатовы — от «курбат», толстого невысокого человека.

Белоусовы, Голиковы (голик — в разных говорах либо бедняк, либо лысый).

Любая заметная черта главы рода могла стать фамилией для всего семейства.

2. От отчеств

Примерно четверть русских фамилий, по оценкам исследователей, произошла от отчеств. Такой способ применяли, если у человека не было устойчивого прозвища или оно забылось.

Сын Ивана становился Ивановым, сын Фрола — Фроловым, сын Петра — Петровым.

Особая категория — дети, рождённые вне брака. Их записывали по имени матери. Так возникли фамилии Ульянин (сын Ульяны), Светланин, Татьянин. Такую фамилию — Ульянин — носил дед Владимира Ленина, пока в конце жизни не сменил её на более благозвучную Ульянов, чтобы избавиться от намёка на нелегитимное происхождение.

3. От мирских имён

Долгое время в крестьянской среде сохранялись дохристианские, языческие имена. Их давали наряду с крестильными, часто с охранительной целью: считалось, что имя Дур убережёт ребёнка от бед, а Голод — от нужды. Фантазия предков не знала границ: Чертан, Неустрой, Злоба — все эти имена тоже превратились в фамилии.

Многие старославянские имена, не вошедшие в святцы, — Ждан, Горазд, Любим — также оставили след в фамильном фонде.

4. От профессий

Ремёсла и занятия кормильца часто закреплялись в фамилии: Кузнецовы, Золотаревы, Плотниковы, Гончаровы, Хлебопекины. Военные специальности дали Пушкарёвых, Солдатовых, Матросовых, Стрельцовых.

Когда фамилию выбирал помещик

Бывало и проще: помещику или переписчику было лень разбираться с каждым крестьянином отдельно, и всех холопов записывали под фамилией владельца. Так в России появились целые деревни Аксаковых, Антоновых, Гагариных, Поливановых — люди, не состоявшие в родстве с барином, но носившие его имя.

Топонимы: от деревни до реки

Географические названия тоже стали источником фамилий. Часто они оформлялись с помощью суффикса «-ский»: крестьяне из села Лебедевка получали фамилию Лебедевские, из Успенска — Успенские, из Правдино — Правдинские.

Звери, птицы и деревья: отголоски язычества

Многие «птичьи» и «звериные» фамилии — Соколовы, Волковы, Медведевы, Лебедевы, Соловьёвы — восходят не к охотничьим прозвищам, а к языческим мирским именам. Предки верили, что имя Медведь передаст силу, Волк — смелость, Лисица — хитрость, Лебедь — верность. Животные не делились на «плохих» и «хороших» — каждое наделялось своим набором качеств, которые родители хотели передать ребёнку.

Тот же принцип действовал и в отношении растений. Дубовы, Березины, Соснины — фамилии, восходящие к почитанию деревьев, которые в народном сознании символизировали мощь, гибкость или жизненную силу.

Отдельный мир: фамилии духовенства

Среди выпускников духовных семинарий в XIX веке сохранялась традиция менять фамилию при рукоположении. Так священник символически порывал с «мирской» жизнью и получал имя, соответствующее сану. Часто фамилии давали по названию прихода: дед критика Виссариона Белинского служил в селе Белынь, отсюда и фамилия. Распространены были фамилии от церковных праздников — Рождественские, Крещенские, Успенские, а также библейские и евангельские — Саульские, Гефсиманские, Лазаревские.

Некоторые семинаристы переводили свои прежние фамилии на латынь. Так Петухов превращался в Алекторова (от лат. alector — петух), Гусев — в Ансерова (anser — гусь), а Бобров — в Касторского (castor — бобр).

Незаконнорожденные дворяне: усечённые фамилии

Внебрачные дети аристократов не могли наследовать полную отцовскую фамилию, но многие отцы стремились дать им хотя бы её отголосок. Так появились усечённые варианты знатных родов: сын Трубецкого становился Бецким, сын Голицына — Лицыным, сын Воронцова — Ронцовым. Эта практика оставила в русской ономастике целый пласт фамилий, по которым специалист до сих пор может восстановить знатное происхождение их носителей.

Процесс «фамилиации» крестьянства растянулся почти на столетие. Начатый по бюрократической необходимости, он оказался мощным культурным актом, закрепившим в документах народную память — прозвища, ремёсла, географию и даже языческие верования. Сегодня за каждой русской фамилией стоит не только конкретный предок, но и долгая история перехода от бесправного состояния к полноправному гражданству.