Приметы и поверья на 23 марта: что нельзя делать в Василисин день

По народному календарю 23 марта — Василисин день. Наши предки на Василису рыли канавки, чтобы талая вода не текла в подпол и во двор, а уходила в сторону. Православные верующие в этот день вспоминают мучеников Коринфских, которые пострадали за веру в III веке.

В этот день мужчины отправлялись на рыбалку. Считалось, что, если вешние воды потекли в реку, улов будет богатым.

Также на Василисин день старались делать добрые дела, угощали родных и друзей хлебом и булочками и наводили порядок в доме. В старину 23 марта зажигали свечу или лампаду и оставляли ее гореть на целый день, а по углам избы брызгали святой водой.

В этот день нельзя застилать постель чистым бельем, иначе будут мучить кошмары. Запрещается говорить плохо об умерших людях — они могут услышать и придут отомстить. Также не стоит покупать обновки — одежду и обувь. Купленные вещи быстро износятся или придут в негодность.

На Василисин день запрещается употреблять алкогольные напитки, устраивать пышные застолья и переедать — можно развеселить нечисть. Нельзя проводить любовные ритуалы, делать привороты и заниматься магией. Нарушивший запрет рискует навсегда остаться одиноким.

В этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся, особенно если человек просит милостыню. Однако и давать в долг деньги не стоит — можно самому оказаться в затруднительном финансовом положении. Еще один запрет гласит: на Василисин день нельзя ходить к стоматологу и вообще проводить с зубами какие-либо манипуляции: восстановление затянется, а само вмешательство может обернуться болезнями.

По народным приметам, если утром на Василисин день туман низко стелется над водой, погода будет хорошей. Если же туман поднимается высоко, быть ненастью. Дует холодный ветер — значит, зимняя погода еще постоит. Жаворонки кружат в небе — вскоре пробьется первая трава. Если журавли вернулись с юга — весна будет теплой. Гроза 23 марта предвещает урожайный год.