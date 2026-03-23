Эпическая пошлость: что содержится в файлах Эпштейна и кто в них упомянут

Эпштейн подкрался незаметно. Даже военная операция США на Ближнем Востоке не затушила неприятности в нестройных рядах элит вокруг скандальных файлов. Подробнее о содержании файлов и тех, кто в них упомянут, — в материале «Вечерней Москвы».

В истории с файлами, как в плохой мелодраме есть все: обманутые жены и рогатые мужья, мрачные тайны и тайные трупы, конспиративные квартиры и даже целый остров для запретных любовных утех. Больше всего громких имен прозвучало из США. Здесь же меньше всего наказанных. А точнее — ни одного. Если не считать главного фигуранта, которого, как вы понимаете, не допросишь. Сам Эпштейн очень вовремя отправился в мир иной, где он сейчас дает показания и там же, я надеюсь, с него спросят за все грехи.

На первый взгляд ничего нового общественность на Западе не узнала об образе жизни и приключениях людей, которым доверила управлять государствами и огромными деньгами. В той же Италии много лет самым популярным ловеласом, которому все прощалось, был премьер-министр Сильвио Берлускони. За многочисленные романы он даже получил от соотечественников прозвище «кавалер», которое с гордостью носил. Французский президент Феликс Фор умер в 1899 году прямо в Елисейском дворце во время эротических забав со своей любовницей Маргарит. Это была, как известно, замужняя дама, что не мешало ей получить от своих многочисленных любовников впечатляющее прозвище «смертельный насос». Вероятно, людей, о которых мы говорим, объединяет то, что своих избранниц они любили и получали в ответ чувства. Но женщина может быть и мстительной. Тогда рушатся карьеры не только президентов, но и монархов. Без малого 30 лет занимал престол король Испании Хуан Карлос I. Отречение произошло в 2014 году, и весьма популярный еще недавно среди испанцев монарх превратился в изгоя, вынужденного покинуть Родину. Одна из его любовниц, некая Коринна Ларсен, разозленная, судя по всему тем, что ее отодвинули от кормушки, рассказала о бывшем короле все, что она знала. А знала она много. Удивленной публике поведали о необузданном пристрастии монарха к интимным связям на стороне, узнали они о тайных внебрачных отношениях Карлоса с актрисой варьете Барбарой Рей, дизайнером Мартой Гайа, итальянской телеведущей Раффаэлой Карра и многими другими женщинами. Но Хуан Карлос отделался легко, чего не скажешь об американском киномагнате Харви Вайнштейне. Известный в США и во всем мире человек с помятым пороками лицом продюсировал такие фильмы как «В постели с Мадонной», «Крик», «Джейн Эйр», «Влюбленный Шекспир», «Властелин колец», «Банды Нью-Йорка», «Убить Билла», «Авиатор», «Рэмбо», «Бесславные ублюдки», «Король говорит», «Джанго освобожденный» и многие другие. О его шашнях и интрижках с актрисами было хорошо всем известно. Однако, когда о сексуальном насилии заговорили звезды первой величины, такие как Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Кейт Бланшетт, Ума Турман карьере похотливого старика пришел конец. В один момент из преуспевающего кинодельца, увешанного Оскарами, он превратился в инвалида с жалким лицом, а вместо смокинга стал одевать тюремную робу.

Однако, эта история меркнет перед разоблачениями, которые продолжают нести так называемые «файлы Эпштейна». Поразителен не только цинизм этого человека, но и категория людей, связанных с ним. Из переписки Эпштейна с богатейшим человеком земли Биллом Гейтсом мы узнали, что этот господин советовался с мошенником о выделении 100 000 долларов на разработку нового типа презервативов. До того, как он связался с мошенником, Гейтс нарушал американские законы лишь дважды — за езду на красный свет. Один из умнейших людей в мире, заложивший по существу новую эру информационных технологий, удачливый бизнесмен и примерный, как считалось семьянин, оказался в быту пошлым и циничным распутником. Согласно опубликованным документам, Гейтс заразившись венерическим заболеванием после общения с проститутками, пытался тайно лечить свою законную жену. Единственное, что может утешить Гейтса, что помимо него в большой дружбе с Эпштейном состояли Вуди Аллен, Майкл Джексон, Кевин Спейси, Леонардо Ди Каприо, Хью Джекман, Джим Керри, Дастин Хоффман, Дайана Росс, Микк Джагер, Дэвид Копперфильд, Мерил Стрип, леди Гага. Талантливые, успешные, богатые. Что их тянуло к недалекому дельцу, почему они позволяли себя снимать в скабрезных позах и писали ему льстивые послания, которые стали сегодня достоянием широкой общественности?

Ничтожный по сути человек, Эпштейн испытывал почти болезненное тяготение к сильным мира сего по праву рождения. Известна холодная сдержанность и почти пуританское воспитание скандинавских монархов. Здесь и слова лишнего от них не услышишь, улыбки не увидишь. Однако жена будущего короля Норвегии, Хокона, кронпринцесса Метте-Марит была достаточно любезна с Эпштейном, признавалась в переписке, что ей интересен лично он и его остров, превращенный в притон. Открытый флирт со сводником в переписке, которая насчитывает более 1000 (!) сообщений, позорит любую замужнюю женщину, не говоря уже об особе из королевского дома. Марит даже останавливалась в доме Эпштейна, когда приезжала в США. Вероятно, денег на приличную гостиницу ей в королевской семье не выдали. К скандалу добавляется и история с сыном Марит от предыдущего брака (первый муж оказался судимым наркоманом) недопринцем Мариусом. 29-летний юноша, весь исколотый татуировками, будто только вернулся с каторги, проходит в настоящее время в суде по 38 обвинениям, включая изнасилования четырех женщин, разбои и использование запрещенных веществ.

Но и до Эпштейна королевская семья Норвегии заставила о себе заговорить. 31 августа 2024 года мужем и женой стали 52-летняя норвежская принцесса Марта Луиза, которая говорит о себе как о ясновидящей, и 49-летний чернокожий американский целитель Дурек Верретт, утверждающий, что его предками были инопланетные ящеры. Как и принято в Европе, на церемонию были приглашены сотни именитых гостей, в том числе королевские особы и знаменитости. Свадьбу почтила своим вниманием и Урсула фон дер Ляйен. В местных газетах грустно писали, что норвежской монархии, судя по всему, приходит конец.

Гостей церемонии попросили не использовать мобильные телефоны и фотоаппараты, не подключаться к социальным сетям. И было это совсем не потому, что организаторы боялись утечки. Просто эксклюзивные права на съемку свадебной церемонии принцесса и шаман продали журналу Hello и видеосервису Netflix. Шаман, по его словам, изгонял духов из знаменитостей и утверждал, что знал принцессу еще в Древнем Египте. Свидетелей этого события, увы, не нашлось. Ранее Дурек Верретт жил в Лос-Анджелесе и предлагал своим клиентам избавление от всех болезней, а также очищение от токсинов и изгнание злых духов. Его услугами пользовались голливудские знаменитости и музыканты: в частности, Гвинет Пэлтроу, Крис Пайн, Розарио Доусон. Шаман за деньги изгонял подземных духов, которые вселяются в женские половые органы после случайного секса. Читая весь этот бред, начинаешь сомневаться живем ли мы в Средневековье или в 21 веке. Но и это еще не все. Шаман утверждал журналистам, а не на приеме врача в психиатрической клинике: «Я помню нас в Древнем Египте. Она была королевой, а я — фараоном». Дурек Верретт известен своими экстравагантными высказываниями. Среди прочего он утверждал, что является гибридом космической рептилии и существ из созвездия Андромеды. Впрочем, супружеская пара является четой, где оба стоят друг-друга. Хотя Марта Луиза, в отличие от жениха, не хвастается родственниками с Андромеды, у нее тоже непростые отношения с реальностью. В 2007 году она объявила себя ясновидящей и открыла школу, в которой учила детей «подключаться к миру ангелов». С Мартой все понятно, что же касается ее супруга, то он является циничным мошенником, хоть его к свадьбе нарядили в смокинг и повесили бабочку. Проведенный в сентябре 2022 года опрос показал, что после известия об этой помолвке у 17 процентов жителей страны ухудшилось отношение к королевской семье. Кроме того, из-за связи принцессы с американским шаманом несколько общественных и благотворительных организаций отказались от ее покровительства.

Принцесса лишилась права на обращение «ваше высочество» еще 20 лет назад, а в 2022 году ради брака с Дуреком Верреттом окончательно отказалась от полномочий члена королевской семьи. Хотя Марта Луиза сохранила титул, она больше не сможет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях. Среди прочего это означает, что ее избранник не сможет называться принцем. Увы, но в Норвегии не появится чернокожий принц.

Отличилась и принцесса Швеции София, в прошлом модель. Девушка еще в молодые годы не раз встречалась со сводником Эпштейном. Представить, что они вели беседы о благотворительности очень трудно.

Но больше всего стал известен после публикации файлов и без того печально известный брат короля Великобритании принц Эндрю. Любимый сын покойной королевы Елизаветы изображен на фотографии, где он наклонился над телом лежащей на полу женщины. Он оказался не просто забавным похотливым зайчиком, который превратил дворец Виндзоров в дешевый отель на час, а опасным государственным преступником. Известно и то, что одна из несовершеннолетних жертв принца покончила жизнь самоубийством. Эндрю вместе с важным надутым лордом Мендельсоном, послом Великобритании в США торговали инсайдерской информацией, хорошо на этом зарабатывая. Меня позабавило и фото английского дипломата, где он изображен без штанов, в белых трусах. Рядом с ним неизвестная девушка в банном халате. В палате лордов это фото вызвало возмущение, но еще более серьезные разборки, я думаю, произошли в семье Мендельсона. Лорд — открытый гей* и «мужу» Мендельсона вряд ли понравилось, что его «жена» общается с женщинами. Не жаль мне и девиц, которые выгодно продавали свои юные прелести похотливым старикам. Сегодня они, потакая ушлым демократам, приходят с «эпической яростью» со скорбными лицами в Сенат США. Напомним, что все это происходит в стране, которая учит весь мир морали, нравственности и сдержанности.

Интересно, что нечто подобное «делу Эпштейна» происходило в свое время и в СССР. Начало эротическим скандалам положил видный партийный чиновник, земляк и до определенного времени друг Сталина Авель Енукидзе. Авель, как известно, один из сыновей Адама и Евы, согласно историческим источникам, в отличии от Каина, своего брата, был настоящим праведником. Енукидзе был весьма далек от этого библейского образа. Член партии с 1898 года, он занимал к 1935 году влиятельную должность секретаря ЦИК СССР. В 1937 году Енукидзе был расстрелян. Помимо классических обвинений, которые в те годы предъявлялись старым большевикам, он единственный из советских деятелей того времени был обвинен в систематическом совращении малолетних девочек. Входившая в семейный круг Сталина Мария Сванидзе писала в своем дневнике: «Авель, несомненно, сидя на такой должности, колоссально влиял на наш быт в течении 17 лет после революции. Будучи сам развратен и сластолюбив, он смрадил все вокруг себя: ему доставляло наслаждение сводничество, разлад семьи, обольщение девочек. Тошно говорить и писать об этом. Будучи эротически ненормальным и, очевидно, не стопроцентным мужчиной, он с каждым годом переходил на все более и более юных и наконец докатился до девочек в 9-11 лет, развращая их воображение, растлевая их, если не физически, то морально».

Памятна и история хрущевских времен, когда с работы был снят министр культуры СССР Георгий Александров. Министр был человеком заслуженным, являлся членом Оргбюро ЦК партии, депутатом Верховного Совета СССР, дважды лауреатом Сталинских премий. Этот человек был автором книг о Сталине. Интересно мнение об Александрове Корнея Чуковского: «Он бездарен, невежественен, хамоват, туп, вульгарно-мелочен… Нужно было только поглядеть на него пять минут, чтобы увидеть, что это чинуша-карьерист, не имеющий никакого отношения к культуре». Сексуальный скандал в партийных кругах носил ироническое название «Дело гладиаторов». Известно, что деятели советской культуры, чиновники и другие представители элиты организовали в подмосковной Валентиновке в двух шагах от дома, где я сейчас живу, бордель, в который под разными предлогами заманивали молодых девушек. Некоторых, особенно понравившихся девиц даже купали в ванне с шампанским. Среди важных персон, которые платили за секс ролями в кино и присутствием в кордебалете Большого театра были директор Института мировой литературы Алексей Еголин, заведующий отделом пропаганды ЦК КПСС Владимир Кружков. Согласно одной из версий, столь необычное название скандала возникло после того, как на сердитый вопрос Хрущева Еголину: «А ты в твои годы зачем туда полез?» испуганный член-корреспондент Академии наук ответил: «А я ничего, я только гладил». Совратителей быстро уволили, пострадал по-настоящему только некто Константин Кривошеев, драматург и сатирик. Его отправили за решетку, но не за содержание подпольного публичного дома, а за торговлю антиквариатом. Подписал указ об увольнении Александрова Председатель Совета Министров СССР Николай Булганин. Глава Советского правительства сам был известен как большой поклонник балерин и певиц Большого театра. Писатель Геннадий Соколов приводит архивный документ. Это донесение Берии Сталину, датированное 1948 годом. «В ночь с 6 на 7 января 1948 года маршал Булганин, находясь в обществе двух балерин Большого театра в номере 348 гостиницы «Националь», напившись пьяным бегал в одних кальсонах по коридорам третьего и четвертого этажей гостиницы, размахивая привязанным к ручке от швабры панталонами фисташкового цвета одной из балерин и от каждого встречного требовал кричать «Ура Маршалу Советского Союза Булганину, министру Вооруженных Сил СССР!». К старости Булганин переключился на певиц, за балеринами ему, судя по всему, было не угнаться. Когда Булганину стукнуло 60 лет, он попытался стать не только поклонником певческого дара ведущей солистки Большого театра Галины Вишневской, а попытался ее отбить у молодого мужа Мстислава Ростроповича. Причем эта история началась в самый разгар медового месяца. Позже в своей книге мемуаров Вишневская вспоминала: «Было в его облике что-то от старорежимного генерала в отставке, и ему очень хотелось казаться в моих глазах просвещенным монархом, этаким Николаем III. Всем своим обращением со мной он старался подчеркнуть, что мне не нужно бояться бывать у него. Конечно, привычный властвовать, он хотел добиться своего во что бы то ни стало, но, быть может, и в самом деле любил меня… Чуть ли не ежедневные приглашения то к нему на дачу, то в его московскую квартиру. И, конечно, бесконечные «возлияния». Николай Александрович пил много, заставлял и Славу, да тот и без уговоров со злости хватал лишнего». Вишневская поступила мудро, деликатно отвергнув престарелого ухажера. Вскоре Булганина с позором уволили. Правда, балерины были не при чем: маршал не встроился в хрущевскую вертикаль власти.

Важно подчеркнуть, что все эти люди, морально опустившись, все же не насиловали женщин, не собирали компромат, не занимались шантажом и не зарабатывали на этом деньги. За делом Эпштейна стоят не просто обычные богатеи и чиновники, пусть и высокопоставленные. Здесь все сложнее и опаснее. И это при том, что далеко не все файлы открыты, а те, что доступны, публикуются с существенными купюрами.

Политолог Дмитрий Лобойко пишет: «Дело Эпштейна – лишь одна из реинкарнаций закрытых секс-сетей для элит, которые являются инфраструктурой власти. Если посмотреть на этот мрак, как на технологии, то в этой истории нет ничего принципиально нового – меняются только декорации и технологии. Закрытые секс-сети существовали всегда и везде. И они не про желание и извращения, а про власть… Совместный грех — клей системы. Компромат — страховка от предательства. Доступ к телам — маркер принадлежности к избранным».

В заключении, чтобы как-то поддержать читателя, измученного новостями из «файлов Эпштейна», процитирую несколько строк из новой песни Семена Слепакова**. Не являясь поклонником этого исполнителя, замечу, что ирония в данном случае уместна.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь,

Остров извращения в океане есть.

Остров извращения в океане есть,

Старым людям с «зеленью» радовались здесь.

Извращались дедушки там со всей Земли,

На лицо ужасные, такие же внутри.

На лицо ужасные, словно упыри,

Отрывались дедушки с ночи до зари.

Без одежды бегали, нюхали «кокос»,

Позабыв радикулит, артроз и варикоз.

Принимали множество самых разных поз,

Позабыв про ревматизм и остеопороз.

*Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией, запрещенной в РФ.

**Признан иностранным агентом по решению министерства юстиции РФ.