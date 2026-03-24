Павел I: почему убили императора России

225 лет назад был убит император России Павел I. Заговорщики ударили императора золотой табакеркой в висок, а потом задушили шарфом. Гибель царя обросла многочисленными слухами. В организации заговора обвиняли и масонов, и иностранные спецслужбы. Однако историки считают, что основная причина государственного переворота крылась во внутренней политике Павла. Он взял курс на ограничение крепостного права и вольностей высшего дворянства, вызвав острое недовольство у аристократии. Четыре факта о Павле I и его убийстве — в материале RT.

Мать и сын

Павел I родился 1 октября 1754 года в семье наследника российского престола Петра Фёдоровича (будущего императора Петра III) в эпоху царствования Елизаветы Петровны, которая приходилась Павлу двоюродной бабушкой. Императрица отстранила отца и мать от воспитания наследника, приставив к нему лично отобранных нянь и педагогов. Среди учителей и ближайшего окружения Павла были самые образованные и широко мыслящие люди того времени. Наследник престола хорошо учился и увлекался идеями рыцарства.

В 1762 году Елизавета Петровна умерла. А Екатерина II, опираясь на гвардию, свергла с трона своего мужа — Петра III, который вскоре скончался при невыясненных обстоятельствах. Когда Екатерина вступала на престол, войска присягнули не только ей, но и Павлу. Согласно некоторым свидетельствам, новая императрица подписала письменные гарантии передачи власти сыну, когда он повзрослеет, но потом их уничтожила.

В 1773 году Павел женился и официально стал совершеннолетним, но мать не стала передавать ему власть. Этот факт активно использовали противники Екатерины II. Емельян Пугачёв, называвший себя спасшимся Петром III, публично обещал в случае победы отказаться от короны и передать престол Павлу. Наследнику присягали и участники других бунтов. Это, по словам историков, вызывало сильное раздражение у Екатерины, и друзья наследника частенько оказывались в опале при дворе. Когда у Павла родился первенец Александр, Екатерина II рассматривала возможность передачи престола напрямую внуку. Существует даже версия, что императрица перед смертью подготовила соответствующий манифест, но он был уничтожен.

Павел I и его реформы

Павел I взошёл на престол после смерти матери, когда ему было уже 42 года, и сразу же приступил к демонтажу порядков, заведённых при Екатерине.

«Екатерина II оставила в наследство Павлу огромный государственный долг. Первые правительственные мероприятия Павла I проходили под лозунгом «жить по средствам», — отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Михаил Сафонов.

По его словам, это выражалось в отказе от активной внешней политики, сокращении армии, изменении структуры органов государственной власти, но все эти меры давали лишь временный эффект. Поэтому Павлу нужно было решиться на реформы, затрагивающие всю выстроенную Екатериной II систему социальных, политических и экономических отношений, которая была основана на принципах исключительности дворянских привилегий.

«Императорская власть столкнулась с необходимостью произвести перестройки в этой системе, чтобы ослабить препоны, сдерживающие развитие производительных сил, открыть новые источники доходов, разрешить финансовые затруднения и приспособить государственный аппарат к решению этих сложных задач. Важнейшим препятствием для разрешения всего комплекса проблем являлось крепостное право, которое уже тормозило дальнейшее прогрессивное развитие страны, но пока ещё не исчерпало всех своих возможностей», — подчеркнул Михаил Сафонов.

Павел реабилитировал многих деятелей, осуждённых при Екатерине II по политическим мотивам, и приступил к структурным реформам.

«К позитивным сторонам деятельности Павла нужно отнести экономию государственных средств, облегчение положения крестьянства — в частности, запрет на отработку барщины более трёх дней в неделю, введение контроля за отношениями между помещиками и крестьянами, принятие указа о престолонаследии, упорядочившего процесс передачи власти», — заявил в разговоре с RT заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана, профессор кафедры истории России МПГУ Виталий Захаров.

Кроме того, император ввёл для дворян ряд ограничений: запретил досрочное увольнение с военной службы и коллективную подачу жалоб, разрешил телесные наказания за преступления и инициировал новые налоги.

«Среди неудачных аспектов деятельности Павла — прежде всего непоследовательность во внешней и внутренней политике. За короткий срок он успел пройти периоды мирных отношений со всеми странами, участия в антифранцузской коалиции и сближения с Францией против Англии. Во внутренних же вопросах он пришёл к деспотизму и деятельности по принципу «что хочу, то и делаю», — заметил Виталий Захаров.

Император был очень подозрителен. Он мог отправить в ссылку семью человека, лишь заподозренного в каком-то проступке, либо подвергнуть жестокому наказанию представителя аристократии или гвардейца, проявившего, по его мнению, неуважение к трону.

Заговор против Павла I

Недоброжелатели Павла ставили под сомнение его адекватность и даже психическое здоровье. Уже в 1799 году сформировалась группа людей, выступающих за смену власти в стране.

«Малейшие попытки правительства если не ликвидировать, то по крайней мере ослабить действие негативных явлений, разлагающих систему изнутри, вызывали сопротивление крепостников», — рассказал Михаил Сафонов.

Параллельно недовольство политикой Санкт-Петербурга крепло в Лондоне. Павел I обсуждал с Наполеоном совместный поход в Индию. По словам историков, утрата контроля над азиатскими колониями стала бы катастрофой для Великобритании.

«Курс Павла I ставил под угрозу геополитические позиции Британской империи», — подчеркнул в беседе с RT историк, эксперт историко-просветительского интернет-проекта «Мой край. История» Александр Кадира.

Существует ряд косвенных свидетельств того, что британские дипломаты и спецслужбы могли быть причастны к заговору, и мотивы для этого у них имелись. Однако, по словам Михаила Сафонова, конкретные доказательства данной версии отсутствуют.

Во главе заговора стояли вице-канцлер Никита Панин, генерал-губернатор Петербурга Пётр Пален, входившие в окружение Екатерины II братья Зубовы и их сестра Ольга Жеребцова, считавшаяся любовницей британского посла Чарльза Уитворта. В дальнейшем к ним присоединилась группа офицеров гвардии и чиновников.

Слухи о заговоре дошли до Павла I. Он начал наводить справки о происходящем. Это заставило заговорщиков действовать быстрее.

Убийство Павла I

В 1801 году император с семьёй переехал в Михайловский замок, построенный по его приказу на месте Летнего дворца Елизаветы Петровны, в котором сам Павел появился на свет. Заговорщики постарались, чтобы в охрану замка в решающий момент максимально были включены военнослужащие поддерживающих их подразделений.

Согласно ряду свидетельств, незадолго до убийства гибель императора предсказала юродивая, а самому Павлу казалось, что в зеркале он отражается криво — «с шеей на сторону».

Заговорщики перед нападением на императора отужинали у Палена. Он пригласил их к себе в парадной форме с орденами. Присутствующие поинтересовались у хозяина, какова должна быть дальнейшая судьба Павла, на что он ответил: «Когда готовят омлет, разбивают яйца».

В ночь с 23 на 24 марта 1801 года заговорщики проникли в Михайловский замок. Караульные пытались поднять тревогу, но офицеры их успокоили. Солдат, охранявших покои императора, оглушили ударами сабли по голове. Царскому камердинеру, по разным версиям, сказали то ли о пожаре, то ли о том, что уже утро и императору пора доложить о состоянии войск. Тот в итоге открыл дверь.

У спальни императора часть заговорщиков запаниковали и хотели отступить, но командир Изюмского легкоконного полка Леонтий Беннигсен подверг их критике и заставил продолжить начатое.

Павел услышал шум и заметался по комнате, а затем забился в угол. Не найдя императора в кровати, заговорщики растерялись, но, почувствовав, что постель ещё тёплая, сообразили, что он рядом, и вскоре его обнаружили. К Павлу вернулось присутствие духа. Он отказался подписать отречение и даже попытался драться с заговорщиками. Описания дальнейших событий в различных источниках разнятся. По наиболее распространённой версии, Николай Зубов ударил Павла в висок золотой табакеркой. Затем заговорщики задушили царя шарфом (согласно одной из версий, шарф им дал Беннигсен, который сам вышел в соседнюю комнату).

Официальной причиной смерти Павла был объявлен апоплексический удар. Вопрос причастности к смерти отца Александра Павловича до сих пор вызывает споры у историков. Никаких прямых доказательств того, что ему было известно о подготовке убийства, нет. В официальной прессе о реальных обстоятельствах гибели императора ничего не сообщалось до начала ХХ века, зато тема активно осуждалась в иностранных изданиях. Ходили самые фантастические слухи о предпосылках к заговору и его обстоятельствах.

«Основная причина была внутренней. Речь идёт о недовольстве знати. Без неё ни у каких внешних сил ничего бы не получилось», — подчеркнул Виталий Захаров.

После смерти Павла говорили, что в Михайловском замке якобы время от времени появляется напоминающая его призрачная фигура.

Новым императором стал Александр I. При нём Россия снова сблизилась с противниками Франции.