Почему при Сталине советские люди работали меньше всего

Советский человек жил по графику, который власть меняла не реже, чем пятилетки. Декреты, постановления СНК, указы Президиума Верховного Совета — всё это не просто бумага. За каждой цифрой стоял реальный день: когда вставать, когда гасить свет в цехе, когда наконец увидеть семью. Официальная продолжительность рабочего времени в СССР колебалась от 48 часов в неделю до 41. Но если смотреть не на часы в день, а на полный годовой фонд — с выходными, праздниками и реальной дисциплиной, — то выясняется: меньше всего советские люди проводили на работе в начале 1930-х. Именно тогда эксперимент с «непрерывкой» и семичасовым днём дал рекордно низкий объём труда за год.

1917-й: восемь часов как революция

29 октября (11 ноября) 1917 года Совет Народных Комиссаров подписал первый декрет «О восьмичасовом рабочем дне». Вместо дореволюционных 9,9–10,6 часов в среднем по фабрикам — строго восемь. Плюс 48 часов в неделю и воскресенье выходной. Это был настоящий прорыв: рабочий день сократился сразу на два-три часа. В 1918 году Кодекс законов о труде закрепил норму. Но в годы Гражданской войны и военного коммунизма на практике часто работали дольше — предприятия стояли, люди голодали, сверхурочные шли в счёт выживания. Номинально же 1917–1927 годы стали временем первого большого облегчения.

1927–1933: семичасовой день и непрерывная неделя

В ноябре 1927-го, к десятилетию Октября, ЦИК СССР издал манифест о постепенном переходе на семичасовой рабочий день. С 1928 по 1933 год его ввели по всей промышленности: семь часов в сутки, 42 часа в неделю. Это был минимум, которого советская власть официально достигла за всю историю. Но настоящим рекордом стала «непрерывка» — непрерывная производственная неделя, запущенная постановлением СНК от 26 августа 1929 года.

С 1 октября 1929-го предприятия перешли на пятидневный цикл: четыре дня по семь часов работа, пятый — отдых. Работников разбили на пять групп с разными цветными выходными. Страна не останавливалась ни на день, а каждый человек получал отдых чаще, чем при старой семидневке: больше 70 дней в году против 52. По расчётам историков труда, годовой фонд рабочего времени упал до минимальных показателей — примерно 1930–1940 часов. Ни до, ни после такого короткого года в СССР не было.

Эксперимент продержался недолго. Уже в ноябре 1931 года его свернули: ввели шестидневку с фиксированными выходными (6, 12, 18, 24 и 30-е числа месяца). Семичасовой день сохранялся до 1940-го, но общий ритм стал жёстче. Тем не менее именно 1929–1931 годы остаются абсолютным минимумом по официальному времени труда.

1940–1945: война вернула восемь часов и отняла выходные

26 июня 1940 года Президиум Верховного Совета издал указ «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю». Снова 48 часов, шесть рабочих дней, воскресенье — единственный выходной. Война добавила обязательные сверхурочные: от одного до трёх часов ежедневно. На оборонных заводах смена растягивалась до 10–12 часов. Годовой объём труда вырос до 2366 часов и выше. Это был пик нагрузки за всю советскую историю — люди работали больше, чем в царской России накануне 1917-го.

1956–1960: послевоенное возвращение к семи часам

После восстановления страны власть снова пошла на сокращение. С 1956 по 1960 год, отрасль за отраслью, рабочий день вернули к семи часам (в некоторых производствах — к шести) при шестидневной неделе. Рабочая неделя — 42 часа. Это было второе крупное облегчение после 1930-х. Суббота оставалась рабочей, но день стал короче. Годовой фонд снова опустился ниже 2000 часов — почти до уровня «непрерывки». Люди почувствовали разницу: больше времени на семью, на отдых, на очереди за дефицитом.

1967-й: пятидневка, которую ждали десятилетиями

7 марта 1967 года ЦК КПСС, Совет Министров и ВЦСПС приняли постановление о переходе на пятидневную неделю с двумя выходными — субботой и воскресеньем. Чтобы не превысить установленную норму, день удлинился до восьми часов (иногда 8 часов 12 минут). С 1971 года новый Кодекс законов о труде РСФСР закрепил максимум 41 час в неделю. Конституция 1977-го подтвердила эту цифру. Формально это был современный стандарт, близкий к тому, что мы знаем сегодня. Но ежегодный объём остался примерно на уровне 2000 часов — больше, чем в 1929–1933 или 1956–1960.

Поздний СССР: 41 час на бумаге, меньше — на деле

В брежневские годы номинал не менялся: 41 час в неделю. Однако реальность была иной. Историк Дональд Филцер, изучавший архивы заводов, показал: в 1960–1980-е годы простой и вынужденные простои съедали 10–20% каждой смены. Средний рабочий терял от 23 до 46 дней в году просто сидя без дела. Авторизованные прогулы, больничные, опоздания добавляли ещё 26–27 дней. Фактически эффективное рабочее время в застой было самым низким за весь послевоенный период. Люди формально приходили на смену, но работали меньше, чем предки в 1930-е.

Итог: меньше всего — в 1929–1931 годах

Если считать строго по официальным нормам и годовому фонду, то рекорд минимальной нагрузки принадлежит периоду «непрерывки» 1929–1931 годов. Семичасовой день плюс 73 дня отдыха в году дали самый короткий рабочий год в советской истории. Второе место — 1956–1960-е с семичасовым днём и шестидневкой. В позднем СССР номинал был чуть выше, но реальная отдача — ещё ниже из-за падения дисциплины.

Власть экспериментировала: то сокращала часы ради идеологии, то увеличивала ради индустриализации и войны. Но каждый раз за цифрами стояли живые люди — с семьями, усталостью и надеждой, что когда-нибудь рабочий день станет ещё короче. Самый «лёгкий» период случился неожиданно рано — в самом начале сталинской эпохи, когда страна только входила в пятилетки. Потом такого уже не повторили.