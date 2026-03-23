23 марта: почему в день Василисы Указательницы не называли ребенка в честь отца

По православной традиции 23 марта детей часто называли по Святцам — в честь святых этого дня, выбирая не только красивые, но и особенные имена. Рекомендации по именам дают авторы портала «Бэби.ру».

В этот день вспоминают Василису Указательницу. Считалось, что дата подходит для спокойной домашней атмосферы: можно порадовать близких вкусной едой, заняться уборкой, зажечь красную свечу и окропить дом святой водой. А вот шумные застолья старались избегать.

Для мальчиков подойдут имена Алексей, Василий, Илья, Макар, Никон и другие. Раньше к выбору имени относились особенно внимательно: старались не называть ребенка в честь отца или кого-то из домочадцев. Считалось, что имя должно быть «своим», чтобы не повторять чужую судьбу.

Для девочек выбирали имена Лидия, Анастасия, Варвара, Василиса, Галина. В этот день также почитается преподобная Анастасия Патрикия. Считалось, что девочка, названная в честь святой, находится под особой защитой и вырастает обаятельной, общительной и интуитивной.