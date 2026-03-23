Надежда Константиновна Крупская привыкла к обыскам еще с дореволюционных времен. Но даже после ее смерти, в 1939 году, сотрудники НКВД вновь пришли на квартиру и дачу покойной вдовы Ленина. Что они искали и нашли ли то, за чем пришли? Ответ кроется в многолетнем противостоянии Крупской и Сталина.

«Ее надо бить, как раскольницу»

Отношения между Иосифом Сталиным и Надеждой Крупской никогда не были теплыми. Первый серьезный конфликт произошел в 1922 году, когда Сталину поручили следить за здоровьем тяжело больного Ленина. Генсек, по свидетельствам современников, позволял себе грубости в адрес супруги вождя. Крупская пожаловалась Каменеву — Сталину пришлось извиниться. Но вскоре история повторилась, и на этот раз за жену вступился сам Ленин. Ильич направил Сталину записку с требованием извиниться, пригрозив в противном случае полным разрывом отношений.

После смерти Ленина противостояние не прекратилось, а лишь обострилось. Крупская, по словам Светланы Аллилуевой, выступала против выставления тела мужа на всеобщее обозрение. Впрочем, историк Юрий Лопухин в книге «Как умер Ленин. Откровения смотрителя Мавзолея» оспаривал этот факт, указывая, что Крупская не только не возражала, но и выступала на съезде с речью в память об Ильиче, голосуя за строительство Мавзолея.

Однако политическая позиция вдовы Ленина явно не совпадала с линией Сталина. Крупская поддержала Зиновьева и Каменева — главных оппонентов генсека во внутрипартийной борьбе. Реакция Сталина была резкой. В письме Молотову он назвал Крупскую «раскольницей» и заключил: «Ее и надо бить, как раскольницу…»

Укрощение строптивой: «Коба, у меня ничего нет»

Как пишет Ирина Сергиевская, автор книги «Пантеоны Кремля», после смерти Ленина у Крупской неоднократно проводились обыски. Ей постоянно давали понять, что она не имеет права на личную память о вожде. У вдовы изымали всё, что было связано с Лениным: фотографии, письма, рукописи.

По воспоминаниям очевидцев, Крупская вырезала из газет и журналов снимки мужа и бережно хранила их. Устав от бесконечных обысков, она однажды оставила на столе записку, адресованную Сталину: «Коба, у меня ничего нет. Я давно все отдала».

Историки до сих пор спорят о том, как именно Сталину удалось заставить Крупскую замолчать. В историко-биографическом справочнике «Вокруг Сталина» Валерий Торчинов и Алексей Леонтюк отмечают, что точных сведений на этот счет не сохранилось. Однако Роберт Конквест в «Большом терроре» приводит любопытный эпизод. Согласно этой версии, Сталин пригрозил Крупской: если она не прекратит критику в его адрес, партия объявит во всеуслышание, что настоящей женой Ленина была вовсе не она, а старая большевичка Елена Стасова. «Да-да, партия все может», — якобы добавил Джугашвили.

Загадка последнего обыска

Надежда Константиновна скончалась 27 февраля 1939 года — на следующий день после своего 70-летия. Существует стойкая версия, что причиной смерти стал отравленный торт, присланный Сталиным к юбилейному столу. Якобы лакомство попробовали многие гости, но плохо стало только имениннице.

Как бы то ни было, уже через сутки после кончины Крупской на ее квартире и даче прошли новые обыски. Об этом пишет Рой Медведев в книге «К суду истории. О Сталине и сталинизме». По его словам, у покойной изъяли архивы.

Что именно содержалось в этих архивах, Медведев не уточняет. Однако историки обращают внимание на несколько обстоятельств. Во-первых, гости Крупской на юбилее отмечали ее решительный настрой: вдова Ленина собиралась выступить на предстоящем съезде партии с разоблачениями и осуждением репрессий. Во-вторых, до сих пор не утихают споры вокруг так называемого «Завещания Ленина» и обстоятельств смерти самого вождя. Существует версия, что Ильич был убит. Сам Ленин, судя по всему, допускал такую возможность. В книге Н. В. Валентинова «Малознакомый Ленин» приведен отрывок из записки Ульянова Каменеву: «…если меня укокошат, я Вас прошу издать мою тетрадку "Маркс о государстве"».

Так или иначе, судьба изъятых у Крупской архивов остается неизвестной. Вместе с ними канули в небытие и ответы на многие вопросы о последних годах жизни Ленина, о борьбе за власть после его смерти и о том, какую цену пришлось заплатить вдове вождя за свою принципиальность.