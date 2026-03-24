24 марта: какие желания загадывали на день Антипа-зубника

Православные вспоминают святителя Евфимия, архиепископа Новгородского. В народном календаре это день Ефима или Антип-зубник.

Связано такое прозвище было с тем, что в этот день можно было избавиться от зубной боли и других недугов. Для этого пили воду из нового колодца. А еще молились святому Антипе.

День часто ассоциировали с кукушкой. Услышать сейчас птицу означало получить подарок. Если во время крика кукушки позвенеть монетами в кармане, весь год будут водиться деньги. А еще можно загадать заветное желание, оно обязательно исполнится.

В этот день нельзя оставлять куски хлеба на столе, так как в них находится счастье, которого можно лишиться.

Лучше не класть подушку на пол, иначе беда придет. Нельзя оставлять детей у родственников, чтобы они не стали капризными.

Для благополучия в семье в этот день пекли небольшой калач и разламывали его напополам между хозяйкой и хозяином. Считалось, что в семье тогда воцарятся мир и взаимопонимание.

В полях много мышей - не жди урожая. Все небо в лучах - холодным будет начало апреля. Если в этот день тепло - то и лето будет теплым. Грачи высоко летают - будет дождь.