Почему в партизанском параде в Минске 1944 года участвовал козел

Летом 1944 года Красная Армия развернула операцию «Багратион» — одну из самых масштабных наступательных кампаний в истории. В ходе стремительного удара была разгромлена немецкая группа армий «Центр», и советские войска приступили к освобождению Белоруссии, оккупированной с первых месяцев войны. 3 июля первые части вошли в Минск. А спустя всего 13 дней, 16 июля, по освобожденной столице прошел парад. Его участниками стали не только регулярные войска, но и те, кто долгие годы сражался с врагом, скрываясь в лесах и болотах, — партизаны. И в этом строю вместе с героями войны гордо шагал самый необычный его участник — обыкновенный козел по кличке Малыш.

© Unsplash

Три года в тылу врага

Минск был взят вермахтом уже на седьмой день войны, 28 июня 1941 года. Но уже на следующий день в Москве приняли директиву о развертывании партизанского движения на захваченных территориях. Подпольщики должны были взрывать мосты, поджигать склады, выводить из строя связь — словом, делать пребывание врага невыносимым.

Историк Александр Дюков подробно описывал, как формировалось это движение. В партизаны уходили местные жители, прекрасно знавшие леса и болота, а также специально заброшенные в тыл диверсионные группы. Судьба последних поначалу была трагической: большинство гибло сразу после пересечения линии фронта — сказывались нехватка опыта и отсутствие связи между отрядами.

Но время шло, партизаны набирались сил. Ряды пополнялись окруженцами, среди которых было немало опытных боевых офицеров. Густые леса и непроходимые болота Белоруссии (недаром именно здесь сохранилась единственная в Европе популяция зубров) позволяли скрывать целые лагеря. Уже к концу 1941 года в партизанских отрядах сражалось около 12 тысяч человек.

Когда лес становился полем битвы

К началу 1942 года в немецких донесениях всё чаще появлялись тревожные сообщения: партизаны ведут агитацию среди населения, поджигают склады, срывают полевые работы. Численность народных мстителей достигла 100 тысяч человек. Между отрядами налаживалась связь, что позволяло проводить хорошо спланированные операции. Во второй половине 1943 года развернулась знаменитая «Рельсовая война», в ходе которой партизаны осуществили более 700 диверсий на железных дорогах.

К началу 1944 года они фактически контролировали более половины оккупированной Белоруссии. Однако весной того же года немцы провели одну из самых мощных карательных операций. В белорусской историографии эти события известны как Полоцко-Лепельская битва. После 25 дней ожесточенной блокады части партизан смогли прорвать кольцо и, сохранив боеспособность, соединиться с наступающей Красной Армией.

Пятый фронт

Операция «Багратион» была уникальна тем, что наряду с фронтами Баграмяна, Захарова, Рокоссовского и Черняховского в освобождении страны активно участвовал пятый фронт — партизанский. Их вклад был настолько велик, что после взятия Минска всем соединениям разослали приказ явиться в столицу. Причин было несколько: усилить оборону города, организовать охрану складов и военнопленных, а главное — подготовиться к расформированию. Этот последний пункт имел глубочайший символический смысл: расформирование партизанских армий означало окончательное освобождение Белоруссии от оккупантов.

За считанные дни в город прибыли тысячи партизан. И тогда руководство республики решило не ограничиваться митингом, а провести полноценный парад.

Парад, которого не было в учебниках

16 июля 1944 года на бывшем ипподроме Минска маршем прошли 30 тысяч партизан. Зрелище было поистине уникальным. Первое, что бросалось в глаза, — полное отсутствие униформы. Бойцы были одеты кто во что: гражданская одежда соседствовала с деталями советской и трофейной формы. Еще более поразительным было оружие. Захваченные у немцев автоматы в партизанской среде были обычным делом. Но в руках некоторых бойцов можно было увидеть и винтовки времен Первой мировой войны, и даже самоделки лесных мастеров, сваренные из разных деталей. Пестротой отличалась и техника: трофейные танки, пушки, самоходные установки.

Но настоящей сенсацией того дня стал четвероногий участник парада — козел по кличке Малыш. Он попал в отряд Филатова случайно. После одной из успешных операций среди захваченного добра оказалось исхудавшее животное. Его пожалели и оставили в отряде. Козел быстро стал всеобщим любимцем и талисманом. Но главное — он выполнял настоящие боевые задачи: Малыш не боялся ни шума техники, ни разрывов снарядов и всюду следовал за санинструктором, нося на себе сумку с медикаментами.

На партизанском параде козел гордо вышагивал в строю, украшенный лентой с немецкими орденами — трофеями своего отряда, а на спине у него была та самая санитарная сумка. Кадры с Малышом облетели не только СССР, но и весь мир.