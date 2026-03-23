Почему советской шпионке не разрешили ликвидировать Гитлера в 1939 году

У этой женщины было множество имен: Урсула Кучински, Урсула Бертон, Урсула Гамбургер, Рут Вернер. Для советского Главного разведывательного управления она навсегда осталась «Соней». В 1939 году разведчица передала в Москву план, который в случае одобрения мог бы предотвратить Вторую мировую войну. Ее цель — Адольф Гитлер, сидящий в мюнхенском ресторане в нескольких шагах от советских агентов.

Миссия «Соня»

Немецкая коммунистка Урсула Кучински пришла в советскую разведку не случайно — ее наставником был легендарный Рихард Зорге. В 1933–1934 годах она прошла подготовку в Москве, затем работала на ГРУ в Китае и Польше. К концу 1938 года «Соня» обосновалась в Швейцарии, искусно играя роль буржуазной дамы с двумя детьми и няней — образ, который вряд ли мог вызвать подозрения у контрразведки.

На связи у Урсулы находились два завербованных агента — англичане-коммунисты Джим (Александр Алан Фут) и Лен (Леон Чарльз Бертон). Оба прошли Испанскую гражданскую войну, сражаясь в интернациональных бригадах. Позже Урсула выйдет замуж за Бертона.

Случай в Мюнхене: Гитлер в ресторане

Летом 1939 года Джим и Лен стали свидетелями сцены, которая мгновенно превратилась в оперативный план. В Мюнхене, на площади Одеонсплатц, проходил парад эсэсовцев в память о летчиках легиона «Кондор», воевавших на стороне Франко. Когда церемония завершилась, агенты зашли в один из местных ресторанов.

Едва они устроились за столиком, как в дверях появился Адольф Гитлер в сопровождении двух эсэсовцев.

Какой именно ресторан посетил фюрер, доподлинно неизвестно. В мемуарах «Соня рапортует» Рут Вернер (одно из имен Урсулы Кучински) не называет заведение. Однако исследователи выделяют два наиболее вероятных варианта.

«Хофбройхаус» — легендарный пивной ресторан неподалеку от Одеонсплатц. Именно здесь в 1920 году Гитлер впервые зачитал программу нацистской партии «25 пунктов».

Osteria Bavaria — заведение, которое фюрер, по воспоминаниям его пресс-секретаря Отто Дитриха, продолжал посещать как частное лицо даже после прихода к власти. В других городах Германии он такого позволить себе не мог.

Владелец ресторана почтительно приветствовал главу государства. Посетителей попросили потушить сигареты — дым раздражал Гитлера. Агенты, затаившись, наблюдали за встречей фюрера с двумя женщинами, уже ожидавшими его. Одной была Ева Браун. Второй — Юнити Митфорд, англичанка, еще одна возможная любовница вождя нацистов.

Советские разведчики мгновенно оценили обстановку: фюрер регулярно бывает здесь. Шанс приблизиться к нему существовал.

План, который так и не утвердили

Урсула Кучински связалась с Центром по радио и доложила: есть возможность уничтожить Гитлера. Ответа ждали. Но, по словам самой Вернер, «еще до того, как мы могли получить ответ, ход политических событий перечеркнул эту возможность».

Москва ответила отказом. Мало того — агентам приказали вернуться в Швейцарию и сосредоточиться на обучении радиоделу. Леон Бертон, по воспоминаниям Урсулы, был глубоко разочарован.

Сама разведчица позже признавалась в мемуарах, что их с Бертоном взгляды на индивидуальный террор формально соответствовали партийной теории. Однако добавляла с иронией: «Некоторые типы казались нам столь отвратительными, что в отношении их мы были готовы отступить от теории».

Почему Сталин сказал «нет»?

Британский биограф Урсулы Кучински Бенедикт Макинтайр утверждает: она подошла к ликвидации Гитлера ближе, чем многие организаторы реальных покушений. Так почему же Москва в 1939 году сочла этот план невыгодным?

Ключевая дата — 23 августа 1939 года. Пакт Молотова — Риббентропа только что был подписан. Сталин сделал ставку на соглашение с Германией, рассчитывая отсрочить войну и перекроить сферы влияния в Восточной Европе. В этой логике смерть Гитлера была нежелательна.

Колумнист Times Марк Бридж в своем анализе подчеркивает парадокс: физическое устранение Гитлера летом 1939-го могло бы предотвратить мировую войну. Но советское руководство рассуждало иначе.

Даже если бы покушение удалось, Третий рейх не рухнул бы. Новым лидером стал бы Гесс, Геринг, Гиммлер или Геббельс — нацистская машина продолжила бы работу. Но самое главное: если бы следствие вышло на советский след, пакт о ненападении оказался бы разорванным еще до того, как Сталин успел извлечь из него выгоду. А этого Москва допустить не могла.

Что касается самой Урсулы Кучински, она продолжала работать на ГРУ до самого окончания Великой Отечественной войны, оставшись в истории как одна из самых результативных женщин-разведчиц XX века. А вопрос о том, что было бы, если бы в тот вечер в Мюнхене прозвучали выстрелы, так и остается одной из самых интригующих альтернатив XX века.