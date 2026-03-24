Приметы и поверья на 24 марта: что нельзя делать в Ефимов день

24 марта по народному календарю отмечают Ефимов день. На Руси эту дату называли праздником птиц: к этому времени почти все перелётные пернатые возвращаются в родные края. Православная церковь чтит память святителя Софрония, патриарха Иерусалимского, и святителя Евфимия, архиепископа Новгородского.

В Ефимов день было принято соблюдать ряд запретов. Куриные, утиные или индюшачьи потроха выбрасывать не рекомендовали верили, что так можно лишиться здоровья. Во время кукования запрещалось говорить или загадывать о будущем: считалось, что сказанное не сбудется. Не советовали и спрашивать у кукушки о том, сколько лет осталось жить. Нельзя было повышать голос на старших и ссориться с родителями чтобы не накликать затяжную ссору. Деньги с земли не поднимали, иначе, по поверью, можно было надолго застрять в бедности. С кукушкой в Ефимов день были связаны и особые обычаи. Чтобы весь год водились деньги, готовили горсть мелочи, выходили на улицу и, заслышав кукушку, громко звенели монетами.

Согласно приметам, если холода после 24 марта начинают спадать лето будет тёплым. Вороны сидят на земле к похолоданию.