Охота на маньяка: главные ошибки советской милиции при поимке Чикатило

То, что самый известный маньяк СССР Андрей Чикатило оставался на свободе почти тринадцать лет, — это не стечение обстоятельств и не везение убийцы. Это, в значительной степени, вина тех, кто должен был его остановить. Следствие долгие годы шло по ложному следу, обвиняя невиновных, пока маньяк продолжал убивать. История охоты на Чикатило — это история о том, как система сама создавала условия для новых преступлений.

«Дело дураков»: первая кровь по ложному обвинению

Первое убийство Чикатило — 9-летней жительницы Шахт — стоило жизни двум невиновным. По воспоминаниям бывшего следователя по особо важным делам прокуратуры Ростовской области Амурхана Яндиева, цена ошибки оказалась чудовищной.

Александр Кравченко, ранее судимый за изнасилование и убийство, под пытками признался в преступлении, которого не совершал. Его приговорили к расстрелу. Анатолий Григорьев, 50-летний работник трамвайного парка, по пьяни похвастался коллегам, что это он убил ребенка. Испугавшись последствий своего вранья, он повесился.

Яндиев назвал первоначальную работу правоохранителей недобросовестной и неграмотной. И объяснил принцип, по которому они действовали: в начале 1980-х в качестве «маньяков» использовали душевнобольных или просто недалеких людей, у которых без труда выбивали признательные показания. Это был «эффект домино» — чем больше жертв находили, тем больше «убийц» оказывалось за решеткой.

Этот период следствия получил мрачное прозвище — «Дело дураков».

Ситуация изменилась только в середине 1980-х, когда руководство следственной группой принял Исса Костоев. Все «дураки», кроме одного умершего в СИЗО, были освобождены, обвинения с них сняты.

Слепые методы: гомосексуалисты, шизофреники и отпущенный убийца

Но до прихода Костоева следствие накапливало одну ошибку за другой.

В 1983 году милиционеры скрыли очередное убийство — 22-летней девушки, страдавшей олигофренией. Когда к делу вернулись, труп уже разложился. Ценные улики были утеряны навсегда.

Психиатр Александр Бухановский составил словесный портрет маньяка, но он не помог его арестовать. В 1984 году Чикатило задержали на ростовском автовокзале с чемоданом, полным орудий пыток и убийств. К тому моменту на его счету было уже 15 жертв. Но преступник сумел оправдаться — и его отпустили.

Следствие металось. Один из серийных убийц, сидевший в заключении, кому показали материалы дела, развел руками: почерк душегуба настолько уникален, что его невозможно классифицировать.

Чикатило работал снабженцем, много ездил, убивал в разных местах — это дополнительно запутывало следствие. Анализируя характерные особенности преступлений, следователи пришли к ошибочному выводу: тут могут быть замешаны гомосексуалисты. По этому подозрению задержали и допросили около 400 человек. Несколько из них, не выдержав давления, покончили с собой или умерли от сердечных приступов.

Операция «Лесополоса»: охота на призрака

Как признавался сам Исса Костоев, следствие долгое время шло вслепую. Не имея прямых улик, правоохранители методически отсекали варианты.

В 1986 году была запущена масштабная операция «Лесополоса». На нее потратили почти 10 миллионов рублей — огромные по тем временам деньги. Результат оказался нулевым. Чикатило не только продолжал убивать, но и, надев повязку дружинника, «помогал» искать… самого себя. Ирония, которая могла бы показаться абсурдной, если бы не цена — человеческие жизни.

Случайный блокнот и конец охоты

Поймать маньяка помогло банальное сопоставление фактов. В 1990 году после очередного убийства Чикатило заметил выходящим из леса сержант милиции. Милиционер записал его данные в блокнот и… отпустил. Преступник снова был на свободе.

Лишь когда обнаружили труп последней жертвы и начали сверять записи дежуривших в округе милиционеров, на Чикатило обратили внимание. За ним установили слежку.

В конце ноября 1990 года он был арестован. Вскоре начал давать признательные показания.

История поимки Чикатило — это не история блестящей оперативной работы. Это история системных провалов, ложных версий, сломанных судеб невиновных и убийцы, которого отпускали, когда он был уже в руках. Слишком поздно, ценой десятков жизней, следствие научилось тому, что должно было знать с самого начала: иногда зверя надо искать не в толпе подозреваемых, а в собственных ошибках.