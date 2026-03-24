Сидоров: как появилась «самая русская фамилия»

Иванов, Петров, Сидоров — эти три фамилии обычно вспоминают, когда хотят подчеркнуть, что речь идет о самых обычных русских людях. С первыми двумя всё более или менее ясно: они образованы от распространенных имен. А вот третья, хоть и звучит привычно, на поверку оказывается куда загадочнее. Её происхождение может быть связано не только с именем, но и с ветром, сумкой, древней богиней и даже с порядком. Рассказываем, кем на самом деле могли быть предки Сидоровых.

Дар Изиды

Самое очевидное объяснение — от имени Сидор. Оно имеет древнее происхождение. Исходная форма — Исидорос, что в переводе с греческого означает «дар Исиды» (Изиды). В античные времена культ этой египетской богини плодородия, супруги Осириса, был широко распространен по всему Средиземноморью. Впоследствии ее отождествляли с Деметрой и другими богинями, от которых зависели урожай, достаток и благополучие детей.

Имя Исидор было распространено среди греков, а на Руси оно трансформировалось в более простую форму — Сидор. Родители могли надеяться на покровительство могущественной богини, называя сыновей в ее честь. Однако один этот факт не объясняет популярности фамилии: само имя Сидор на Руси никогда не было очень распространенным.

В честь святого

С распространением христианства младенцев стали крестить по церковным святцам. Там упомянут святой Исидор Хиосский — «угодник Сидор». Родившийся в Александрии в первой половине III века, он служил на острове Хиос в римской армии. Как христианин, он отказался поклоняться языческим идолам и принял мученическую смерть в 251 году. Православная церковь поминает его 14 мая по юлианскому календарю.

Впрочем, имя Сидор русские мальчики могли получить и в честь другого святого. В 1472 году в Юрьеве (ныне Тарту) католические власти утопили в реке священника местной Никольской церкви Исидора вместе с 72 прихожанами. Никто из православных не отказался от своей веры. День святого Исидора Юрьевского отмечается 8 января.

Вещевой мешок

Популярность фамилии Сидоров может объясняться тем, что она произошла не только от мужского имени. В армии Российской империи слово «сидор» означало вещевой мешок со всем необходимым — сухпаек на три дня, смену белья, портянки, патроны. Предполагается, что это аббревиатура: Сумка Индивидуальная ДОРожная.

Такие походные заплечные сумки выдавали и ссыльным, и каторжанам. Ходили с ними и бродяги. Так что прозвище Сидор мог получить сын простого солдата, заключенного или странствующего путника. На блатной фене вор, который занимается кражей мешков на вокзале, назывался «сидоровщик».

Порядок по-еврейски

Еврейское слово «סידור» (сидур) означает «порядок». Это и строгая последовательность религиозных действий, и сборник молитв «на каждый день». Не исключено, что фамилию Сидоров из-за сходного звучания брали себе евреи, желая подчеркнуть, что они строго следуют канонам своей веры и ведут добропорядочный образ жизни.

Серебряные украшения

Село Сидоровское Костромской области издавна славилось своими ювелирами. Недорогие изделия из серебра пользовались большим спросом. На Нижегородской ярмарке для мастеров из этого села был выделен особый ряд. В народе даже появилось устойчивое выражение «сидоровский товар». Человек, имевший отношение к изготовлению или продаже таких украшений, мог получить соответствующее прозвище.

Северный ветер

В Олонецкой губернии (северо-запад современной России) слово «сидор» означало суровый северный ветер. Местные жители, не желая вызывать стихию лишним упоминанием, намеренно коверкали слово «север» — так и получился «сидор». Такое прозвище могли дать человеку с суровым характером, а его дети и потомки стали Сидоровыми.

По названию места

Многие русские фамилии образованы от названий мест. Если человек был выходцем из села Сидорово, деревни Сидоровы Горы или поселка Большой Сидоров, он мог получить соответствующее прозвище. Таких населенных пунктов в России было и остается немало.

Железный человек

Византия оказала огромное влияние на становление Древней Руси. Греческое слово «σίδερο» (сидеро) означает «железный». Так греки говорили о человеке с несокрушимой волей, крепким здоровьем, сильным характером. Храброго и физически развитого русского воина, практически богатыря, византийцы вполне могли назвать «сидеро». От этого славного прозвища, переиначенного в более привычную форму, впоследствии и возникла фамилия Сидоров.